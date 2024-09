Schokonudeln Rezept: Schokoladennudeln als Auflauf zubereiten

Schokonudeln Rezept

Ein schnelles und einfaches Rezept für Schokoladennudeln in Form von einem Auflauf.

Notizen

Statt mit Wasser können die Nudeln auch in Milch, Kakaopulver und Zucker bissfest gekocht werden. Besonders raffiniert sieht der Schokoladennudelauflauf beim Servieren aus, wenn ihr ihn in kleinen Dessertförmchen zubereitet und so zum Backen in den Ofen gebt.