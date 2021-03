Wir sind während eurer Schwangerschaft bei euch. Wir begleiten euch von der Befruchtung bis zur Geburt. Dieser Schwangerschaftskalender bietet euch Informationen zu den einzelnen Schwangerschaftswochen – mit vielen nützlichen Tipps und Infos rund um eure körperlichen Veränderungen, Vorsorgeuntersuchungen sowie die Entwicklung eures Babys.

Schwangerschaftswochen (SSW) Übersicht: Woche für Woche online im Überblick

Du bist schwanger? In unserem Schwangerschaftskalender gibt es viele Tipps und Infos, wie du diese tolle Zeit erleben und genießen kannst. Eine informative SSW-Übersicht, über alle Wochen der Schwangerschaft mit Entwicklungsstand.

Schwangerschaftskalender: Die Entwicklung im Bauch wöchentlich verfolgen

Gratulation. Wir freuen uns mit dir. Es beginnt jetzt eine ganz besondere Zeit im Leben. So viele Dinge beschäftigen uns von nun an. So viele Fragen treten auf.

Wie läuft die Schwangerschaft ab?

Wie sieht die Entwicklung in meiner Gebärmutter aus?

Was unterscheidet die Schwangerschaftsdrittel?

Wann findet die nächste Vorsorgeuntersuchung statt?

Wie laufen diese Untersuchungen und Ultraschalluntersuchungen beim Arzt ab?

Was sagen die Ultraschallbilder aus?

Was muss ich als werdende Mutter beachten?

Ist ein Geburtsvorbereitungskurs sinnvoll?

Entwickelt sich Fötus/Fetus und Embryo im Bauch richtig?

Hat mein Baby das richtige Gewicht?

Wann werden die Wehen einsetzen?

Wann steht die Geburt an?

Dabei hilft dieser Schwangerschaftskalender, indem er wichtige Informationen zu jeder einzelnen Schwangerschaftswoche bis zum Geburtstermin enthält. Nach und nach verändert sich nun der Körper. Das Baby entwickelt sich. Wir fühlen es ganz individuell. Wir sind erfüllt von der Vorfreude auf unser Kind. Unser Kalender wird dich von nun an begleiten und unterstützen. Alles Gute für dich und dein Kleines in den nächsten neun Monaten!

Foto-Urheberrecht: © Tatiana Dyuvbanova dtatiana/123RF