Umzugsunternehmen vs. Auftragsplattform: wie am besten mit der Familie umziehen?

Ein Umzug steht an und die Vorfreude für die neue Wohnsituation ist oft groß. Für Kisten packen, beschriften und sortieren hält sie sich dagegen meistens eher in Grenzen. Anschließend soll alles eingeladen, transportiert und ausgeladen werden – möglichst ohne Schäden am Eigentum oder im Treppenhaus zu verursachen. In solchen Fällen ist man dankbar für jede helfende Hand und jeden starken Arm.

Umfangreiche Unterstützung bietet ein etabliertes und fachkundiges Umzugsunternehmen. Um den Geldbeutel zu schonen, kann man aber auch versuchen, Privatpersonen zu motivieren. Falls sich der Freundes- und Bekanntenkreis nur schwer begeistern lässt, bieten eBay Kleinanzeigen und Co. zahlreiche Möglichkeiten, um ungelernte, meist studentische Umzugshelfer zu engagieren. Der erhebliche Preisvorteil ist verführerisch, jedoch lohnt es sich zu überprüfen, welche sonstigen Ansprüche die Familie an einen sicheren und möglichst entspannten Umzug stellt.

Welche Punkte sind bei einem Familienumzug zu beachten?

Als erster und wichtigster Punkt wird in der Regel die Sicherheit genannt. Da häufig Kinder dabei sind und es turbulent zugehen kann, bekommt dieser Aspekt die höchste Gewichtigkeit. Des Weiteren ist es Familien besonders wichtig möglichst stressfrei umzuziehen. Die Eltern müssen sich oft um verschiedenste Themen gleichzeitig kümmern, was Organisationstalent erfordert. Gleichzeitig sollen die Kinder, für die ein Umzug häufig eine enorme Veränderung darstellt, nicht belastet werden. Auch möchte man natürlich, dass die Umzugshelfer professionell arbeiten und der komplette Haushalt heile und ordentlich transportiert wird.

Sicherheit beim Familienumzug

Umzugsunternehmen werben oft mit einer langjährigen Erfahrung und Referenzen. Nicht ohne Grund, da es wichtige Kriterien für die Auswahl des passenden Unternehmens sind. Die Umzugshelfer tragen passende Schutzkleidung und wissen auch, wie umständliche Objekte effektiv und sicher transportiert werden. Sie achten auf die Details, zum Beispiel, dass Schubladen mit Klebeband verschlossen, sehr schwere Objekte auf einer Decke abgestellt und Ladungen während der Fahrt rutschfest gesichert werden.

Einen Familienumzug möglichst stressfrei organisieren

Ein Umzug ist meistens anstrengend. Jedoch kann der Stresslevel durch eine sachkundige und passende Vorgehensweise erheblich verringert werden. Ein professionelles Umzugsunternehmen prüft den Bedarf an Manpower und Hilfsmitteln im Voraus, damit keine Verzögerungen und andere unangenehme Überraschungen entstehen. Die richtige Anzahl an Umzugshelfern steht pünktlich mit einem Transporter bereit. Die Auswahl des richtigen Transporters ist dabei besonders wichtig, um unnötige Fahrwege zu vermeiden.

Auch hat man bei einem Umzugsunternehmen einen fachkundigen Ansprechpartner für alle Fragen. Bei einem privat organisierten Umzug sollte für die Planung ausreichend Zeit eingeplant sein, da kleine Fehler häufig zu erheblichen Verzögerungen führen können, welche die Nerven der Familie und der Umzugshelfer strapazieren. Auch ergänzende Leistungen, wie die Lieferung von Umzugskartons oder die Beantragung eines Halteverbots werden von vielen Umzugsunternehmen aktiv und situationsgerecht angeboten.

Professionalität, Zuverlässigkeit und Versicherungen bei einem Familienumzug

Natürlich wünscht man sich, dass alle Möbel und Kisten unbeschadet transportiert werden. Auch dass das Treppenhaus oder der Fahrstuhl nicht beschmutzt werden, ist wichtig, um sich nicht bei den alten oder den neuen Nachbarn unbeliebt zu machen. Falls doch etwas zu Schaden kommt, ist bei einem Umzugsunternehmen meistens bereits eine Standardversicherung im Preis enthalten. Weitergehende Versicherungen können bei Bedarf unkompliziert abgeschlossen werden. Zertifizierte Fachbetriebe werden regelmäßig überprüft und müssen viele Kriterien einhalten, unter anderem auch in den Bereichen Kundenorientierung und umweltbewusster Ressourcenverbrauch.

Welche Vorteile bieten private Umzugshelfern und worauf muss man achten?

Der wesentlichste Vorteil für private Umzugshelfer liegt klar auf der Hand: Der deutlich günstigere Preis. Wer also Geld sparen und lieber selbst Zeit für die Organisation aufbringen möchte, für den kann es sich lohnen, die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Auch sind die Stornierungsmöglichkeiten bei privaten Angeboten häufig besser, was nützlich ist, falls sich der Umzugstermin kurzfristig verschieben sollte. Um trotzdem möglichst sicher zu sein, dass die versprochene Leistung erbracht wird, bieten einige Plattformen Bewertungsmöglichkeiten an, mit denen sich einsehen lässt, ob bisherige Auftraggeber mit der Umsetzung zufrieden waren.

