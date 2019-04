Erfolgreiches Forex-Trading: Wir erklären die Basics

Forex-Trading beschreibt den Handel von Währungen am Foreign Exchange Market, der übrigens den weltweit größten Finanzmarkt darstellt – immerhin werden hier täglich mehr als 5 Billionen US-Dollar umgesetzt. Der Markt für den Devisenhandel ist deshalb so groß, da sowohl Länder, Unternehmen, wie auch Privatpersonen daran teilnehmen und täglich enorme Geldmengen in andere Währungen umtauschen.



Auch Sie nehmen beispielsweise dann am Forexhandel teil, wenn Sie Urlaub in einem fernen Land machen und dort Ihre Euros in die jeweilige Landeswährung umtauschen. Regierungen, Unternehmen und private Großinvestoren machen genau dasselbe – natürlich mit signifikanteren Finanzmitteln.

Hinweis: nachfolgend vorgestellte Instrumente können wegen ihrer Hebelwirkung mit einem hohen Risiko behaftet sein.



Währungspaarungen



Währungspaarungen stellen den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit am Devisenmarkt dar, da Trades nur innerhalb dieser stattfinden. Denn für jede Transaktion am Foreign Exchange Market ist es notwendig, dass zwei spezifische Währungen gegeneinander getauscht werden.



Der Forexmarkt stellt jene Plattform dar, auf welcher die jeweiligen Währungskurse angezeigt werden: Also jene Kosten, welche aufkommen, um eine bestimmte Währung mit einer anderen Alternativwährung zu akquirieren.

Ein Beispiel für so ein Währungspaar ist EUR/USD: Dieses zeigt, welchen Betrag an US-Dollar man braucht, um eine Einheit des Euros zu kaufen.

Verwendete Symbolik am Devisenmarkt

Am Devisenmarkt werden zudem verschiedenste Symbole verwendet, welche die jeweiligen Währungen darstellen. Der Euro wird beispielsweise durch die Abkürzung „EUR” dargestellt, wobei der US-Dollar durch „USD” visualisiert wird. Das dazugehörige Währungspaar wäre in diesem Beispiel daher EUR/USD.



Die jeweiligen Währungspaare können übrigens auch vertauscht werden, wobei man anschließend einfach die erste Zahl durch den Wert der zweiten Währung dividiert. Das Ergebnis ist jene Summe, welche man von der sich an zweiter Stelle befindenden Währung braucht, um eine Einheit der ersten Währung zu kaufen.

Wie man zum Forex-Experten wird

Erfolgreiches Traden am Devisenmarkt erfordert nicht nur einiges an Fachwissen, sondern auch Erfahrung und Konsequenz, weswegen es definitiv empfehlenswert ist, zuerst viel Zeit mit Research bezüglich dieses interessanten Themas zu verbringen, bevor man dann tatsächlich mit Echtgeld am Forexhandel teilnimmt.



Eine hervorragende Methode, mit der man den Foreign Exchange Market besser kennenlernen kann, ohne dafür direkt reales Geld zu riskieren, ist sich einen sogenannte „Paper-Trading-Account” zu erstellen, der von zahlreichen Brokern angeboten wird. Diese funktionieren genauso wie Live-Trading-Accounts, wobei hier jedoch kein Echtgeld verwendet wird.



Die äußerst beliebte MetaTrader 4 Demo stellt ein hervorragendes Beispiel für einen tollen Paper-Trading-Account dar. Denn mit dieser können angehende Forex-Experten den Devisenmarkt nicht nur besser kennenlernen, sondern auch zahlreiche tolle Strategien versuchen, wobei auch hilfreiche Tipps & Tricks in Bezug auf den Erfolg am Foreign Exchange Market angeboten werden.



Wenn also auch Sie in Zukunft vielversprechende Profite am Devisenmarkt erzielen möchten, dann erfordert dies nicht nur Zeit, Beharrlichkeit und einiges an Erfahrungsschatz, sondern auch die kontinuierliche Verwendung von professionellen Plattformen, auf denen Sie langfristig erfolgreiche Trades durchführen können.



Sollten Sie diese Aspekte jedoch beachten, dann wird vielleicht auch aus Ihnen in Zukunft ein erfolgreicher Trader am unglaublich profitablen Foreign Exchange Market!

Wichtig: Indexfonds mit Hebel und andere gehebelte Produkte sind mit einem hohen Risiko für das eigene Kapital behaftet. Diese Produkte eignen sich ausschließlich für spekulative und erfahrene Anleger. Stelle also sicher, dass du die damit verbundenen Risiken verstehst und lasse dich ggf. unabhängig beraten.



Foto-Urheberrecht: © oneinchpunch/123RF