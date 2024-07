Finanzielle Engpässe mit Kleinkrediten überbrücken

Kleinkredite sind auch für Personen mit geringem Einkommen oder einer nicht ganz lupenreinen Bonität eine Möglichkeit, um kurzfristig an kleinere Geldbeträge zu kommen. Somit stellen sie auch und gerade für junge Familien eine attraktive Lösung im Falle eines finanziellen Engpasses dar. Welche konkreten Vorteile durch die Inanspruchnahme entstehen, wird in folgendem Artikel näher erläutert.

Flexible Kreditlösung bei finanziellen Schwierigkeiten

In vielen Familien herrscht notorische Geldknappheit, denn Kleidung für Kinder und Erwachsene, Lebensmittel, Hygieneartikel und das Benzin für das Auto oder die Fahrkarten für den ÖPNV fressen das Budget in manchen Fällen schon vollständig auf. Wenn jetzt auch noch unerwartet Ausgaben wie eine kaputte Waschmaschine hinzukommen, müssen viele besonders tief in die Tasche greifen oder in Teilen auf die Freizeitgestaltung verzichten. Wer das nicht möchte, kann vorübergehende finanzielle Engpässe überbrücken, indem er sich für einen Kleinkredit entscheidet und die gewählte Summe einfach Monat für Monat in kleinen Raten abbezahlt. Kredite dieser Art bieten eine hohe Flexibilität und punkten des Weiteren mit folgenden Vorteilen:

Kleinkredite lassen sich bei vielen Anbietern mit nur wenigen Klicks und Anlagen online beantragen. Sie werden im Vergleich zum traditionellen Darlehen relativ schnell zur Verfügung gestellt, sodass langes Warten entfällt.

Die Kreditsumme und die Laufzeit können von den Verbrauchern bei der Beantragung in vielen Fällen flexibel ausgewählt werden, sodass sich auch die Höhe der monatlichen Raten selbst beeinflussen lässt.

Kleine Kreditsummen lassen sich bei der richtigen Höhe der Rate meist schnell abbezahlen. Auf diese Weise kann eine jahrelange monatliche Verschuldung wie bei größeren Darlehen vermieden werden.

Kein spezifischer Verwendungszweck

Während größere Kredite oft an eine bestimmte Art von Ausgaben gebunden sind und zum Beispiel nur zum Haus- oder Autokauf verwendet werden dürfen, können Kleinkredite bei vielen Banken nach eigenem Gutdünken für individuelle Bedürfnisse eingesetzt werden. Der Kreditnehmer entscheidet also selbst, ob er damit die Renovierung der Wohnung, die Anschaffung neuer Möbel, die Reparatur des Autos oder den nächsten Familienurlaub in Deutschland oder im Ausland finanziert.

Geringe Verschuldung und kleine Raten

Natürlich sollte ein Kredit immer nur dann aufgenommen werden, wenn die Raten auch bedient werden können, sodass sich keine Schulden anhäufen, die mit der Zeit in noch größere finanzielle Schwierigkeiten führen. Bei Kleinkrediten sind die Raten aber in der Regel relativ niedrig und können individuell an die eigenen monetären Bedürfnisse angepasst werden. Das geschieht, indem die Laufzeit des Kredits entsprechend verlängert oder die Kreditsumme gesenkt wird. Grundsätzlich ist die Verschuldung bei einem Kleinkredit überschaubar, da es sich meist nur um Beträge von ein paar Tausend Euro handelt und selten höhere Summen erreicht werden. Damit sinkt für den Kreditnehmer das Risiko einer übermäßigen Überschuldung.

Kleine Kredite werden von den Banken freizügiger vergeben

Bei größeren Darlehen müssen oft entsprechend große Sicherheiten oder ein hohes Einkommen nachgewiesen werden, damit sie überhaupt vom Kreditgeber bewilligt werden, während Kleinkredite auch von Menschen mit niedrigeren Löhnen genutzt werden können. Sie sind demnach deutlich zugänglicher und auch für Familien mit wenigen finanziellen Mitteln eine Möglichkeit, im finanziellen Notfall schnell an Geld zu kommen.

Kleinkredite helfen beim Aufbau der Kreditwürdigkeit

Für die Vergabe von Krediten mit hohen Summen spielen nicht nur Sicherheiten, sondern auch die eigene Kreditwürdigkeit oder Bonität eine essenzielle Rolle. Diese gibt den Banken einen Eindruck von der Zahlungswilligkeit und der Zuverlässigkeit des Kreditnehmers. In Deutschland gibt es verschiedene Auskunfteien, die Informationen zu allen Bürgern sammeln und unter anderem deren Girokonten sowie deren Kredite, zu denen auch Kreditkarten gehören, speichern. Ein Kleinkredit, der stets pünktlich abbezahlt wurde, kann dabei helfen, die Bonität zu verbessern und bei künftigen Darlehensanfragen von Vorteil sein, da der Kreditnehmer bewiesen hat, dass er ein zuverlässiger Zahlungspartner ist.

Von niedrigen Zinsen profitieren

Viele Familien nutzen Kreditkarten oder überziehen ihr Konto, wenn sie knapp bei Kasse sind, zahlen dann aber hohe Zinsen für den Dispo, die bei einem Kleinkredit in vielen Fällen deutlich geringer sind. Auch Ratenzahlungen bei Händlern im Internet bieten häufig schlechtere Konditionen, sodass es sich manchmal lohnen kann, einen Kredit aufzunehmen und das gewünschte Produkt bei dem jeweiligen Händler damit auf einen Schlag zu bezahlen.

(C) evgenyatamanenko/123RF