Kinderwunsch und Schwangerschaft: Wer sich bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, der ist mit Sicherheit bereits über Folsäure gestolpert. Aber was genau ist Folsäure und ab wann ist es sinnvoll Folsäure bei Kinderwunsch oder während der Schwangerschaft einzunehmen? Der folgende Artikel verrät, ab wann Folsäure sinnvoll ist, in welchen Lebensmitteln sie zu finden ist und weshalb Folsäure überhaupt so wichtig für die Entwicklung des Kindes ist.

Was genau ist Folsäure?

Grundsätzlich handelt es sich bei Folsäure um ein Vitamin. Im Gegensatz zu anderen Stoffen kann der Körper dies allerdings nicht selbst herstellen. Es muss also in Form von Tabletten oder über die Nahrung aufgenommen werden. Zwischen 200 µg und 400 µg sollten pro Tag aufgenommen werden. Diese Dosis für Folsäure gilt bei erwachsenen Menschen. Schwangeren Frauen wird darüber hinaus eine zusätzliche Aufnahme geraten – eine Menge von 800 µg pro Tag werden empfohlen. Schließlich spielt Folsäure eine sehr wichtige Rolle bei Zellteilungsprozessen des menschlichen Körpers. Da es nur etwa 10% der schwangeren Frauen tatsächlich gelingt, den benötigten Bedarf über die Nahrung aufzunehmen, sollten zusätzlich unbedingt Folsäuretabletten eingenommen werden – natürlich nach Absprache mit dem Frauenarzt. Keine Sorge: Zu viel Folsäure schadet dem Körper nicht, denn er scheidet das überflüssige B-Vitamin dann ganz einfach aus. Mehr als die empfohlene Dosis einzunehmen macht aus diesem Grund keinen Sinn und ist nicht empfehlenswert.

Ab wann sollte Folsäure eingenommen werden?

Grundsätzlich macht es Sinn Folsäuretabletten ab dem Kinderwunsch einzunehmen. Das bedeutet, dass die Tabletten ungefähr drei bis vier Monate vor der ernsthaften Kinderplanung zusätzlich zur Nahrung eingenommen werden sollten. Der späteste Zeitpunkt für den Beginn der Einnahme sind vier Wochen vorher. Ist bereits ein Kinderwunsch vorhanden, kann die Frau prophylaktisch 400 µg Folsäure in Tablettenform und die gleiche Menge über die Ernährung zu sich nehmen. Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass Frauen einen erhöhten Folsäurebedarf haben, insofern sie die Pille einnehmen. Dennoch entsteht Folsäuremangel nicht nur während der Einnahme der Pille, sondern häufig auch aufgrund von ungesunder Ernährung. Dementsprechend kann der Bedarf nicht ausgeglichen und der Folsäurespeicher im Körper nicht aufgefüllt werden. Kommt es zu diesem Zeitpunkt zu einer Schwangerschaft, kann der Folsäurebedarf nicht gedeckt werden, da der Speicher sowieso schon leer ist. Die Folge hiervon ist, dass der Embryo mit zu wenig Folsäure versorgt wird. Sowohl Frauen mit Kinderwunsch, als auch schwangere oder stillende Frauen sollten demnach 800 µg Folsäure zu sich nehmen –über Tabletten und über die Nahrung.

Folsäuremangel kann ernsthafte Folgen haben

Ein Folsäuremangel ist kein Problem? Falsch gedacht, denn ein Folsäuremangel während der Embryonalentwicklung kann durchaus schlimme Konsequenzen mit sich ziehen. So kann es beim Embryo zu Defekten bei der Entwicklung des Gehirns, des Schädels oder der Wirbelsäule kommen. Auch Harnwegsdefekte, Herzfehler, Frühgeburten oder Lippen-Kiefer-Gaumenspalten können im Zusammenhang mit Folsäuremangel stehen. Wird vor der Schwangerschaft Folsäure eingenommen, so sinkt das Risiko von Fehlbildungen um bis zu 70%. Aus diesem Grund sollte jede Frau mit Kinderwunsch darauf achten, dass der Folsäurespeicher vor der Schwangerschaft ausreichend gefüllt ist. In den ersten Wochen bemerken schließlich nur wenige Frauen sofort, dass sie schwanger sind, sodass die Folsäure in den ersten Wochen des Embryos in der Regel auch nicht eingenommen wird, insofern die Einnahme nicht bereits in den Wochen und Monaten zuvor schon begonnen worden ist. Panik muss jedoch nicht ausbrechen, denn auch wenn die Folsäure-Reserven nicht vollständig gefüllt sind, werden gesunde Babys auf die Welt gebracht.

Welche Lebensmittel enthalten Folsäure?

Folsäure sollte nicht nur über Tabletten, sondern auch über die Nahrung aufgenommen werden. Aber welche Lebensmittel enthalten Folsäure? Bei einer ausgewogenen und gesunden Ernährung sieht der Folsäurehaushalt im Körper im Normalfall sehr gut aus. Lebensmittel wie Salat, Nüsse, Karotten, Orangensaft, Tomaten, Kohl, Soja, Kichererbsen, Bohnen, Weizenkeime, Spinat, Spargel oder Broccoli sind natürliche Folsäurelieferanten. Auch Eigelb, Salz, Milchprodukte, Vollkornprodukte, Blattgemüse oder Rinderleber enthalten viel Folsäure.

Wo kann ich Folsäure kaufen?

Folsäure in Tablettenform ist rezeptfrei in Reformhäusern, Apotheken oder in Drogerien erhältlich. Bevor jedoch eine bestimmte Dosis eingenommen wird, ist es sinnvoll, sich mit dem Frauenarzt sowohl über den Kinderwunsch, als auch über die Dosierung zu unterhalten und sich ausführlich beraten zu lassen. Dieser kann ein Folsäurepräparat empfehlen und aufschreiben – auch Apotheker können dich vor dem Kauf beraten.