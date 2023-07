Anleitung: Paysafecard online kaufen

Online-Einkäufe sicher und anonym abwickeln, ohne Bankdaten preiszugeben? Jetzt mehr darüber erfahren, wie man mit der Paysafecard online einkauft.

Worum handelt es sich bei der Paysafe Karte?

Bei der Paysafecard handelt es sich um eine Prepaidkarte, welche man beispielsweise an Tankstellen oder in Supermärkten kaufen kann. Mithilfe dieser Karte kann bequem anonym im Online Casino eingezahlt werden. Die Karte kann aber nicht nur in Läden, sondern ganz einfach online erworben werden. Wenn Sie gerne wissen wollen, wie man die Paysafecard online kaufen kann, erhalten Sie im Folgenden eine genaue Anleitung dazu. Außerdem informieren wir Sie über die Vorteile und Sicherheit einer Paysafecard, die Sie ganz einfach von zu Hause aus einsetzen können, um Ihre Zahlungsabwicklungen zu vereinfachen und abzusichern.

Wie kann man sie online erwerben?

Wer die Paycard online kaufen möchte, kann das ganz einfach und schnell tun. Dabei erhalten Sie keine Prepaidkarte, sondern eine virtuelle Karte mit einem Pin Code. Sie kaufen also den Code, mit dem Sie beim Online Shopping oder in Online Casinos bezahlen können. Dazu suchen Sie sich im Menü das gewünschte Angebot sowie den Betrag aus. Danach wird die E-Mail Adresse benötigt und eine Zahlungsmethode ausgewählt, zur Wahl stehen Paypal, Sofortüberweisung, Mastercard, Visa und weitere. Anschließend werden persönliche Daten abgefragt und eine Verifizierung bestätigt. Nach erfolgreicher Bestätigung, erhalten Sie den Pin Code und können loslegen, dieser ist jedoch nur einmal gültig. In diesem Zuge lohnt es sich die Paysafe App herunterzuladen, so erhalten Sie einen optimalen Überblick auf Ihre Online Zahlungen.

Vorteile der Nutzung einer Paysafecard

Paysafecard ist eine sichere und bequeme Zahlungsmethode, die es Ihnen ermöglicht, online zu bezahlen, ohne dass Sie Ihre Bankdaten preisgeben müssen. Es ist eine Prepaid-Karte, die Sie an vielen Verkaufsstellen kaufen können. Mit der Karte können Sie in verschiedenen Online-Shops bezahlen und auch Geld auf Ihr Konto überweisen. Einer der größten Vorteile der Nutzung einer Paysafecard ist die Sicherheit. Da keine persönlichen Daten oder Bankinformationen angegeben werden müssen, besteht kein Risiko, dass diese Informationen in falsche Hände geraten. Auch wenn jemand Ihre Karte stehlen sollte, kann er nichts damit anfangen, da sie nur für den Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden kann.

Darüber hinaus bietet Paysafecard einige weitere Vorteile: Es gibt keine Gebühren für den Kauf oder die Nutzung der Karte; es gibt keine Mindestbeträge; man kann mehrere Karten gleichzeitig verwenden; man hat Zugriff auf sein Guthaben jederzeit und überall; man kann sein Guthaben jederzeit aufladen; und man hat Zugang zu exklusiven Angeboten und Rabatten. Insgesamt bietet Paysafecard eine sichere und bequeme Möglichkeit, online zu bezahlen – ohne dass Sie Ihre Bankdaten preisgeben müssen.

Casino Konto mit der Paysafecard aufladen

Wer seine Paysafecard bei Online Casinos einsetzen möchte, um sein Konto aufzuladen, kann auch dies ganz bequem und einfach tun. Die Karte hat sich über die letzte Zeit zu einem der beliebtesten Zahlungsmittel für Online Casinos in Deutschland etabliert und wird aufgrund Ihrer Bequemlichkeit gerne gewählt. Dazu muss am Kassenbereich des Spielortes die entsprechende Zahlungsmethode Paysafecard ausgewählt werden und anschließend der Code eingegeben werden. Um das Guthaben auf der virtuellen Prepaidkarte abzufragen, gehen Sie direkt auf die Website von Paysafecard und haben Sie Ihren Code parat.

