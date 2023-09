Gesunde Ernährung für Hunde: Wissenswertes rund um Futter und Fressen

Hunde sind unsere treusten vierbeinigen Freunde. Sie sind immer an unserer Seite, freuen sich jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, kuscheln sich nah an uns ran und haben immer ein offenes Schlappohr, wenn es uns mal nicht so richtig gut geht. Durch die treuen Begleiter erfahren wir bedingungslose Liebe und können uns dank ihres Beschützerinstinkts mit ihnen sicherer fühlen als ohne sie.

Doch was ist, wenn dieser geliebte pelzige Freund auf einmal krank wird? Was ist, wenn das Fell nicht mehr so glänzt, der Blick leicht glasig wird und der Hund müder ist als normalerweise? Bei den meisten Erkrankungen ist es wichtig, diese sofort bei einer Tierärztin des Vertrauens abklären zu lassen. Damit dieses nicht allzu teuer wird, gibt es zum Glück verschiedene Hundekrankenversicherungen. Finde mehr heraus, um ganz sicher zu sein, dass dein Vierbeiner auch im Notfall gut versorgt werden kann.

Damit es jedoch gar nicht erst dazu kommt und der Hund sich langanhaltend bester Gesundheit erfreut, kann schon eine Kleinigkeit vorbeugend wirken: Genau wie auch beim Menschen, sollte auch ein Hund gesunde Ernährung genießen. Worauf man dabei achten sollte, welches Futter das Beste ist und wieso das so wichtig ist, erklärt der folgende Artikel.

Welche Ernährung ist artgerecht?

Eine artgerechte Ernährung von Hunden bedeutet zunächst einmal natürlich hochwertiges Fleisch als Hauptbestandteil. Aber auch Gemüse, Obst und in geringen Mengen Kräuter versorgen die Tiere mit ausreichend Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Zucker sollte nicht in der Hundeernährung vorkommen, ebenso wenig wie Aroma-, Konservierungs- und Farbstoffe oder gar Tiermehl.

Laut Empfehlung des deutschen Tierschutzbundes sollte ein Hund zudem nicht lebenslang mit Alleinfuttermittel ernährt werden, sondern auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung geachtet werden. Dies beugt auch einer zu spezifischen Gewöhnung des Hundes an bestimmtes Futter vor.

Warum ist artgerechte Ernährung wichtig?

Eine gesunde Ernährung hält unsere Vierbeiner gesund. Glänzendes Fell ist ein Zeichen, dass das Futter dem Hund guttut. Stumpfes Fell, Verdauungsprobleme oder starker Mundgeruch sind dagegen Hinweise auf eine unpassende Ernährung, die schnellstmöglich umgestellt werden sollte.

Wie viel Futter?

Natürlich spielt bei einer gesunden Ernährung nicht nur eine Rolle was gefüttert wird, sondern auch wie viel, denn: Die Dosis macht das Gift. Einerseits sollte die Fütterung immer zu ähnlichen Uhrzeiten erfolgen, um eine Routine für den Hund aufzubauen. Das Futter sollte außerdem Raumtemperatur haben und der Hund beim Fressen in Ruhe gelassen werden. Ausreichend Wasser sollte ebenfalls zur Verfügung stehen.

Die richtige Futtermenge hängt nun von der Größe des Hundes, seines Alters sowie seiner Aktivität ab. Natürlich brauchen größere Hunde oftmals mehr Futter als kleinere. Auch Hunde, die sich viel bewegen, brauchen größere Portionen. Die passende Futtermenge steht meistens jedoch auf den Packungen und kann notfalls auch beim Tierarzt erfragt werden.

Dennoch sollte das Gewicht des Hundes regelmäßig überprüft werden. Um ohne Waage herauszufinden, ob der Hund ein gesundes Gewicht besitzt, können die Rippen einen Anhaltspunkt liefern: Diese sollte man nämlich fühlen können, nicht aber sehen. Je nachdem ob das Gewicht zu gering oder zu hoch ist, sollte man das Futter umstellen und gegebenenfalls einen Tierarzt konsultieren.

© Foto von Robert Larsson auf Unsplash