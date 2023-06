Outdoor-Kleidung für Väter: Was eignet sich für einen Familienausflug im Sommer?

Der Sommer ist die ideale Zeit, um aktiv zu werden und gemeinsam mit den Kindern die Natur zu entdecken. Ein solcher Ausflug kann auch die Vater-Kind-Beziehung stärken und eignet sich ideal dazu, schöne Erinnerungen zu schaffen. Damit der Familienausflug zu einem schönen Erlebnis wird, sollte man jedoch die richtige Outdoor-Kleidung auswählen. Diese sollte robust und atmungsaktiv sein. Nachfolgend erläutern wir näher, was man als Vater bei Outdoor-Aktivitäten mit den Kindern im Sommer gut tragen kann.

Das richtige Schuhwerk für Outdoor-Aktivitäten mit Kindern

Wer mit den Kindern in der Natur unterwegs ist, sollte zu einem robusten und festen Schuhwerk greifen. Es sollte den Füßen ausreichend Stabilität bieten und sie vor Verletzungen schützen. Darüber hinaus sollte man auf eine profilierte und rutschfeste Sohle, eine gute Passform sowie eine gute Atmungsaktivität achten. Dabei sollte man nicht barfuß in den Schuhen laufen. Stattdessen ist es auch an warmen Tagen im Sommer empfehlenswert, Socken zu tragen. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und verhindern, dass es innerhalb des Schuhs schnell feucht wird. Am besten greift man zu Funktionssocken. Sie werden häufig aus synthetischen Fasern oder Merinowolle gefertigt. Baumwollsocken sollte man bei Outdoor-Aktivitäten im Sommer besser nicht tragen.

Die passende Bekleidung für den Ausflug in die Natur

Neben dem Schuhwerk und den Socken spielt bei einem Outdoor-Ausflug mit den Kindern die Kleidung eine wichtige Rolle. Im Sommer muss diese nicht unbedingt wasserfest sein. Allerdings sollte sie, genau wie das Schuhwerk, robust sein. Dadurch kann sie auch ein Versteckspiel im Wald mit den Kindern ohne Beschädigungen überstehen. Zudem sollte die Kleidung atmungsaktiv sein. Schließlich kann ein warmer Tag im Outdoor-Bereich ziemlich anstrengend sein, sodass man schneller schwitzt.

Für Outdoor-Aktivitäten mit den Kindern eignen sich Wanderhosen aus Nylon oder Polyester sehr gut. Gerade wenn es durch dichtes Untergehölz gehen könnte, kann auch eine robuste Trekkinghose in Frage kommen. Zudem macht es im Sommer oftmals Sinn, sich für eine Zip-Off-Hose zu entscheiden. Bei einer solchen Hose kann man den unteren Teil der Hosenbeine bei Bedarf abnehmen.

Für den Oberkörper reicht es meist aus, ein leichtes T-Shirt bzw. ein Top anzuziehen. Es eignen sich zum Beispiel komfortable Poloshirts. Falls der Tag des Ausflugs etwas regnerisch oder kühl ist, kann es sich außerdem lohnen, eine leichte Sommerjacke mitzunehmen. Doch auch früh morgens oder am Abend sowie in höheren Lagen kann eine Sommerjacke von Vorteil sein.

Funktionsunterwäsche im Sommer: Ist das sinnvoll?

Gerade für Outdoor-Aktivitäten, bei denen man viel schwitzt, kann Funktionsunterwäsche sinnvoll sein. Sie ist atmungsaktiv und dazu in der Lage, den Schweiß abzuführen. Das hilft dabei, unangenehme Gerüche fernzuhalten und den Körper auch an warmen Tagen im Sommer trocken zu halten. Zudem punktet gute Funktionsunterwäsche meist durch einen hohen Tragekomfort.

Den Sonnenschutz nicht vergessen

Wer Zeit mit seinen Kindern im Outdoor-Bereich verbringen möchte, sollte an den Sonnenschutz denken. Dieser ist sowohl für die Kinder als auch für die Väter wichtig. Um die Augen zu schützen, eignet sich eine Sonnenbrille sehr gut. Mithilfe einer Kopfbedeckung wie einer Kappe kann man seine Kopfhaut vor den Sonnenstrahlen schützen. Doch auch die restliche Haut sollte ausreichend vor den Sonnenstrahlen geschützt werden. Dementsprechend ist es wichtig, eine Sonnencreme zu verwenden und die Haut regelmäßig nachzucremen. Zudem ist es im Sommer ratsam, eher zu heller Kleidung zu greifen. Denn hellere Kleidung kann mehr Sonnenlicht an die Umgebung zurückstrahlen.

© Foto von Kelly Sikkema auf Unsplash