Bademode Jungen: Coole Jungs für Strand & See ausstatten

Juhu, endlich Sommer! Wo sind coole Jungs am liebsten, wenn die Sonne strahlt und die Temperaturen steigen? Na klar, Sommerzeit ist Badezeit! Los geht’s, egal ob zum See, ins Freibad oder sogar ans Meer. Mit den passenden Badesachen ausgestattet, steht dem Spaß beim Strandtag nichts mehr im Wege.

Tolle Anregungen für Badesachen und Bademode für Jungen, mit denen sich gut planschen, schwimmen und toben lässt, gibt es hier.

Warum ist eine zweckmäßige Badebekleidung so wichtig?

Wenn wir unsere Kids für den Badespaß ausstatten wollen, ist es wichtig, nicht nur auf die Optik zu achten, sondern ganz besonders auch die Funktionalität im Auge zu behalten. Natürlich fühlen sich die Kinder wohl, wenn die Kleidung ihnen gefällt. Bunte Farben und lustige Aufdrucke, all das kommt gut an bei unseren kleinen und größeren Wassersportlern. Aber Badekleidung sollte eben auch eine Schutzfunktion erfüllen.

1. Schutz vor UV-Strahlung

Die Haut vor dem Aufenthalt in der Sonne mit Sonnencreme zu schützen, ist selbstverständlich. Die zarte Kinderhaut ist besonders empfindlich und braucht unbedingt Schutz. Die UV-Strahlung geht jedoch auch durch die normale Kleidung hindurch. Gerade helle und dünne Materialien haben einen nur sehr geringen Lichtschutzfaktor. Jedoch in dicken und dunklen Stoffen, die etwas besser schützen können, fühlt sich bei warmem Wetter niemand wohl und wenn sie erst einmal nass sind, werden sie nicht so schnell wieder trocken. Baumwolle schützt außerdem weniger, als Polyester.

Zum Glück gibt es spezielle Badebekleidung mit UV-Schutz. Das dichte Gewebe ist trotzdem wunderbar elastisch und hindert die Kleinen nicht am ausgelassenen Toben und Spielen. Es sind auch Kleidungsstücke erhältlich, die zusätzlich UV-abweisendes Material enthalten. Dies bietet zusätzlichen Schutz. Die Abkürzung USF bedeutet UV-Schutzfaktor. Wenn es auf Englisch angegeben ist, lesen wir UPF („Ultraviolet Protection Factor“). So sind wir auf der sicheren Seite. Die Materialien sind außerdem super praktisch, denn nach dem Baden ist alles wieder ruck zuck trocken.

Ganz wichtig: Auch der Kopf braucht Schutz vor der Sonne! Damit unsere Seeräuber ihre Kappe auch freiwillig tragen, ist es von Vorteil, eine auszusuchen, die das Kind selbst toll findet. Das Angebot ist groß und für jeden Geschmack gibt es das Richtige. Nackenschutzhüte halten die Sonne gleichermaßen von Gesicht und Nacken fern.

Ein wenig Schutz bietet das Dach der Kappe auch den Augen, dennoch ist eine Sonnenbrille wichtig, um die UV-Strahlung abzuschirmen. Genauso wie die Haut, sind auch die Augen der Kinder noch viel empfindlicher, als die von uns Erwachsenen. Beim Kauf unbedingt auf garantierten UV-Schutz achten! Die Brille sollte gut schützen und robust sein. Für die coolen Jungs gibt’s schicke, sportliche Modelle.

2. Schutz vor Verletzungen

Empfindliche Kinderfüße brauchen Schutz. Beim Spielen und Toben am Wasser gibt es auch einige Gefahren. Der Spaß ist schnell vorbei, wenn das Kind beispielsweise auf einen spitzen Stein tritt oder auf ein Insekt. Damit der Badespaß ungetrübt bleibt, ist die Investition in funktionelle, schicke Kinderbadeschuhe sehr sinnvoll. Die Materialien sind schnell trocknend und die speziellen Sohlen können das Ausrutschen auf nassen Böden verhindern. Es gibt sogar viele Modelle, die gleichzeitig als Outdoorschuhe getragen werden können.

Für jeden Jungsgeschmack etwas dabei

Besonders geeignet für den Sonnenschutz sind spezielle Sets aus Badeshorts und T-Shirt. Diese gibt es in den unterschiedlichsten Farben oder auch gemustert. Es müssen aber nicht immer die angesagten Trendlabels sein. Die kleinen Surferboys können auch günstig stylish eingekleidet werden.

Beim Badeshort-Kauf beachten: die Hosen sollten einen regulierbaren Kordelzug besitzen. So sind sie bequem und rutschen dennoch nicht. Nasse Badesachen sind ungesund. Strapazierfähiges Polyester ist deshalb besonders beliebt, da es schnelltrocknend ist. Für große, kräftige Typen sind Hosen mit weiteren Beinen zu empfehlen und besser unifarben als bunt. Alternativ bieten verschiedene Modelle günstige Muster an, welche nicht auftragen.

Was gehört also zu einer guten Ausstattung für den ungetrübten Badespaß?

Einem super entspannten Badeausflug steht nichts mehr im Wege, wenn diese Dinge im Gepäck sind:

Funktionelle, bequeme Badeschuhe, in denen sich das Kind wohl fühlt

Badekleidung mit UV-Schutz, die genug Bewegungsfreiheit zulässt (z. B. Bade-Sets, bestehend aus Shirt und Badehose)

Robuste Sonnenbrille mit garantiertem UV-Schutz

Kopfbedeckung, z. B. Nackenschutzhut, welcher zusätzlich den Nacken vor der Sonne schützt

Ein flauschiges Badetuch (kleine Jungen lieben nach dem Baden einen kuschligen Kapuzen-Bade-Poncho)

Ganz wichtig: Sonnencreme mit hohem UV-Lichtschutzfaktor!

Mit lustigen Badespielsachen wird der Spaß natürlich noch viel größer.

Jetzt kann es losgehen. Wir sind vorbereitet und können den Badetag in vollen Zügen genießen. Viel Spaß am Wasser!

Foto-Urheberrecht: © Olesia Bilkei olesiabilkei/123RF