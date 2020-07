Immer stärker nimmt die Vernetzung von Haushaltsgeräten, Lampen oder Heizungen in den meisten Häusern und Wohnungen in Deutschland und der Welt zu. Sogenannte Smart Home Systeme, die genau solche Vernetzungen von Geräten ermöglichen, sind stark am kommen und immer mehr Menschen entscheiden sich beim Neubau oder auch bei schon bestehenden Häusern oder Wohnungen für die Installation von solchen Vernetzungssystemen. Haushaltsgeräte, Heizungen, Türen oder auch Leuchtmittel lassen sich bei einer kompletten Installation per App oder Sprachsteuerung problemlos steuern. Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich damit, wie einfach die Bedienung eines solchen Smart Home Systems ist und ob damit auch IT-Muffel klarkommen. Denn eines steht fest: Wenn erst einmal das System eingerichtet ist, gibt es keinen Lichtschalter mehr!

Wie funktioniert das Smart Home System?

Unter einem Smart Home System versteht sich die Vernetzung von Haushaltsgeräten, Lampen, Schlössern von Türen oder auch Heizungen, um damit über eine Internetverbindung von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit entsprechende Handlungsmöglichkeiten zu haben. So lässt per App beispielsweise aus seinem Urlaub steuern, ob die Heizung angeschaltet sein soll oder ob sie doch lieber ausgeschaltet sein soll. Gleiches gilt für den Fall, dass man von seiner Arbeitsstätte den Backofen, in dem die Pizza liegt, anschalten kann und diese dann verzehrbereit ist, wenn man von seiner Arbeit nach Hause kommt. Ein Smart Home System bringt somit für jeden erhebliche Vorteile mit sich, die insbesondere eine Arbeitserleichterung hervorrufen.

Smart Home Systeme – kinderleicht?

Smart Home Systeme sind heutzutage in der Technik so ausgereift, dass selbst kleine Kinder diese bedienen können. So reicht bei der Installation ein einfacher Spruch, um Lampen und Lichter einzuschalten. Auch per Smartphone oder Tablet lässt sich das meiste problemlos bedienen. Somit können auch Kinder die Technik bedienen und schon die Grundschulkinder verfügen meistens über ein eigenes Smartphone und kennen sich mit der Welt des Internets bestens aus.

Die Apps sind dabei häufig so konfiguriert, dass sie kinderleicht zu bedienen sind. Es ist alles graphisch aufbereitet, sodass sich damit problemlos die Lampen, der Kühlschrank oder auch das Schloss der Tür bedienen lassen. Somit lässt sich abschließend sagen, dass Smart Home Systeme praktische Hilfsmittel im Alltag sind. Verschiedene Hersteller bieten Komplettpakete für die eigene Installation an. Mit ein wenig Geschick und IT Erfahrung lässt sich dieses auch problemlos installieren. Wer lieber die Installation von einem Experten übernehmen lassen möchte, sollte sich an seinen örtlichen Elektriker wenden. Diese sind häufig auf solche Komplettlösungen spezialisiert. Alternativ muss auch nicht das komplette Haus in ein Smart Home umgewandelt werden. Beispielsweise kann mit der Beleuchtung gestartet werden und nach und nach kann dann mehr aufgerüstet werden.

