Schulterschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden im Familienalltag – vom ständigen Tragen über Homeoffice bis zu Sportpausen. Der Artikel erklärt die typischen Ursachen, zeigt, wie Symptome richtig eingeordnet werden und bietet schnelle, alltagstaugliche Hilfe. Sanfte Übungen, ergonomische Tipps und Prävention stehen im Fokus, ergänzt um Besonderheiten in Schwangerschaft, Stillzeit sowie bei Kindern und Teens. Klar benannt werden auch Warnzeichen, die eine ärztliche Abklärung erforderlich machen.

Schulterprobleme: Was tun?

Bei akuten Schulterbeschwerden hilft ein strukturiertes Vorgehen: Reiz reduzieren, schmerzarm mobilisieren, ergonomisch entlasten, Warnzeichen beachten und bei Bedarf zeitnah abklären.

Kurzübersicht für den Akutfall

Belastung reduzieren, ruckartige Bewegungen vermeiden, schmerzfreie Alltagsaktivitäten beibehalten.

Kälte bei deutlicher Reizung/Schwellung (10–15 Minuten, 2–3× täglich), Wärme bei muskulärer Verspannung ohne Entzündung.

Schonhaltung begrenzen: mehrmals täglich sanfte Mobilisation im schmerzfreien Bereich.

Schmerzmittel aus der Apotheke nur nach Packungsbeilage und individuellen Verträglichkeiten; bei Unsicherheit ärztlich prüfen lassen.

Schultergurt, schwere Taschen und Überkopfarbeiten vorübergehend minimieren.

Sofortige ärztliche Abklärung erforderlich bei

Unfall/Trauma, hör- oder fühlbarem Riss, rasch zunehmender Schwellung oder Fehlstellung.

Ruheschmerz/Nachtschmerz mit deutlicher Bewegungseinschränkung.

Taubheit, Kribbeln, Kraftverlust im Arm oder in der Hand.

Fieber, Rötung, starke Überwärmung.

Dauer von mehr als 2–3 Wochen ohne Besserung trotz Entlastung.

Sanfte Eigenübungen (schmerzarm)

Pendeln (Codman): Oberkörper leicht nach vorn, Arm locker herabhängen lassen, kleine Kreis- und Vor-/Zurückbewegungen (30–60 Sekunden).

Wandkletterer: Fingerspitzen an der Wand „hochlaufen“, nur bis zur Schmerzgrenze, kurz halten, langsam ab senken (5–8 Wiederholungen).

Schulterblatt-Setting: Im Stand oder Sitz Schulterblätter sanft nach hinten-unten führen, 5 Sekunden halten, lösen (8–10 Wiederholungen).

Bei Zunahme der Schmerzen, Taubheit oder Schwäche Übungen beenden und diagnostisch klären – Arzt aufsuchen.

Häufige Ursachen von Schulterschmerzen

Muskuläre Verspannungen und Fehlhaltungen

Langes Sitzen mit nach vorn fallenden Schultern, monotone Bildschirmarbeit und ungünstige Positionen beim Tragen oder Füttern führen häufig zu einer Überlastung der Nacken- und Schultermuskulatur. Die Folge sind schmerzhafte Muskelverhärtungen und verkürzte Brustmuskeln, die das Schulterblatt nach vorn ziehen und den Raum unter dem Schulterdach verengen. Auch einseitiges Tragen auf derselben Körperseite, schwer bepackte Taschen und ständiger Blick aufs Smartphone begünstigen diese Fehlspannung.

Überlastung von Sehnen und Schleimbeuteln

Wiederholte, ungewohnte oder zu frühe Belastungen reizen Sehnenansätze der Rotatorenmanschette. Entzündliche Reaktionen an Sehnen (Tendinopathien) oder Schleimbeuteln (Bursitis) entstehen dabei vor allem durch Reibung unter dem Schulterdach. Typisch sind Schmerzen bei Hebe- und Drehbewegungen des Arms, insbesondere über Schulterhöhe. Ohne ausreichende Erholungsphasen persistiert die Reizung und kann in eine länger dauernde Schmerzproblematik übergehen.

Impingement-Syndrom

Beim subakromialen Impingement wird das Sehnen- und Schleimbeutelgewebe zwischen Oberarmkopf und Schulterdach eingeengt. Hebebewegungen des Arms, besonders zwischen etwa 60 und 120 Grad, provozieren dann stechende Schmerzen an der Ober- oder Außenseite der Schulter. Häufig liegt eine Kombination aus muskulären Dysbalancen, verkürzten Strukturen vorn und unzureichender Kontrolle des Schulterblatts zugrunde.

Kalkschulter

Kalkeinlagerungen innerhalb der Sehnen der Rotatorenmanschette können phasenweise zu intensiven Schmerzen führen, die oft nachts zunehmen. Der Verlauf ist typischerweise wellenförmig: beschwerdeärmere Intervalle wechseln sich mit akuten Schüben ab, in denen der Kalkherd mechanisch stört oder eine entzündliche Reaktion unterhält.

Frozen Shoulder

Die adhäsive Kapsulitis ist durch eine zunehmende Einsteifung des Schultergelenks gekennzeichnet. Anfangs steht der Schmerz im Vordergrund, später dominiert die Bewegungseinschränkung in nahezu allen Richtungen. Der Verlauf erstreckt sich klassisch über Monate in drei Phasen („Einfrieren“, „Einsteifen“, „Auftauen“) und kann den Alltag erheblich beeinträchtigen.

Arthrose im Schulter- oder Schultereckgelenk

Verschleißprozesse an Gelenkflächen äußern sich zunächst belastungsabhängig, später auch in Ruhe. Typisch sind ein tiefer, dumpfer Schmerz und gelegentlich reibende oder knirschende Geräusche. Bei Arthrose des Schultereckgelenks treten Beschwerden häufig beim Querführen des Arms vor dem Körper oder beim Überkopfheben auf.

Bizepssehnen-Probleme

Reizungen der langen Bizepssehne verursachen Schmerzen an der Vorderseite der Schulter, die bei Beuge- und Drehbewegungen des Unterarms zunehmen können. Eine Beteiligung zeigt sich oft in Form von Anlaufschmerz und Druckempfindlichkeit im Sulcus der Bizepssehne.

Zervikale und myofasziale Ursachen

Schmerzen können aus dem Nacken oder oberen Rücken in die Schulter ausstrahlen. Myofasziale Triggerpunkte in den Nacken- und Schulterblättermuskeln verursachen übertragene Schmerzareale, die eine primäre Schultererkrankung imitieren. Auch Veränderungen an der Halswirbelsäule kommen als Ursprung in Betracht.

Seltenere Ursachen

Instabilitäten nach Schulterluxationen, Nervenengpasssyndrome, entzündliche Systemerkrankungen oder Infektionen sind weniger häufige, aber relevante Differenzialdiagnosen. Traumata mit Verdrehung, Sturz oder direktem Schlag können zudem Sehnenrisse oder knöcherne Verletzungen nach sich ziehen.

Symptome richtig einordnen

Schmerzcharakter und Verlauf

Der Schmerztyp liefert Hinweise auf die zugrunde liegende Struktur. Dumpf-ziehende Beschwerden deuten oft auf muskuläre Überlastung oder degenerative Prozesse hin. Ein stechender Schmerz bei bestimmten Armwinkeln spricht eher für ein Impingement oder eine Sehnenreizung. Nachtschmerz und Ruheschmerz weisen auf eine entzündliche Komponente hin, wie sie bei Bursitis oder in der aktiven Phase einer Kalkschulter vorkommt. Ein plötzlich einschießender Schmerz mit Schnappgefühl kann auf eine akute Einklemmung oder eine strukturelle Verletzung hindeuten. Entwickeln sich die Beschwerden schleichend über Wochen, liegt häufig eine chronische Fehl- oder Überbelastung vor.

Lokalisation und Ausstrahlung

Die Schmerzstelle hilft bei der Orientierung: Vorderseitige Schmerzen sprechen für eine Beteiligung der Bizepssehne, seitlich-oberseitige Beschwerden für eine Reizung im subakromialen Raum oder der Rotatorenmanschette. Schmerzen im oberen Rücken mit Zug zur Schulter weisen auf myofasziale Ursachen hin. Eine Ausstrahlung bis in den Ober- oder Unterarm kommt vor; treten zusätzlich Kribbeln, Taubheit oder Kraftminderung auf, ist eine Nervenbeteiligung möglich.

Begleitzeichen und Funktion

Bewegungseinschränkungen betreffen häufig das seitliche Abspreizen sowie Innen- und Außenrotation. Reibende oder klickende Geräusche deuten auf Reibungsvorgänge an Sehnen oder arthrotische Veränderungen hin. Rötung, Schwellung und Überwärmung sprechen für eine akute Entzündung. Nach einer Verletzung kann eine sichtbare Deformität auf eine Luxation oder Fraktur hindeuten. Alltagsfunktionen liefern zusätzliche Hinweise: Probleme beim Überkopfgreifen, Jacke anziehen, Kind anheben oder seitliches Abspreizen verdeutlichen die betroffenen Bewegungsrichtungen.

Belastungsmuster und Linderung

Zunahme der Schmerzen bei Überkopf- und Rotationsbewegungen ist typisch für subakromiale Enge und tendinopathische Prozesse. Besserung durch dosierte Bewegung und Wärme spricht eher für muskuläre Verspannungen, wohingegen eine deutliche Verschlechterung unter Belastung und nachts für eine entzündliche Reizung von Sehnen oder Schleimbeutel spricht. Eine klare morgendliche Steifigkeit mit nachlassenden Beschwerden im Tagesverlauf passt wiederum zum Bild myofaszialer Spannungen.

Warnsignale

Neu auftretende Gefühlsstörungen, ausgeprägter Kraftverlust, Fieber mit lokaler Überwärmung oder eine rasch zunehmende Schwellung erfordern zeitnahe ärztliche Abklärung. Gleiches gilt für anhaltende Schmerzen und funktionelle Einschränkungen über mehr als wenige Wochen, insbesondere nach einem Unfallereignis.

Diagnose beim Arzt

Die Diagnostik beginnt mit einer strukturierten Anamnese zu Schmerzbeginn, Verlauf, auslösenden Tätigkeiten, nächtlichen Beschwerden und vorangegangenen Verletzungen. Begleiterkrankungen, Medikamente und berufliche beziehungsweise sportliche Belastungen fließen in die Einschätzung ein. Im Anschluss erfolgt die körperliche Untersuchung mit Beurteilung von Haltung, Schulterblattführung und Bewegungsumfang in allen Ebenen. Provokationstests für die Rotatorenmanschette, das Schultereckgelenk und den subakromialen Raum liefern Hinweise auf Sehnen- und Schleimbeutelbeteiligung. Druckschmerzpunkte an Bizepssehne und Schultereckgelenk, Zeichen für Instabilität sowie neurologische Befunde wie Sensibilitätsstörungen oder Kraftdefizite werden systematisch erfasst.

Bildgebende Verfahren werden je nach Fragestellung eingesetzt. Ultraschall eignet sich zur Beurteilung von Sehnen, Schleimbeuteln und Kalkdepots sowie zur dynamischen Darstellung unter Bewegung. Röntgenaufnahmen zeigen knöcherne Strukturen, Gelenkspaltveränderungen und Kalkeinlagerungen. Bei unklarer Diagnose, Verdacht auf strukturelle Läsionen der Rotatorenmanschette oder anhaltenden Beschwerden trotz Therapie kann eine Magnetresonanztomografie die Weichteile detailliert darstellen. Laboruntersuchungen kommen bei Verdacht auf Infektion oder entzündliche Systemerkrankungen ergänzend hinzu. Die Gesamtschau aus Anamnese, klinischer Untersuchung und zielgerichteter Bildgebung führt zur Diagnose und bildet die Grundlage für den Therapieplan.

Behandlung: konservativ bis operativ

Der Behandlungsansatz richtet sich nach Ursache, Beschwerdedauer und Funktionsbeeinträchtigung und folgt laut der Schulterchirurgie der Berit Klinik einem stufenweisen Vorgehen. In der Akutphase stehen Belastungsreduktion, Anpassung alltäglicher Bewegungen und eine adäquate Schmerz- und Entzündungshemmung im Vordergrund. Kälte lindert akute Reizzustände, Wärme entspannt verspannte Muskulatur. Kurzzeitig eingesetzte Analgetika können die Teilnahme an Mobilisation und Physiotherapie ermöglichen, Kontraindikationen und individuelle Verträglichkeit vorausgesetzt.

Zentraler Baustein der konservativen Therapie ist die Physiotherapie. Inhalte sind schmerzarme Mobilisation, Wiederherstellung der Schulterblattkontrolle, Kräftigung der Außenrotatoren und unteren Trapezmuskulatur sowie Dehnung verkürzter Brust- und Nackenmuskeln. Ergänzend können manuelle Techniken, myofasziale Behandlung, dosierte isometrische Übungen in der schmerzarmen Zone und ein Heimprogramm die Belastbarkeit steigern. Taping, temporäre Hilfsmittel und ergonomische Anpassungen im Alltag reduzieren mechanische Reize. Bei persistierender Entzündung kann eine gezielte Injektion in den subakromialen Raum oder an die Bizepssehne erwogen werden; Nutzen, Risiken und Indikationsstellung erfolgen individuell. Stoßwellentherapie ist bei Kalkschulter eine Option, insbesondere bei wiederkehrenden Schmerzschüben.

Operative Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine strukturierte konservative Therapie über mehrere Wochen bis Monate ohne ausreichenden Erfolg bleibt oder wenn spezifische Befunde dies nahelegen. Beispiele sind ausgedehnte Risse der Rotatorenmanschette mit Funktionsverlust, ausgeprägte Instabilität, therapieresistente Kalkdepots mit mechanischer Behinderung oder fortgeschrittene Arthrose mit erheblicher Einschränkung. Arthroskopische Verfahren ermöglichen Débridement, Rekonstruktion von Sehnen, Entfernung von störenden Kalkherden oder – bei ausgewählten Befunden – Eingriffe am Schultereckgelenk. Nach einer Operation entscheidet ein abgestuftes Rehabilitationskonzept über das funktionelle Ergebnis; Schmerzsteuerung, passive Mobilisation, graduelle Aktivierung und spätere Kräftigung erfolgen leitlinienorientiert und an Heilungszeiten orientiert.

Sanfte Übungen für zu Hause (5–10 Minuten)

Ein kurzes, schmerzarmes Programm fördert Durchblutung, Beweglichkeit und Schulterblattkontrolle. Die Auswahl orientiert sich an einer niedrigen Reizdosierung und lässt sich täglich durchführen.

Zu Beginn sorgt lockere Pendelbewegung für Entlastung der Strukturen im subakromialen Raum. In vorgebeugter Haltung hängt der Arm entspannt nach unten und bewegt sich mit kleinen Vor- und Rück- sowie Kreisbewegungen für etwa eine Minute. Anschließend verbessert der sogenannte Wandkletterer die schmerzfreie Elevation: Die Fingerspitzen „laufen“ an einer Wand nach oben, die Position wird kurz gehalten und kontrolliert abwärts geführt; mehrere ruhige Wiederholungen im Wohlfühlbereich genügen. Zur Aktivierung der Schulterblattmuskulatur dient ein sanftes Schulterblatt-Setting. Die Schulterblätter werden in Richtung hinten-unten geführt, ohne nach oben zu ziehen, die Spannung wird einige Sekunden gehalten und anschließend gelöst; mehrere Durchgänge stabilisieren die Skapulaführung.

Ergänzend lockert eine Dehnung der Brustmuskulatur an der Türrahmenkante die vordere Kette. Der Oberarm liegt seitlich an, der Unterarm ruht am Rahmen, der Oberkörper bewegt sich minimal nach vorn, bis eine angenehme Dehnspannung entsteht; kurze Haltephasen von 20 bis 30 Sekunden fördern die Aufrichtung. Eine Nacken-Seitneigung mit langer Wirbelsäule reduziert myofasziale Spannung im oberen Trapez: Der Kopf neigt sich sanft zur Seite, die gegenüberliegende Schulter bleibt schwer nach unten gerichtet, kurze Haltezeiten genügen. Falls ein leichtes Übungsband verfügbar ist, unterstützt eine schmerzfreie Außenrotation am Körper die Rotatorenmanschette: Der Ellenbogen bleibt am Rumpf, die Unterarme rotieren minimal nach außen und zurück, langsam und kontrolliert mit wenigen Wiederholungen.

Das Programm endet mit ruhigen Atemzügen und einer kurzen Schulterkreis-Sequenz. Maßgeblich bleibt eine schmerzarme Durchführung ohne ruckartige Bewegungen. Bei Zunahme der Beschwerden, Gefühlsstörungen oder deutlicher Kraftminderung ist eine diagnostische Abklärung angezeigt.

Ergonomie & Prävention

Prävention beginnt mit einer günstigen Lastverteilung im Alltag. Kinder, Einkäufe und Gepäck werden körpernah getragen, wechselnde Trageseiten reduzieren einseitige Belastungen. Ergonomische Tragehilfen mit breitem Hüftgurt verlagern Gewicht in Richtung Becken und entlasten die Schultern; korrekt eingestellte Schultergurte und eine symmetrische Positionierung verhindern Zug an der vorderen Schulterkette. Bei Bildschirmarbeit unterstützen ein neutraler Blickwinkel, Unterarme auf Tischhöhe, eine an den Körper angepasste Stuhlhöhe sowie eine Mausführung ohne angehobene Schulter. Regelmäßige Mikropausen mit kurzen Mobilisationssequenzen unterbrechen statische Haltearbeit und senken die Muskelspannung. Im Haushalt und bei Freizeitaktivitäten reduziert die Aufteilung belastender Tätigkeiten auf mehrere kürzere Einheiten den Reizzustand an Sehnen und Schleimbeuteln. Schlafbezogen sind eine stabile Seitenlage mit ausreichend hoher Kopfunterstützung und ein Kissen, das die Halswirbelsäule neutral hält, vorteilhaft; die Unterlagerung des Oberarms mit einem zweiten Kissen nimmt Druck von der Schulter. Im Sport senken aufwärmende, gelenknahe Mobilisation, eine progressiv gesteigerte Belastung und eine ausgewogene Kräftigung der Rotatorenmanschette und Schulterblattstabilisatoren das Risiko für Überlastung. Eine entspannte Atemführung und Stressreduktion wirken zusätzlich myofaszialen Spannungszuständen entgegen.

Besonderheiten in Schwangerschaft & Stillzeit

Während der Schwangerschaft beeinflussen hormonelle Veränderungen die Gewebespannung und erhöhen die Beweglichkeit in Gelenken. Die Körperstatik verschiebt sich, wodurch die Brust- und Nackenmuskulatur häufiger in eine Spannungssituation gerät. Sanfte, schmerzfreie Mobilisationen, kurze Dehnungen der vorderen Brustmuskulatur und eine frühe Schulung der Schulterblattführung sind in dieser Phase besonders sinnvoll. In der Stillzeit entstehen Schulterschmerzen häufig durch längeres Halten einseitiger Positionen. Eine stabile Lagerung des Säuglings mit Kissenunterstützung, wechselnde Stillpositionen und eine neutrale Schulter- und Nackenstellung reduzieren mechanische Reize. Wärme kann verspannte Muskulatur lockern, Kälte lindert lokale Reizzustände; medikamentöse Maßnahmen erfordern individuelle Abwägung. Gezielte physiotherapeutische Anleitung zur ökonomischen Haltung, zu alltagsnahen Entlastungsgriffen und zu einem einfachen Heimprogramm unterstützt eine rasche Normalisierung der Belastbarkeit.

Schulterschmerzen bei Kindern & Teens

Bei Kindern und Jugendlichen stehen wachstumsbedingte Anpassungen, Schulranzengewicht, Bildschirmzeiten und sportartspezifische Überlastungen im Vordergrund. Ein zu schwerer oder schlecht sitzender Ranzen, getragen auf nur einer Schulter, fördert Fehlspannungen im Schultergürtel. Sportlich aktive Jugendliche entwickeln bei repetitiven Überkopfbewegungen – etwa in Schwimmen, Handball, Tennis oder Wurfsportarten – häufiger Reizzustände der Sehnen oder des Schultereckgelenks; in Einzelfällen kann die noch offene Wachstumsfuge des Oberarmkopfs betroffen sein. Präventiv wirken angepasste Trainingsumfänge, saubere Technikschulung, ausreichend Regenerationszeit und eine ausgeglichene Kräftigung der Schulterblatt- und Rumpfmuskulatur. Traumata, anhaltender Ruheschmerz, nächtliche Schmerzen, deutliche Kraftminderung oder Bewegungssperren rechtfertigen eine ärztliche Abklärung.

Antworten auf häufige Fragen

Welche Schulterbeschwerden gibt es?

Häufig sind muskuläre Verspannungen und Fehlhaltungen, Sehnenreizungen (Tendinopathien), Schleimbeutelentzündungen (Bursitis), Impingement-Syndrom, Kalkschulter, Frozen Shoulder (adhäsive Kapsulitis), Arthrose, Bizepssehnenprobleme, Instabilitäten nach Luxation sowie aus dem Nacken ausstrahlende Schmerzen.

Was soll man machen, wenn man Schulterschmerzen hat?

Zunächst Belastung reduzieren, schmerzfreie Alltagsbewegungen beibehalten und sanft mobilisieren. Kälte bei akuter Reizung, Wärme bei muskulärer Spannung. Kurzzeitig verträgliche Schmerzmittel können erwogen werden. Ärztliche Abklärung ist angezeigt bei Trauma, deutlicher Bewegungseinschränkung, Taubheit/Kraftverlust, Fieber/Rötung/Überwärmung oder anhaltenden Beschwerden über 2–3 Wochen.

Was kann ich tun, um Schulterschmerzen sofort zu lindern?

Kurzfristig helfen Kältepackungen 10–15 Minuten bei Reizzuständen oder Wärme bei Verspannungen. Sanfte Pendelbewegungen, „Wandkletterer“ im schmerzarmen Bereich und Schulterblatt-Setting entlasten. Schwere Lasten und Überkopfaktivitäten vorübergehend vermeiden, Trageriemen symmetrisch einstellen.

Was sollte man nicht bei Schulterschmerzen machen?

Keine ruckartigen Bewegungen, keine schweren oder wiederholten Überkopfarbeiten und kein „Durch-den-Schmerz-Trainieren“. Keine dauerhafte Ruhigstellung in Schlingen ohne Indikation. Keine Hitze bei akuter Entzündung und kein längerer Gebrauch von Schmerzmitteln ohne ärztliche Rücksprache. Selbstmanipulationen an Gelenken meiden.

Was kann der Grund für Schulterschmerzen sein?

Meist eine Kombination aus Fehlhaltung, muskulären Dysbalancen und Überlastung. Möglich sind zudem Sehnen- und Schleimbeutelreizungen, Kalkdepots, Impingement, arthrotische Veränderungen, Instabilitäten, Verletzungen nach Sturz sowie nervale oder zervikale Ursachen; seltener entzündliche Systemerkrankungen oder Infektionen.

Wie fühlt sich eine Entzündung in der Schulter an?

Typisch sind belastungsunabhängiger Ruheschmerz und Nachtschmerz, Druckschmerz, Bewegungs- und Funktionsverlust, teils Schwellung, Rötung und Überwärmung. Das Schmerzempfinden wird oft als pulsierend oder brennend beschrieben und verschlechtert sich bei Belastung oder bestimmten Armpositionen.

Fazit: Das Wichtigste in Kürze

Schulterschmerzen entstehen häufig durch eine Kombination aus einseitiger Belastung, ungünstiger Haltung und unzureichender muskulärer Stabilisation. Ergonomische Anpassungen im Alltag, kurze und regelmäßige Mobilisations- und Kräftigungsreize sowie eine kluge Belastungssteuerung senken das Risiko und beschleunigen die Regeneration. In Schwangerschaft und Stillzeit sind positionsbedingte Entlastung und sanfte Übungen besonders wirksam. Bei Kindern und Teens stehen Ranzenpassform, Technik und Regenerationszeit im Mittelpunkt der Prävention. Warnzeichen wie Ruheschmerz, deutliche Kraftverluste, nächtliche Schmerzen oder Beschwerden nach Trauma erfordern eine zeitnahe diagnostische Abklärung.

Vielen Dank für die Hilfe bei der Erstellung des Textes an einen Student der Universität St. Gallen (namentlich keine Erwähnung erwünscht).

(C) Foto Kasia Bialasiewicz / 123RF