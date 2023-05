Kindersitz nach Babyschale: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Es ist für viele Eltern von großer Bedeutung zu wissen, wann die richtige Zeit für den Umstieg von der Babywanne oder Babyschale auf den Kindersitz gekommen ist, da die Sicherheit ihrer Kinder im Auto höchste Priorität hat. Eine Babyschale ist die erste Wahl für die meisten Eltern, um ihre Neugeborenen zu transportieren. Aber wann sollten Eltern zu einem Kindersitz wechseln? In diesem Beitrag möchten wir diesen Übergang etwas genauer betrachten. Wann sollte ein Kindersitz nach der Babyschale eingesetzt werden und was ist dabei zu beachten?

Der Unterschied zwischen Babyschale und Kindersitz

Eine Babyschale ist ungefähr für Kinder im Alter von 0 bis etwa 15 Monaten geeignet. Sie ist eine der sichersten Möglichkeiten, um ein Baby im Auto zu transportieren. Babyschalen sind in der Regel rückwärtsgerichtet, was bedeutet, dass das Baby im Falle eines Unfalls in eine sicherere Position gebracht wird, um Verletzungen zu minimieren. Es ist wichtig, dass das Baby so lange wie möglich in der Babyschale bleibt, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Wenn das Baby zu groß für die Babyschale wird, ist es Zeit, auf einen Kindersitz umzusteigen. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Es gibt mehrere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Die Körpergröße bestimmt dabei den Moment, zumindest, wenn es nach der EU-Norm (UN ECE Reg. 129) geht, welche die Größe als Maßstab nutzt. Hersteller und Händler haben sich an diese „i-size-Norm“ zu halten.

Für alle Modelle wichtig: Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Kleinkinder mit weniger als neun Kilogramm (in nach UN Reg. 44 zugelassenen Produkten) bzw. unter 15 Monaten (in nach UN Reg. 129 zugelassenen Produkten) nicht in Fahrtrichtung gesichert werden dürfen. Die genauen Regelungen sind auch dem § 21 Personenbeförderung der StVO zu entnehmen – beinhaltet ist jedoch nur der Fakt, dass Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr sowie bis zu einer Körpergröße von 150 cm in genannten „Rückhalteeinrichtungen“ transportiert werden müssen.

Bei Produkten, die in der EU erworben werden, sollte die Aufschrift („Normgruppen“) theoretisch die korrekte Aussage über den korrekten Transport im Auto geben. Passt der Nachwuchs länger in den Kindersitz, ist das aber vorteilhaft.

Der richtige Zeitpunkt für den Kindersitz nach Babyschale

Zunächst sollten Eltern die Größe und das Gewicht ihres Kindes berücksichtigen. Kindersitze sind für Kinder ab einem Gewicht von 9 kg bis zu einem Alter von etwa 12 Jahren geeignet. Wenn das Kind die Größe oder das Gewichtslimit der Babyschale erreicht hat, sollten die Eltern einen Kindersitz in Betracht ziehen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Entwicklung des Kindes. Wenn das Kind in der Lage ist, den Kopf selbstständig zu halten und aufrecht zu sitzen, ist es bereit für den Umstieg auf einen Kindersitz. Dies ist in der Regel im Alter von etwa 9 bis 12 Monaten der Fall.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Größe des Autos. Ein Kindersitz kann viel Platz einnehmen und muss ordnungsgemäß installiert werden, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass es verschiedene Arten von Kindersitzen gibt. Eltern sollten sicherstellen, dass sie einen Sitz wählen, der für das Gewicht und die Größe ihres Kindes geeignet ist.

Es gibt drei Haupttypen von Kindersitzen: vorwärts gerichtet, rückwärts gerichtet und Kombisitze.

Vorwärts gerichtete Kindersitze: sind für ältere Kinder geeignet, die bereits aufrecht sitzen können.

Rückwärtsgerichtete Kindersitze: bieten maximalen Schutz für Neugeborene und Kleinkinder.

Kombisitze: können in beide Richtungen verwendet werden und wachsen mit dem Kind mit.

Es sollte sichergestellt werden, dass der Kindersitz den europäischen Sicherheitsstandards entspricht und korrekt installiert wird. Es ist ebenso ratsam, nach Bewertungen und Tests zu suchen, um sicherzustellen, dass der Autokindersitz von anderen Eltern empfohlen wird.

Welchen Kindersitz sollte ich nach der Babyschale wählen?

Sobald das Baby zu groß für die Babyschale geworden ist, fragen sich viele Eltern, welchen Kindersitz sie als nächstes kaufen sollten. Die Auswahl an Kindersitzen auf dem Markt kann überwältigend sein, aber es ist wichtig, die richtige Wahl zu treffen, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten.

Vorwärts gerichtete Kindersitze sind für ältere Kinder geeignet, die bereits aufrecht sitzen können. Diese Sitze bieten normalerweise eine höhere Sitzposition, um dem Kind eine bessere Sicht auf die Umgebung zu ermöglichen. Die meisten vorwärts gerichteten Kindersitze sind für Kinder zwischen 9 und 18 kg geeignet und haben ein Fünf-Punkt-Gurtsystem, das das Kind sicher im Sitz hält. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Gurt richtig eingestellt ist, damit das Kind im Falle eines Unfalls optimal geschützt ist. Einige vorwärts gerichtete Kindersitze können auch mit einem Isofix-System im Auto befestigt werden, um eine sicherere Befestigung zu gewährleisten.

Rückwärtsgerichtete Kindersitze sind für Kinder bis zu einem Alter von etwa 4 Jahren oder einem Gewicht von 18 kg geeignet. Diese Sitze bieten maximalen Schutz für Neugeborene und Kleinkinder, da sie das Baby im Falle eines Unfalls in eine sicherere Position bringen. Rückwärts gerichtete Kindersitze haben normalerweise ein Drei-Punkt-Gurtsystem oder ein Fünf-Punkt-Gurtsystem, um das Kind sicher im Sitz zu halten. Einige rückwärts gerichtete Kindersitze können auch mit einem Isofix-System im Auto befestigt werden.

Kombisitze können in beide Richtungen verwendet werden und wachsen mit dem Kind mit. Sie sind für Kinder bis zu einem Gewicht von 36 kg oder einem Alter von etwa 12 Jahren geeignet. Diese Sitze bieten sowohl rückwärts gerichtete als auch vorwärts gerichtete Optionen und können je nach Bedarf umgestellt werden. Einige Kombisitze können auch mit einem Isofix-System im Auto befestigt werden.

Hinweis: Es gibt verschiedene Arten von Befestigungssystemen für Kindersitze, darunter das Isofix-System und das Autogurt-System. Das Isofix-System ist ein universelles System zur Befestigung von Kindersitzen im Auto. Es besteht aus Metallankern, die in die Karosserie des Autos eingebaut sind, und einem Verriegelungssystem am Kindersitz, das eine schnelle und sichere Befestigung ermöglicht. Das Autogurt-System verwendet den herkömmlichen Sicherheitsgurt des Autos, um den Kindersitz zu sichern.

Kindersitz oder Babyschale: Alles noch einmal zusammengefasst

Achtung: Beim Einsatz von Babyschalen auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag immer deaktiviert werden.

Empfehlung: Aus sicherheitsrelevanten Gründen sollte der Wechsel von der Babyschale auf den Kindersitz so spät wie möglich erfolgen.

Tipp: Es gibt auch mitwachsende Sitze, die bereits ab der Geburt und bis zu circa vier Jahren genutzt werden können.

ECE-Verordnung: In Deutschland sowie der Europäischen Union muss der Sicherheitsverordnung entsprochen werden, was bedeutet, dass die Prüfnorm UN ECE Reg. 44/04 und zusätzlich R129 („i-Size) erfüllt sein muss.

© Foto von Alexander Grey auf Unsplash