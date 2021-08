Von der Babywiege zum Kinderbett ist das feine Zirbenholz der unübertroffene Star unter allen Holzarten! Denn seine jahrzehntelang harzig-süßherb duftenden ätherischen Öle und Flavonoide wirken wie eine Aromatherapie auf den Organismus. Doch was macht Kinderbetten und Babybetten aus Zirbenholz so beliebt?

Metallfreie Kinder- und Babybetten aus dem Wohlfühlholz der Zirbe

Die vielfältigen positiven Auswirkungen auf den Körper sind nachgewiesen, sie steigern das Wohlbefinden und damit die Lebensqualität, erleichtern die Atemwege, erhöhen die Konzentration und sorgen für entspannte Tiefschlafphasen – so sagt man zumindest. Das bedeutet, besseres Durchschlafen durch mehr Ausschüttung von Schlafhormonen. Vor allem völlig metallfreie Kinder- und Babybetten sollen sich zusätzlich positiv auf die Gesundheit und den Schlaf auswirken – sie werden mit extrastarken Steckverbindungen und Holzschrauben hergestellt, um somit auf Schrauben verzichten zu können.

Baby- und Kinderbetten aus Zirbenholz liegen im Trend!

Die hochalpine Zirbe hat viele Namen! Sie heißt bayrisch-österreichisch auch Zirbel oder Zwirm, schweizerisch Arbe oder Arve, und ihr botanisch-lateinischer Name lautet Pinus cembra. Sie ist als majestätische Alpenkönigin an der Waldrandgrenze bekannt. Ihr wohlriechendes Naturholz steht derzeit wieder hoch im Kurs, denn es ist sehr gesund, wirkt ausgleichend, bakterienhemmend durch Pinosylvin, und schlaffördernd! Daher gibt es nicht nur Betten, Schreibtische, Almhütten, Truhen, Brotkästen und sogar Dachschindeln aus Zirbenholz, sondern sogar Zirbenspänekissen, manchmal im Verbund mit Schafschurwolle, und Zirbenholzgeschirr. Hobelspäne aus Zirbenholz werden auch Zirbenlocken oder Zirbenflocken genannt und sind ein schöner Inhalt für Duftsäckchen! Zirbenlocken können zusätzlich mit Zirbenöl, wie Propolis und Limosan, beträufelt werden. Auch das zeitlose Design von Zirbenholzbetten, ihre positiven Effekte auf elektrosensible Menschen und ihre gute Kombinierbarkeit mit anderen Möbeln tragen zu ihrer zunehmenden Beliebtheit bei.

Stabiles Babybett aus Zirbenholz

Die prämierte Zirben-Babywiege Jolle von der österreichischen Zirbenmanufaktur Die Koje ist aus hellem Zirbelholz und überaus standsicher. Das geräumige Massivholzbett ist ein reines Naturprodukt aus unbehandeltem, astfreiem Zirbenholz. Keinerlei Metall ist enthalten, denn es wurden robuste Holzschrauben für die Wiege verwendet. Auch Kokosfasern, Leinen und dicker Filz für das heimelige Schutzdach sind Bio-Textilstoffe. Die hochwertige Verarbeitung des Babybetts, auch der Nähte und der breit aufgestellten, insgesamt aber schlanken, abgerundeten Kufen, garantiert ein wertbeständiges Kinderbett. Mit der Jolle kaufen Interessierte einen Siegerkandidaten, der das Herz aller Öko-Puristen höherschlagen lässt. Denn die Babywiege Jolle hat 2019 den Goldenen German Design Award für wegweisendes Design gewonnen, sie wird in Österreich hergestellt. Die hochfunktionelle Jolle-Babywiege aus Zirbenholz ist reine Handarbeit, Made in Austria, exakt gesagt aus Vorarlberg. Die Kinderwiege spiegelt die elegante Leichtigkeit der hochalpinen Zirben auch in ihrer äußeren Gestaltung wieder! Ganz im Sinne von no waste ist die Verpackung eine plastikfreie Holzbox, die zu vielen Anlässen nützlich ist. Zirbenholz ist das leichteste Nadelbaumholz und gilt aufgrund seiner zunehmenden Beliebtheit als Alpengold.

Gesundes Kinderbett aus Zirbenholz, von 0 bis 10 Jahren

Die Kleinen wachsen, deswegen sollten auch Betten wachsen – so zumindest, wenn es nach der Koje geht, welche das multifunktionale Zirben-Gitterbett Kajüte aus gesundem, kreislaufstärkenden und beruhigenden Zirbenholz entwickelt haben! Das geht ganz einfach, da es metallfrei ist. In fünf kurzen Schritten ist es vom Gitterkinderbett zum Jugendbett oder zur Couch umgebaut! Das Gitter ringsherum ist aus natürlichem Echtholz, wie das gesamte Bett und die Holzschrauben. Es ist insgesamt 80 Zentimeter hoch und breit, und 150 Zentimeter lang. Die Matratze liegt höher, was eine Erleichterung für die Rückenmuskulatur der Eltern darstellt, wenn sie das Kleine ins Bett legen und herausheben. Eine Textilmatratze wird gleich mitgeliefert, ihre Maße betragen 70×140 Zentimeter. Die Seite ist wählbar, eine besteht aus angenehm weichem Naturkautschuk, die andere aus festeren Kokosfasern. Es ist also ganz einfach, das Kinderzimmer in eine aromatische Zirbenstube zu verwandeln, die das Gefühl verleiht, mitten im Zirbenwald zu stehen! Zirben sind aufgrund ihrer vielen gesundheitsfördernden Öko-Holzinhaltstoffe sogar hochwertiger als die artverwandte Weymouth-Kiefer in Nordamerika. Das bildschön gemaserte Zirbenholz ist zudem das einzige Nadelbaum-Hartholz und damit besonders strapazierfähig. All das erklärt seine jahrhundertjährige Verwendungstradition in den Alpenländern und den heutigen Trend bei Zirben-Kinderbetten.

Was weiter für das Holz der Zirbelkiefer spricht

Das würzige Zirbelholz bewirkt eine völlige Entspannung und damit effektivere Erholungsphasen des Körpers beim Schlafen. Dadurch trägt das hochalpine Holz zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Wetterfühligkeit lassen dadurch nach. Und nicht nur das, Zirbenholz wirkt selbst Erkältungen, Entzündungen aller Art und Erdstrahlen entgegen. Durch die somit erzielte Kräftigung des Organismus wird dieser randvoll mit positiven Schwingungen, was Ängste, Depressionen, Antriebslosigkeit und so weiter wirkungsvoll mindert. Der Kreislauf wird stabil, das Herz schlägt ruhiger und kräftiger. Dies wurde in Studien, wie von der Joanneum Research in Graz oder Human Research in Weiz, nachgewiesen, die Erfolge sind messbar. Das Holz der Zirbenbäume ist außerdem ganz leicht zu verarbeiten. Dies verleiht Kinder- und Babybetten aus dekorativem Zirbenholz auch künstlerische Flügel. Schränke, Sitzbänke und Wandvertäfelungen werden daher als zusätzlicher Gesundheits- und Gemütlichkeitsfaktor, traditionell wie modern, in Gaststätten und Wellnesseinrichtungen eingesetzt. Auch das Baugewerbe greift gerne auf Zirbe zurück.

Auf in die Koje: Fazit zu Zirbenbetten

Die widerstandsfähigen Zirben wachsen langsamer als andere Nadelgewächse. Man sagt ihnen daher Ausdauer nach, immerhin werden sie bis zu 400 Jahre, freistehende Zirbenbäume manchmal sogar bis 1000 Jahre alt. Auch dem Menschen verhelfen sie zu guter Regeneration und Langlebigkeit! Denn sie ersparen dem Herzen, durch ihre ausgleichende und durchblutungsfördernde Wirkung, jede Nacht eine Stunde Mehrarbeit. Das verschönert selbst die Haut! Zudem halten sie Insekten fern, die ihrer zarten Beinchen wegen Harz lieber meiden. Zirbenholz strahlt Gemütlichkeit, Harmonie und eine Aura von Heilmedizin aus. Der würzige Harzduft beschwingt und entspannt, so dass fast der Wind zu hören ist, wie er in den Wipfeln der Zirbelkiefern rauscht. Der Dichter Khalil Gibran formulierte treffend, dass Bäume Gedichte sind, die von der Erde in den Himmel geschrieben werden. Zirbelholz ist sowohl ein wunderschönes, als auch gesundes und nachhaltiges Holz aus der Region!

Die Manufaktur Die Koje ist in der Alpenstadt Bludenz, im österreichischen Walgau, ansässig und kann gerne besichtigt werden. Sie wurden insbesondere durch ihr Zirbenbett populär, mit dem sie im Fernsehen auftraten. Sogar Probeschlafen ist möglich! Außer in Bludenz haben sie noch weitere Shops, in Österreich in Wien, Dornbirn und in Deutschland in der Eifel.

Foto-Urheberrecht: © DIE KOJE Christian Leidinger GmbH