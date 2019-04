Die leckersten und besten Smoothie Rezepte auf einer Seite zusammengefasst – die besten Smoothies, egal ob aus Obst, Gemüse, Joghurt oder Milch. Vor allem: Die meisten Zutaten hast du immer im Haus. Fruchtige Smoothie Rezepte und top Rezeptideen in verschiedenen Variationen – fruchtig, frisch und cremig. Super Inspirationen für dich!

Für den Erdbeer-Smoothie werden zunächst die Erdbeeren in Stücke geschnitten. Je nach Größe werden mehr oder weniger der Früchte benötigt. Dann gebt ihr die Erdbeeren zusammen mit der Milch in einen Mixer. Nach wenigen Stößen kann zur Süßung das Mittel der Wahl verwendet werden. Zum Abnehmen kann auch ein wenig Stevia zum Süßen verwendet werden. Schlägt man zusätzlich Eiswürfel im Mixer, kann der Smoothie direkt eisgekühlt serviert werden.

Erdbeer-Smoothie mit Joghurt Rezept

Zutaten:

15 Erdbeeren

150 g fettarmer Joghurt

2 TL Zucker, Honig oder Agave

Zubereitung:

Für diesen Smoothie mit Joghurt werden zunächst die Früchte in Stücke geschnitten und gemeinsam mit dem Joghurt in den Mixer gegeben. Eine Küchenmaschine funktioniert ebenfalls. Nach ein paar Stößen wird der Smoothie noch gesüßt und ist bereits fertig. Die Konsistenz kann durch Zugabe von Wasser angepasst werden. Ein paar Cashewkerne passen ebenfalls sehr gut in das Mixgetränk.