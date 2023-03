Kinderzimmer streichen: Ratgeber mit Ideen & Tipps

Das Streichen eines Kinderzimmers kann eine aufregende und kreative Möglichkeit sein, das Zimmer Ihres Kindes aufzufrischen und zu personalisieren. Bei der Planung des Farbschemas gibt es jedoch einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis sowohl schön als auch sicher ist. Deshalb möchten wir einige Ideen vorstellen.

Der Nachwuchs kündigt sich unmittelbar an und die Renovierung des Kinderzimmers steht noch aus. Nicht wenige Eltern warten bis relativ knapp vor der Geburt. Denn falls ihr langersehnter Liebling ein Junge wird, soll das Zimmer in Blautönen gestrichen werden, bei einem Mädchen hingegen in Rosa. Muss es allerdings immer so sein? Wäre es nicht viel entspannter das Kinderzimmer bereits früher fertig renoviert und eingerichtet zu haben, sodass dieser Punkt von der To-Do-Liste gestrichen werden kann? Ein Kinderzimmer kann auch mit neutralen Wandfarben hübsch gestrichen werden.

Einfache Anleitung: Kinderzimmer streichen

Wenn Sie das Kinderzimmer streichen möchten, gibt es einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wie z.B. das Alter des Kindes und die Interessen. Sowie das Gesamtkonzept des Zimmers. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Gestaltung helfen können (ein Video gibt es weiter unten):

Wählen Sie eine Farbpalette aus, die den Vorlieben des Nachwuchses entspricht. Traditionell sind Blau, Grün und Grau beliebte Farben für Jungenzimmer, aber Sie können auch mutiger sein und mit lebendigeren Farben wie Orange oder Rot arbeiten. Mädchenzimmer haben häufig Rosa, Lila oder auch Gelb, als sonnige Farbe an der Wand. Lassen Sie das Mädchen oder den Jungen auch mitentscheiden, wenn es um die Farbauswahl geht. Lavendeltöne sind für beide Geschlechter ein echter Geheimtipp. Überlegen Sie sich ein Thema oder eine Stilrichtung für das Zimmer. Zum Beispiel könnte das Zimmer ein Weltraum-Thema haben oder im Stil eines Sportvereins gestaltet sein. Vielleicht auch eine Tanzschule oder der Prinzessinnentraum? Wenn Sie ein Thema haben, können Sie es leichter gestalten und dekorieren. Berücksichtigen Sie die Größe des Zimmers. Wenn das Zimmer klein ist, sollten Sie helle Farben und einfache Muster verwenden, um den Raum größer wirken zu lassen. Für größere Räume können Sie mutiger sein und stärkere Farben oder Muster wählen. Verwenden Sie Akzentwände, um visuelles Interesse zu schaffen. Eine Akzentwand kann in einer anderen Farbe gestrichen oder mit einer Tapete oder einem Wandsticker gestaltet werden. Denken Sie an die Funktionalität des Raumes. Wenn viel Zeit in dem Zimmer verbracht wird, sollte das Zimmer bequem und funktional eingerichtet sein. Stellen Sie sicher, dass das Zimmer genügend Stauraum, einen Schreibtisch oder eine Leseecke hat. Verwenden Sie Accessoires, um das Thema des Raumes zu ergänzen. Sie können Kissen, Teppiche, Vorhänge oder Wanddekorationen verwenden, um das Zimmer zu verschönern und das Thema zu unterstreichen.

Die Gestaltung eines Kinderzimmers kann eine lustige und kreative Erfahrung sein. Mit ein wenig Planung und Vorbereitung können Sie sicherstellen, dass das Zimmer sowohl funktional als auch attraktiv ist und den Bedürfnissen des Jungen entspricht.

Leben ohne Klischee: Auch im Baby- und Kinderzimmer

Nirgends steht geschrieben, dass ein Mädchen ein rosa Babyzimmer und ein Junge ein blaues Babyzimmer haben muss. Wie wäre es mit neutralen Farbtönen? Das Kinderzimmer sollte kein buntes Zirkuszelt sein, sondern ein Ort, an dem sich der neue Erdenbürger wohl und zu Hause fühlt. Dazu muss man seinem Kind keinen Farbrausch zumuten. Neben dem Geschlecht des Kindes gibt es zahlreiche, weitere Faktoren, welche auf die Farbwahl Einfluss nehmen, wie beispielsweise:

die Größe des Zimmers

die Farbe der Möbel

der persönliche Geschmack der Eltern und des Kindes

Falls das Zimmer des Kindes recht klein sein sollte, ist es besser, in einer hellen Farbe zu streichen. Denn dunkle Farben wirken drückend und beengend. Helle Töne lassen das Zimmer größer wirken. Weiterhin wirken sie beruhigend auf Kinder. Während ein zartes Hellgrün oder Blassrosa beruhigend wirkt, wirkt ein aggressives, dunkles Rot eher provozierend. Falls das Kind alt genug ist, sollten seine Vorlieben auf jeden Fall in die Gestaltung des Zimmers mit einfließen.

© avtk/123RF

Die Auswahl an Wandfarbe für Innenräume ist groß, jedoch sollten Eltern vor allem darauf achten, dass die Farben mit möglichst wenigen Schadstoffen daherkommen. Wasserbasierte und emissionsarme Wandfarben sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und frei von Weichmachern sowie Lösungsmitteln. Möchten Mama und Papa auf der zukunftssicheren Seite sein, empfehlen sich Latexfarben, welche besonders strapazierfähig (scheuerfest) sind.

Sofern nur der Raum neu tapeziert werden, die Möbel jedoch erhalten bleiben sollen, ist es empfehlenswert die Farbe der Wände an die der Möbel anzupassen. Zu braunen Möbeln passen nämlich eher keine roten oder blauen Wände.

© kuprin28/123RF

Einhornrosa: Ein bisschen Extravaganz gefällig?

Diejenigen, die es gerne etwas kräftiger und extravaganter mögen, müssen hierauf allerdings nicht verzichten. So kann man beispielsweise eine Wand in einer knalligen Farbe streichen und den Rest des Zimmers weiß. Dies verleiht dem Zimmer eine gewisse Note. Besonders im Trend: Einhornrosa für Mädchen. Überdies kann das Zimmer mit einer bunten Bordüre aufgepeppt werden. Dies macht sich besonders gut. Denn einerseits wirkt das Zimmer hierdurch nicht zu kindlich, aber andererseits wirkt es doch noch etwas verspielt.

© poligonchik/123RF

Wer es lieber neutral mag, sollte zu Pastellfarben greifen. Denn hierbei können für Jungen sowie für Mädchen dieselben Farbtöne ausgewählt werden. Grün und Grünblau haben auf Kinder eine besänftigende Wirkung und passen zu annähernd jeglichen Möbeln. Eine besonders modische Erscheinung ist, einen Teil von einer Wand mit einer Tafel zu versehen. Diese hebt sich zum einen farblich ab und zum anderen kann das Kind mit Kreide selbst die Wand etwas verschönern. Dies ist ein besonderes Highlight für die Kinder.

Abschließend ist zu sagen, dass das Kind Mitspracherecht haben sollte, sofern es alt genug ist, um selbst eine Entscheidung zu treffen. Andernfalls eignen sich neutrale Pastelltöne für eine lange Lebensdauer im Kinderzimmer. Sie wirken beruhigend und machen einen leicht verspielten Eindruck. Bordüren sind ebenfalls gut geeignet, um ein bisschen Abwechslung im Kinderzimmer zu verschaffen. Diese können in einem ähnlichen Muster wie die Gardinen oder die Bettwäsche gewählt werden, sodass die farblichen Akzente zueinander passen.

Mädchen Zimmer streichen: Das Kinderzimmer streichen für das Mädchen

Es gibt viele beliebte Farben für Mädchenzimmer, und die Wahl hängt oft von den Vorlieben des Kindes ab. Einige der beliebtesten Farben für Mädchenzimmer sind:

Rosa: Rosa ist eine klassische Farbe für Mädchenzimmer und wird oft mit Weiblichkeit und Sanftheit assoziiert. Es gibt viele verschiedene Schattierungen von Rosa, von pastellfarbenen Tönen bis hin zu kräftigen und lebendigen Farben. Lila: Lila ist eine weitere beliebte Farbe für Mädchenzimmer, die oft mit Kreativität und Phantasie assoziiert wird. Es gibt viele verschiedene Schattierungen von Lila, von sanften Lavendeltönen bis hin zu kräftigen Fuchsia- oder Purpurtönen. Blau: Blau ist nicht nur eine Farbe für Jungenzimmer, sondern kann auch für Mädchenzimmer verwendet werden. Hellblaue Töne werden oft mit Himmel und Frieden assoziiert, während dunklere Blautöne für eine kühle und beruhigende Atmosphäre sorgen. Grün: Grün ist eine frische und beruhigende Farbe, die oft mit Natur und Frühling assoziiert wird. Sanfte Grünschattierungen können für eine beruhigende Atmosphäre sorgen, während kräftige Grüntöne für Energie und Kreativität stehen. Gelb: Gelb ist eine fröhliche und sonnige Farbe, die oft mit Glück und Freude assoziiert wird. Helle Gelbtöne können für eine lebhafte Atmosphäre sorgen, während sanfte Gelbtöne für Wärme und Gemütlichkeit stehen. Grau: Grau ist eine neutrale Farbe, die oft mit Eleganz und Raffinesse assoziiert wird. Sanfte Grautöne können für eine beruhigende Atmosphäre sorgen, während kräftige Grautöne für Modernität und Stil stehen.

Rot und Rottöne sind ebenfalls beliebt. Auch Orange ist eine gute Idee. Es ist wichtig, die Farben des Mädchenzimmers in Abstimmung mit dem Kind auszuwählen, um sicherzustellen, dass das Zimmer den Vorlieben und Interessen des Kindes entspricht.

Jungen Zimmer streichen: Das Kinderzimmer streichen für den Junge

Es gibt viele beliebte Farben für Jungenzimmer, und die Auswahl ist von deinem Kind abhängig. Einige der beliebtesten Farben für Jungszimmer sind:

Blau: Blau ist eine klassische Farbe für Jungszimmer und wird oft mit Ruhe, Frieden und Stärke assoziiert. Es gibt viele verschiedene Schattierungen von Blau, von sanften Himmelblau-Tönen bis hin zu kräftigen Marineblau-Tönen. Grün: Grün ist eine frische und beruhigende Farbe, die oft mit Natur und Frühling assoziiert wird. Sanfte Grünschattierungen können für eine beruhigende Atmosphäre sorgen, während kräftige Grüntöne für Energie und Kreativität stehen. Grau: Grau ist eine neutrale Farbe, die oft mit Eleganz und Raffinesse assoziiert wird. Sanfte Grautöne können für eine beruhigende Atmosphäre sorgen, während kräftige Grautöne für Modernität und Stil stehen. Braun: Braun ist eine warme und erdige Farbe, die oft mit Natur und Rustikalität assoziiert wird. Es gibt viele verschiedene Schattierungen von Braun, von hellen Sandtönen bis hin zu kräftigen Schokoladentönen. Rot: Rot ist eine kräftige und energiegeladene Farbe, die oft mit Leidenschaft und Abenteuer assoziiert wird. Es gibt viele verschiedene Schattierungen von Rot, von hellen Rottönen bis hin zu kräftigen Burgunder- oder Feuerrot-Tönen.

Es ist wichtig, die Farben des Jungszimmers in Abstimmung mit dem Kind auszuwählen, um sicherzustellen, dass das Zimmer den Vorlieben und Interessen des Kindes entspricht.

Welche Farbe ist gut für Kinderzimmer und unbedenklich?

Es gibt viele Farben, die für Kinderzimmer geeignet und unbedenklich sind. Wasserbasierte und emissionsarme Wandfarben sind häufig mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Sie sind frei von Weichmachern oder Lösemitteln. Hier sind einige Farben, die Sie in Betracht ziehen können:

Blau: Blau ist eine beruhigende und entspannende Farbe, die bei Kindern sehr beliebt ist. Es kann helfen, Stress und Angst zu reduzieren. Grün: Grün ist eine erfrischende und beruhigende Farbe, die das Gefühl von Ruhe und Frieden vermitteln kann. Es kann auch helfen, die Konzentration und Kreativität zu fördern. Gelb: Gelb ist eine fröhliche und energetisierende Farbe, die das Glück und die Positivität fördern kann. Es kann auch helfen, die Kreativität und das Selbstvertrauen zu stärken. Rosa: Rosa ist eine sanfte und beruhigende Farbe, die oft mit Weiblichkeit und Sanftheit assoziiert wird. Es kann helfen, das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Grau: Grau ist eine neutrale Farbe, die oft als zeitlos und elegant empfunden wird. Es kann helfen, eine beruhigende und entspannte Atmosphäre im Kinderzimmer zu schaffen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Farben subjektiv sind und jeder Mensch unterschiedlich auf Farben reagiert. Daher ist es am besten, die Farben auszuwählen, die Ihrem Kind und Ihnen am meisten zusagen. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass die Farben und Farbstoffe, die in der Farbe enthalten sind, sicher und ungiftig sind.

Weiter geht’s hier: Ratgeber Wohnung und Haus

Ein neuer Anstrich kann das Aussehen und die Atmosphäre eines Kinderzimmers erheblich verändern und den Raum in ein frisches und einladendes Refugium verwandeln. Bevor Sie jedoch die Farben auswählen und die Pinsel schwingen, sollten Sie einige Überlegungen anstellen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis den Bedürfnissen und Vorlieben Ihres Kindes entspricht und sicher ist.

Wie möchtet ihr euer Kinderzimmer streichen? Diskutiert mit uns auf Facebook.