Eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft ist entscheidend für die Gesundheit von Mutter und Kind. Die richtigen Nährstoffe unterstützen das Wachstum des Babys und tragen dazu bei, dass sich die werdende Mutter wohlfühlt. Dabei ist es wichtig, auf eine Vielfalt an Lebensmitteln zu achten, um alle benötigten Vitamine und Mineralstoffe zu erhalten.

Wichtige Nährstoffe in der Schwangerschaft

Folsäure ist eines der wichtigsten Vitamine in der Schwangerschaft. Sie unterstützt die Entwicklung des Neuralrohrs, aus dem sich das Gehirn und das Rückenmark des Babys entwickeln. Ein Mangel an Folsäure kann zu Fehlbildungen führen, weshalb schwangere Frauen häufig empfohlen wird, Folsäure zusätzlich in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich zu nehmen.

Eisen ist notwendig, um den erhöhten Blutbedarf in der Schwangerschaft zu decken. Da das Blutvolumen der werdenden Mutter während der Schwangerschaft ansteigt, ist es wichtig, ausreichend Eisen zu sich zu nehmen, um die Sauerstoffversorgung des Babys zu gewährleisten.

Kalzium ist für den Aufbau der Knochen und Zähne des Babys von großer Bedeutung. Milchprodukte wie Joghurt und Käse sind gute Kalziumlieferanten, aber auch grünblättriges Gemüse wie Brokkoli oder Spinat sollte regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Entwicklung des Gehirns und der Augen des Babys. Sie finden sich in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Hering (auch für Jod sehr gut), können aber auch durch spezielle Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.

Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft

Nicht immer ist es möglich, alle notwendigen Nährstoffe allein durch die Nahrung zu decken. Hier können Nahrungsergänzungsmittel, wie sogenannte Schwangerschaftsvitamine, eine sinnvolle Unterstützung bieten. Diese speziellen Präparate enthalten in der Regel die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe, die während der Schwangerschaft benötigt werden, wie Folsäure, Eisen, Vitamin D und Kalzium. Allerdings sollten sie nur in Absprache mit einem Arzt oder einer Ärztin eingenommen werden, um eine Überdosierung zu vermeiden.

Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung während der Schwangerschaft

Eine ausgewogene Ernährung während der Schwangerschaft sollte eine Vielfalt an frischen, nährstoffreichen Lebensmitteln beinhalten. Dazu zählen Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, mageres Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte sowie Milch- und Milchprodukte. Diese Lebensmittel liefern essenzielle Nährstoffe wie Proteine, Kohlenhydrate, gesunde Fette, Vitamine und Mineralstoffe. Besonders wichtig sind Proteine, da sie den Aufbau der Zellen des Babys unterstützen. Gute Quellen hierfür sind Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte und Nüsse.

Frisches Obst und Gemüse versorgen den Körper mit Vitaminen und Antioxidantien, die das Immunsystem stärken und das Gewebe der Mutter gesund halten. Vollkornprodukte wie Hafer, Quinoa und Vollkornbrot sind wertvolle Lieferanten von Ballaststoffen, die die Verdauung unterstützen und gegen Verstopfung helfen – ein häufiges Problem in der Schwangerschaft.

Lebensmittel, die in der Schwangerschaft vermieden werden sollten

Während der Schwangerschaft gibt es auch einige Lebensmittel, die gemieden oder in Maßen konsumiert werden sollten. Dazu zählen rohe oder halbrohe tierische Produkte wie Sushi, rohes Fleisch, Eier und bestimmte Käsesorten aus Rohmilch. Diese Lebensmittel können schädliche Bakterien oder Parasiten enthalten, die dem Baby schaden könnten. Auch sollte der Konsum von Koffein reduziert werden, da es das Risiko von Frühgeburten erhöhen kann. Alkohol sollte komplett vermieden werden, da er die Entwicklung des Babys beeinträchtigen kann.

Hydration und Flüssigkeitszufuhr bei Schwangeren

Ausreichend Wasser zu trinken, ist während der Schwangerschaft besonders wichtig. Wasser unterstützt den Transport von Nährstoffen zu den Zellen und hilft dabei, Abfallprodukte aus dem Körper zu spülen. Zudem kann es helfen, häufige Schwangerschaftsbeschwerden wie Wassereinlagerungen und Verstopfung zu lindern. Schwangeren wird empfohlen, mindestens 2 bis 3 Liter Flüssigkeit pro Tag zu sich zu nehmen, idealerweise in Form von Wasser oder ungesüßten Tees.

Weitere wichtige Informationen zur Ernährung während der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft ist es wichtig, sich und sein Kind gesund zu ernähren. Dazu zählen Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte wie kalorienreduzierte Vollmilch, Käse, der einen geringeren Fettanteil aufweist, Latella und Molkeprodukte. Generell kann man sagen, kalziumreiche Kost tut auf Dauer gut. Es regt den Stoffwechsel an und ist gut für die Knochendichte. Es ist wichtig, dass das heranwachsende Kind im Mutterleib genug Kalzium über den Mutterstoffwechsel aufnehmen kann. Viel Bewegung und Sport ist ebenfalls gut für Mutter und Kind. Dabei sollte man bei der Ernährung in der Schwangerschaft Fleisch nur in Maßen zu sich nehmen und wenn, dann eher Fisch und weißes Fleisch wie Pute und Huhn vorziehen. Verzichtet werden sollte auf Fertigessen, da Convenienceprodukte viel versteckte Fette enthalten. Snacks und Fastfood sind bei der Ernährung während der Schwangerschaft ebenfalls auf der roten Liste.

Sollten Schwangere für Zwei essen?

Ich bin schwanger – ess ich jetzt für zwei? Es ist ein uralter Mythos zu glauben, dass schwangere Frauen für 2 essen sollten, da sie ja ihr Kind mitversorgen müssen. In der Schwangerschaft reicht es aus, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Es besteht nur ein geringer Bedarf an einer zusätzlichen Zufuhr von Kalorien.

Vegetarierin und Schwanger?

Eine schwangere Vegetarierin muss bei der Ernährung vermehrt auf die Eisenzufuhr achten. Viele Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Vollkornmuesli und Getreideprodukte zu sich nehmen und auch vermehrt Obst und Gemüse essen. Orangen und Brokkoli sind sehr gut aber auch in Spinat ist sehr viel Eisen enthalten. Eiweiß ist auch wichtig. Bei Veganerinnen ist es komplizierter, da Veganer in der Regel komplett auf tierische Produkte verzichten. Man sollte Absprache mit dem Frauenarzt seines Vertrauens halten um Nahrungsmittelergänzungspräparate zu erhalten und Tipps für eine ausgewogene Ernährung zu bekommen.

Schädliche Lebensmittel während der Schwangerschaft: Toxoplasmose und Listeriose

Toxoplasmose und Listeriose sind seltene Infektionskrankheiten, die dem Kind schaden können. Hervorgerufen werden diese Infektionskrankheiten durch den Verzehr von rohem Fleisch. Darauf sollte man bei der Ernährung in der Schwangerschaft achten und auf Sushi, Sashimi, Maki und filettiertes rohes Rinderfleisch verzichten. Die Keime können diese gefährlichen Infektionskrankheiten auslösen.

Schwangerschaftsdiabetes auch Gestationsdiabetes genannt

Diese Form von Diabetes kann in der Schwangerschaft entstehen und nach der Geburt wieder abklingen. Hauptsächlich übergewichtige Frauen, die eine familiäre Vorbelastung in Sachen Diabetes haben sind davon betroffen. Jedoch gibt es auch weitere Risikofaktoren um an einer Schwangerschaftsdiabetes zu erkranken.

Artikel zum Thema: Schwangerschaftsdiabetes

Schwangerschaftsdiabetes tritt sehr häufig auf. Jede vierte Schwangere leidet an Gestationsdiabetes. Stellt man seine Ernährung während der Schwangerschaft nicht umgehend um, steigt das Risiko, in der Folge an Diabetes Mellitus Typ II zu erkranken. Nach der Schwangerschaft verschwindet diese Diabetes zum Glück meistens.