Millionengewinne im Lotto – oder betreiben Lotterie-Dienstleister wie Lottoland Abzocke?

Es klingt verlockend: einfach einen Tippschein ausfüllen, bei der Lotterie-Ziehung Glück haben, den Jackpot abräumen und nie wieder arbeiten müssen. Besonders für Familien ist die Aussicht auf Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe ein wahrer Traum. Mit einem Lottogewinn können das Eigenheim, die Ausbildung der Kinder und der nächste Urlaub finanziert werden. Jede Woche beteiligen sich allein in Deutschland Millionen Menschen an Lotterien und anderen Glücksspielen. Doch wie seriös sind die Dienstleister, die online Lotteriespiele anbieten? Betreiben Anbieter wie Lottoland Abzocke, ist die Kritik übertrieben oder handelt es sich gar um Vorurteile?

An einer Lotterie teilnehmen und gewinnen

Jede Woche ist der Jackpot diverser Lotterien prall gefüllt. Mit einer Vielzahl an Gewinnen, hohen Gewinnsummen und lukrativen Gewinnchancen locken Lotterie-Dienstleister ihre Kunden. Die meisten Menschen spielen Lotto, um sich mit einem Gewinn Wünsche zu erfüllen oder ihre finanzielle Situation zu stabilisieren. Dies trifft vor allem für Familien zu, die das gewonnene Geld meist anlegen. Je mehr Spielerinnen und Spieler an einer Lotterie teilnehmen, desto höher sind die Einnahmen, die wiederum die Gewinnausschüttung beeinflussen. Das Portfolio des weltweit führenden Online-Lotto-Unternehmens Lottoland umfasst eine Vielzahl nationaler und internationaler Lotterien. Schon mit niedrigen Einsätzen kann man sich am Glücksspiel beteiligen. Jackpots in zweistelligen Millionenhöhen sind insbesondere bei internationalen Lotterien, an denen Menschen aus mehreren Ländern teilnehmen, keine Seltenheit. Ein Beispiel dafür ist die spanische Weihnachtslotterie El Gordo, deren Hauptpreis mindestens 4 Millionen Euro beträgt und der mehrfach ausgeschüttet wird. Eine weitere, ebenfalls im Lottoland Angebot verfügbare Lotterie, sind die Mega-Millions. Jeweils dienstags und freitags finden die Ziehungen dieser US-amerikanischen Multistaaten-Lotterie statt. Mit einer Mindesthöhe von 40 Millionen US-Dollar ist der Jackpot der lukrativste Hauptgewinn einer Lotterie. Die Online-Lotterie-Plattform Lottoland ist für ihre umfangreiche Auswahl an Lotterien und Spielen bekannt. Zusätzlich zu den in Deutschland gespielten Lotterien wie Lotto 6aus49, KENO und Eurojackpot stehen viele weitere internationale sowie unbekanntere Lotterien zur Wahl. Erwähnenswert sind beispielsweise PowerBall, EuroMillions, Cash4Life, Swiss Lotto, französisches, irisches und polnisches Lotto. Insgesamt stehen bei Lottoland rund 25 Lotterien zur Verfügung.

Wird bei Lottoland Abzocke betrieben?

Weshalb wird ein bekannter und bewährter Anbieter wie Lottoland mit Abzocke in Verbindung gebracht? Handelt das Unternehmen aus Eigennutz? Und warum beteiligen sich tagtäglich so viele Menschen an einer von Lottoland angebotenen Online-Lotterie, wenn es doch um Abzocke geht? Diese Frage zu klären ist wichtig, bevor die Entscheidung, einen Tippschein online auszufüllen, gefällt wird. Wird bei Lottoland Abzocke betrieben und falls ja, woran ist das erkennbar? Lottoland ist ein Unternehmen mit Sitz in Malta. Die Mittelmeerinsel, ebenso wie Deutschland ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union, ist seit Langem für ihr Faible für das Glücksspiel bekannt. Dies und die relativ günstigen Steuern haben dazu geführt, dass sich Dienstleister dieser Branche bevorzugt auf Malta niederlassen. Jedoch muss jedes Unternehmen, das wie Lottoland Lotterien und Glücksspiele anbietet, eine gültige Glücksspiellizenz vorweisen. Und daraus ergibt sich der erste Fakt, der die Vermutung, dass Lottoland Abzocke betreibt, widerlegt. Die Online-Lotterie-Plattform verfügt über eine aktuelle Lizenz, erteilt von der Republik Malta! Und nicht nur das, Lottoland ist darüber hinaus im Besitz weiterer Glücksspiellizenzen für Gibraltar, Irland und Großbritannien und wird somit regelmäßig von den Finanzbehörden dieser Länder überprüft. Würde Lottoland Abzocke betreiben, wäre dies längst im Rahmen einer dieser strengen Kontrollen aufgefallen. Der Dienstleister, der seit mehr als 10 Jahren aktiv ist und seitdem seinen Firmensitz auf Malta hat, ist bisher nie negativ in Erscheinung getreten. Von einem kleinen unbekannten Glücksspiel-Anbieter hat sich Lottoland zielstrebig hochgearbeitet und gilt mittlerweile als größter privater Online-Lottoanbieter auf der Welt

Lotterien bieten Abwechslung und spannende Unterhaltung

Als Glücksspiele werden nicht nur Lotterien definiert. Auch Online-Casinos, Sportwetten und Rubbellose zählen dazu. Da der Wettbewerb im Glücksspielbereich ständig zunimmt, müssen Anbieter wie Lottoland ihren Kundinnen und Kunden Abwechslung und spannende Unterhaltung bieten. Deshalb sind auf der Lottoland-Webseite auch Lotterien zu finden, die nur zu bestimmten Jahreszeiten stattfinden, wie die Weihnachtslotterien. Regelmäßig werden neue Casinospiele angekündigt und Neuerscheinungen in das Spielprogramm des Lottoland-Online-Casinos aufgenommen. Spielen im Online-Casino erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Für dieses spannende Hobby wird lediglich ein Internetanschluss sowie ein mobiles Endgerät, wie Laptop, Tablet oder ein Smartphone benötigt. Die virtuellen Spielautomaten sind einfach strukturiert und die Spielregeln leicht durchschaubar. Auch hier gibt es keine Hinweise darauf, dass Online Abzocke betreiben würde. Bevor man sich in einer Online-Spielbank anmeldet, sollte man sich über die Voraussetzungen und Bedingungen informieren. Bei Lottoland sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) auf der Webseite hinterlegt. Diese geschäftlichen Bedingungen, die einzeln aufgeführt und klar verständlich erklärt werden, bilden die Grundlage einer geschäftlichen Beziehung. An diese Vereinbarungen müssen sich sowohl Lottoland als Dienstleister sowie die Spielerinnen und Spieler als Kunden halten. Es empfiehlt sich daher, zuerst die Geschäftsregeln durchzulesen, bevor mit dem Online-spielen begonnen wird.

Was sagen Gewinnsummen und Ausschüttungsquoten über eine Online-Lotterie aus?

Um Zugriff auf Online-Casino-Spiele, Sportwetten und Lotterien zu erhalten, ist eine Registrierung auf der Plattform erforderlich. Die Anmeldung ist unkompliziert und innerhalb weniger Minuten erledigt. Es werden lediglich persönliche Daten sowie eine aktuelle Bankverbindung benötigt. Da die Teilnahme an Glücksspielen erst ab 18 Jahren erlaubt ist, muss ein Personaldokument übermittelt werden, aus dem hervorgeht, dass man bereits volljährig ist. Zur Überprüfung, zu der Lottoland gesetzlich verpflichtet ist, wird auch eine auf den eigenen Namen ausgestellte Stromrechnung akzeptiert. Die Volljährigkeitsprüfung ist auf den Jugendschutz zurückzuführen. Der Gesetzgeber will dadurch junge Menschen vor Abzocke und anderen Nachteilen schützen. Dass sich Lottoland für die Überprüfung der Volljährigkeit engagiert und eine Eröffnung des Spielerkontos nur Erwachsenen ermöglicht, deutet auf Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit hin. Für Familien ist der Jugendschutz ein wesentliches Kriterium. Jugendliche sollten nicht ihr ganzes Taschengeld beim Zocken an virtuellen Spielautomaten ausgeben. Auch Erwachsenen wird empfohlen, das Budget umsichtig zu verwalten und es nicht leichtsinnig auszugeben. Die meisten Online-Spiele sind Glücksspiele, deren Ergebnisse nicht berechenbar sind. Deshalb ist das Spielen im Online-Casino vor allem eine amüsante Freizeitbeschäftigung. Als zusätzliche Einnahmequelle sollte dieses Hobby nicht betrachtet werden. Ein wenig anders verhält es sich mit dem Lotto spielen. Obwohl auch Lotterien als Glücksspiele definiert werden, erfüllen sie einen anderen Zweck. Ein großer Teil der Einnahmen aus Lotterien kommt wohltätigen Zwecken zugute, wird gespendet oder für sinnvolle Projekte verwendet. Mit der Beteiligung an einer Lotterie kann somit zum Wohl der Allgemeinheit beigetragen werden. Darüber hinaus besteht die Chance, selbst zu den Gewinner*innen zu gehören. Die Ausschüttungsquote besagt, wieviel Prozent der einbezahlten Gesamtsumme als Gewinne ausgeschüttet werden. Diese Quote unterscheidet sich von einer Lotterie zur anderen. Meistens beträgt die Ausschüttungsquote 50 % und mehr. Über einen Lotteriegewinn kann zudem frei verfügt werden. In Deutschland sind Gewinne aus Lotterien steuerfrei, sodass die Gesamtsumme für eigene Zwecke verwendet werden darf. Meist reicht eine kleine Gewinnsumme aus, um sich langgehegte Wünsche zu erfüllen. Alternativ kann das Geld gespart oder fest angelegt werden. Eine effiziente Geldanlage ist vor allem für Familien zu empfehlen. Wird das verfügbare Kapital richtig angelegt, vermehrt es sich durch Zinsen und Zinseszinsen. Ein Lotteriegewinn eignet sich perfekt als Grundlage zum Vermögensaufbau.

Findet tatsächlich bei Lottoland Abzocke statt?

Die Beteiligung an einer Lotterie ist schnell und einfach. Nach dem Einloggen in den persönlichen Lottoland-Account wird die jeweilige Lotterie mit den besten Gewinnchancen ausgewählt und der digitale Spielschein ausgefüllt. Es genügt, die Felder und Zahlen anzukreuzen, die man spielen möchte. Die Kosten für den Einsatz werden inklusive eventueller Gebühren automatisch errechnet, sodass bei Abgabe des Tippscheins die Gesamtkosten bekannt sind. Damit beweist der Dienstleister Transparenz und von einer Lottoland Abzocke kann keine Rede sein. Gibt es Zahlen und Ziffernkombinationen, die mit besseren Gewinnaussichten verbunden sind? Auf diese und weitere Fragen rund um Lotterien geht Lottoland in seinem Blog ein. Dort werden regelmäßig aktuelle Tipps und Ratschläge, die das Lotteriespielen vereinfachen können, veröffentlicht. Man erfährt beispielsweise, dass grundsätzlich alle Zahlen auf einem Lotterieschein die gleichen Voraussetzungen haben, gezogen werden. Für welche Zahlenkombination man sich entscheidet, hängt von den eigenen Vorlieben ab. Oft werden die Geburtsdaten des Ehepartners oder der Kinder sowie wichtige Daten wie der Hochzeitstag als Lottozahlen verwendet. Wird eine häufig gespielte Zahlenkombination bei einer Lotterie-Auslosung gezogen, müssen sich viele Gewinner*innen den Preis teilen. Wer den Hauptgewinn für sich allein haben möchte, sollte eher auf eine ungewöhnliche, aber persönliche Kombination von Zahlen setzen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Annahmeschluss. Diesen sollte man nicht versäumen, damit das Los mit in die Auslosung gelangt. Bei jeder von Lottoland angebotenen Lotterie wird auf den Zeitpunkt der Auslosung hingewiesen, sodass kein Teilnehmer diesen wichtigen Termin versäumt. Mit einer Online-Lotterie-Teilnahme erspart man sich zudem den Weg zur nächsten Annahmestelle, die ohnehin nur tagsüber innerhalb festgelegter Zeiten geöffnet ist. Die Lottoland-Webseite ist hingegen rund um die Uhr verfügbar, sodass auch kurz vor Annahmeschluss noch Lose übermittelt werden können.

Der spannendste Teil einer Lotterie-Teilnahme

Der spannendste Teil einer Lotterie-Teilnahme ist natürlich die Ziehung. Mit dem Tippschein in der Hand oder dem virtuellen Los auf dem Smartphone-Bildschirm, sitzt die ganze Familie gespannt vor dem Fernseher. Wird das richtige Los gezogen, könnte man bereits in wenigen Stunden Millionär*in sein oder zumindest ein großes Guthaben auf dem Konto haben. Damit stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig und zuverlässig der Online-Dienstleister ist. Betreibt Lottoland Abzocke oder kann man sich auf die Gewinnauszahlung verlassen? Private Lottoanbieter wie Lottoland werden in puncto Auszahlung der Gewinne genau unter die Lupe genommen. Im Unterschied zu staatlichen Lotterien stehen privaten Online-Lotto-Unternehmen nicht dieselben Finanzierungsgrundlagen zur Verfügung. Die Gewinnsumme wird direkt von Lottoland sowie von dessen Rückversicherern ausgeführt. Um die Auszahlungssicherheit auch bei hohen Gewinnen zu gewährleisten, hat Lottoland alle auf der Plattform erworbenen Spielscheine bei einem namhaften Risikomanagement-Spezialisten und Gewinnabsicherer versichert. Dass keine Lottoland Abzocke vorliegt, hat der Dienstleister bereits mehrfach bewiesen. In den vergangenen Jahren wurden auch mehrstellige Millionenbeträge problemlos ausbezahlt, wie Gewinnerinnen und Gewinner in Interviews lokaler Tageszeitungen berichteten. Damit die Gewinnsumme ausbezahlt werden kann, muss die im Kundenkonto hinterlegte Bankverbindung aktuell und korrekt sein. Es lohnt sich daher, die Kontodaten regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu ergänzen, damit es bei der Auszahlung nicht zu Verzögerungen kommt.

Reale Hinweise auf eine Lottoland Abzocke gibt es nicht

Ist Abzocke ein gängiges Geschäftsmodell im Internet? Wer online shoppt, hat möglicherweise negative Erfahrungen gemacht. Jedoch lässt sich ein unangenehmes Erlebnis nicht verallgemeinern. Online tummeln sich eine Vielzahl an Dienstleistern, die von der Anonymität des Internets profitieren. Eine zuverlässige Firma von einer unzuverlässigen zu unterscheiden, erfordert Expertenwissen. Manche Merkmale, die auf eine Abzocke hindeuten, stellen sich im Nachhinein als falsch heraus. Worauf sollten Verbraucher achten, um die Seriosität eines Dienstleisters herauszufinden? Ein wichtiges Indiz ist die Webseite. Gibt es ein Impressum, wird die Firmenadresse genannt und ist der Anbieter telefonisch erreichbar? Diese Merkmale sind Anzeichen für ein seriöses Unternehmen. Die Lottoland-Startseite macht einen professionellen und übersichtlichen Eindruck. Ein benutzerfreundlich aufgebautes Menü hilft, sich rasch zurechtzufinden. Mit wenigen Klicks ist die gesuchte Lotterie, die Sportwette oder das Online-Casino-Spiel gefunden. Auf aktuelle Lotterie-Angebote wird auf der regelmäßig aktualisierten Lottoland-Webseite immer hingewiesen. Dadurch ist gewährleistet, dass man keine spannende Auslosung versäumt. Als Bonus für Neukunden wird zudem ein kostenfreies Tippfeld pro Tippschein angeboten. Während diese Maßnahme Teil der Marketingstrategie ist und dazu dient, neue Kunden zu gewinnen, können Spieler*innen vom Gratis-Zusatztipp profitieren. Um größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen, gibt es für die Einzahlung mehrere Optionen. Das Spielerkonto kann jederzeit aufgeladen werden. Dies erfolgt über eine Kreditkarte, per Sofort-Überweisung oder herkömmlicher Überweisung vom eigenen Bankkonto. Zusätzlich zur Bankverbindung werden auch Zahlungsdienste wie Klarna, CashtoCode oder MuchBetter akzeptiert. Wird das Spielerkonto mit mindestens 100 Euro aufgeladen, gewährt Lottoland einen Bonus in Höhe von 3 Prozent. Die Gesamtsumme wird dem eigenen Account umgehend gutgeschrieben und ist sofort verfügbar. Dass Lottoland Abzocke betreiben soll, ist demnach wohl als Gerücht zu betrachten.

Kann bei Dienstleistern wie Lottoland Abzocke vermutet werden und aus welchem Grund?

Im Büro sitzend fällt uns plötzlich ein, dass der Lottoschein noch nicht abgegeben ist oder eine spannende Lotterie ansteht, an der wir uns gern beteiligen möchten. Normalerweise besteht keine Möglichkeit, einfach den Arbeitsplatz zu verlassen, um den Tippschein kurz vor Annahmeschluss bei der Annahmestelle abzugeben. Bei Lottoland kann auch mobil gespielt werden. Damit keine Auslosung verpasst wird, hat der Online-Dienstleister die Lottoland App entwickelt. Als Alternative zur Desktop-Variante ist die App für unterwegs, am Arbeitsplatz oder auf Reisen perfekt geeignet. Die Mittagspause in der Firma, Wartezeiten beim Zahnarzt, am Bahnhof oder Flughafen lassen sich somit zum Ausfüllen und Absenden der Tippscheine nutzen. Mit der mobilen App kann man unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsort und der Uhrzeit an allen verfügbaren Lotterien teilnehmen. Zugriff auf die Mobilversion ist mit einem Android-Gerät problemlos möglich. Die Lottoland App ist kostenfrei im Google-Playstore verfügbar. Für iOS-Geräte ist die Download-App nicht geeignet, dafür kann alternativ die webbasierte HTML5-Version genutzt werden, die direkt im Browser zu öffnen ist. Das über die mobile App aufrufbare Lotterie-Angebot und Spielprogramm ist absolut identisch mit den Programmen der Desktop-Version. Mit der Lottoland App vereinfacht der Dienstleister den Zugang zu einer Vielfalt an Lotterie-Spielen.

Eine vermeintliche Lottoland Abzocke wird in keiner Kundenrezension erwähnt

Gerüchte, Vermutungen und Missverständnisse entsprechen nicht immer der Wahrheit, jedoch beeinflussen sie die öffentliche Wahrnehmung. Um herauszufinden, weshalb sie entstehen und verbreitet werden, ist es notwendig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Zwischenmenschliche Kommunikation besteht aus Erzählen und Zuhören. Wird eine Botschaft nicht klar und deutlich vermittelt, entstehen Missverständnisse, die zu Gerüchten werden können. Die Bedeutung der Kommunikation ist nicht nur in der Kindererziehung enorm. Bei der Erziehung von Kindern geht es ebenfalls darum, direkt zu sagen, was erlaubt ist und was nicht. Im Gespräch wird oft aneinander vorbeigeredet, sodass eine Person nicht richtig versteht, was die andere sagen will. Kleine Unstimmigkeiten können durch gezielte Rückfragen geklärt werden. Bei größeren Missverständnissen besteht das Risiko, dass sie sich zu handfesten Konflikten ausweiten. Fehlen die Fakten, wird der Inhalt als Gerücht bezeichnet. Unser Gehirn saugt jede Information auf, unabhängig davon, ob es sich um eine Tatsache oder um ein unbewiesenes Gerücht handelt. Manchmal sind Vermutungen sogar interessanter, weil sie spannender sind als die Realitäten. Beispiele dafür sind die Gerüchte, die gern über berühmte Schauspieler*innen und andere Prominente verbreitet werden. Nichts ist so unterhaltsam wie Klatsch und Tratsch. Ob Lottoland Abzocke betreibt oder nicht, lässt sich anhand bloßer Vermutungen natürlich nicht herausfinden. Beim Surfen auf der Webseite des Online-Lotterie-Anbieters deutet jedenfalls nichts darauf hin. In Kundenbewertungen, Testberichten und Einschätzungen wird Lottoland überwiegend sehr positiv dargestellt. Sind die Gerüchte womöglich durch Neid oder Eifersucht verursacht? Der Wettbewerb in der Glücksspielbranche wird zunehmend strenger. Mit dem Aufkommen des Internets haben sich eine Vielzahl an Dienstleistern online etabliert. Den wenigsten ist es jedoch gelungen, die Erfolgsgeschichte von Lottoland zu kopieren. Das erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Malta schaffte den Aufstieg vom unbekannten Anbieter bis zum weltweit führenden Online-Lotto-Unternehmen in wenigen Jahren. Kein Wunder, dass sich manche Menschen fragen, was dieser Dienstleister anders gemacht hat als die Konkurrenz. Ist es das vielseitige und umfangreiche Lotterie- und Spieleangebot, das für die große Popularität verantwortlich ist? Oder der ausgezeichnete Kundendienst, der sich für die Kund*innen einsetzt? Fakt ist, dass sich Lottoland als verantwortungsbewusster und zuverlässiger Dienstleister versteht und dies auch den Spielerinnen und Spielern vermittelt.

Eine Lottoland Abzocke ist nicht erkennbar

Wer online shoppt, an Spielen oder Lotterien teilnimmt, möchte zufrieden sein und nicht abgezockt werden. Bei Abzocke handelt es sich nicht Betrug im strafrechtlichen Sinne. Es geht dabei eher um überhöhte Preise, versteckte Gebühren oder Vorteilsnahme. Schaut man sich die Online-Lotterie-Plattform an, ist eine Lottoland Abzocke nicht erkennbar. Die Tarife werden übersichtlich dargestellt, Kosten und Gebühren vom System automatisch berechnet. Beim Abgeben eines Tippscheins steht fest, was dieser kostet und zusätzliche Gebühren werden auch im Nachhinein nicht erhoben. Da raffinierte Tricks im Internet immer häufiger vorkommen, ist zu empfehlen, genau hinzuschauen. Bei einer Lotterie-Teilnahme online bedeutet dies, vorab die Gewinnwahrscheinlichkeit zu prüfen. Lohnt sich eine Beteiligung oder sind die Chancen auf einen Gewinn sehr gering? Andererseits gilt es zu bedenken, dass mit der Menge der Spieler*innen auch die Höhe der Einnahmen und somit die Gewinnausschüttung wächst. An den weltgrößten Lotterien beteiligen sich Millionen Menschen in verschiedenen Ländern. Regelmäßig werden Jackpots in Millionenhöhe geknackt. Warum nicht dem Glück eine Chance geben? Experten empfehlen, für Lotterien, Sportwetten und Online-Spiele nur Geld zu verwenden, das nicht für den Lebensunterhalt gebraucht wird. Bei Lottoland kann man sich bereits mit geringen Beträgen an Lotterien beteiligen. Auf die Gewinnwahrscheinlichkeit hat das keinen Einfluss. Auch in den niedrigen Gewinnklassen einer Lotterie sind lukrative Gewinne möglich.

Der Dienstleister kümmert sich vorbildlich um die Kunden

Manche Dienstleister sind gern für ihre Kunden da, andere verstecken sich hinter anonymen Postfach-Adressen. In der virtuellen Welt ist eine Kontaktaufnahme nicht immer einfach. Bei Lottoland wird auf einen ausgezeichneten Kundenservice Wert gelegt. Das weltweit führende Online-Lotto-Unternehmen kennt die Bedeutung guter Kundenbeziehungen. Ein deutschsprachiger Support steht für alle Fragen zur Verfügung. Die Kontaktaufnahme erfolgt wahlweise über Live-Chat, telefonisch, per E-Mail oder über ein Kontaktformular. Auf die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten wird auf der Webseite von Lottoland hingewiesen. Die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich schnellstmöglich um jedes Anliegen. Häufig gestellte Fragen werden bereits in der FAQ-Sektion beantwortet. Durch diesen Einsatz für die Kunden unterscheidet sich Lottoland von den schwarzen Schafen der Branche. Mehrere Kontaktmöglichkeiten anzubieten, zeugt von einer transparenten Arbeitsweise. Da im Kundenservice deutsch gesprochen wird, gibt es keine Verständigungsprobleme. E-Mails und andere schriftliche Anfragen werden zügig beantwortet.

Fazit: Lottoland ist vertrauenswürdig und seriös

Online an einer Lotterie teilzunehmen, ist im 21. Jahrhundert selbstverständlich. Zahlreiche Anbieter locken mit hohen Gewinnchancen und lukrativen Gewinnen. Die Möglichkeit, etwas zu gewinnen und damit einen abwechslungsreichen Familienurlaub in Griechenland zu finanzieren, ist groß. Doch die Vermutung, es könne sich um Abzocke handeln, führt oft dazu, dass Chancen vertan werden. Bei Lottoland handelt es sich um einen erfahrenen Dienstleister, der bereits seit 2013 in der Branche aktiv ist. Ist das Lotterie-Unternehmen seriös oder betreibt Lottoland Abzocke? In diesem Beitrag haben wir die Fakten genau unter die Lupe genommen. Lottoland verfügt über eine Lizenz der maltesischen Lotterie- und Glücksspielbehörde und ist somit berechtigt, Lotterien, Sportwetten, Online-Games und andere Glücksspiele anzubieten. Das umfangreiche Lotterie-Angebot und die hohen Teilnehmerzahlen sprechen für sich. Unseriöse Anbieter sind schnell wieder vom Markt verschwunden. Lottoland hingegen gilt als das am schnellsten wachsende Online-Lotto-Unternehmen. Der große Erfolg ist der beste Beweis dafür, dass Abzocke ausgeschlossen werden kann.

© Foto von Xavier Mouton Photographie auf Unsplash