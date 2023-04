Wer wieder einmal einen Spielenachmittag mit der ganzen Familie oder mit Freunden verbringen möchte, sollte sich diesen Beitrag näher anschauen. Wir stellen euch die schönsten Quizze, Rätsel und Knobelaufgaben für den gemeinsamen Rätselspaß vor.

Arten von Rätseln, Quizzes und Knobelaufgaben

Rätsel und Denksportaufgaben werden zahlreich angeboten. Sie sind in der Regel altersgemäß aufbereitet, sodass sie dann auch für die jeweilige Zielgruppe lösbar sind. Zu den Rätseln gehören japanische Spiele wie Sudoku, welche das logische Denken mit Zahlen fordern und fördern. Scherzfragen oder auch Teekesselchen fördern das kreative Denken – vor allem bei Kindern. Fehlersuchbilder, Labyrinthaufgaben, Punkt zu Punkt Aufgaben und Knobelaufgaben fördern in jedem Alter die Konzentration. Bei Kreuzworträtseln oder Quizfragen wird aktives Wissen abgefragt. Hierbei wird zusätzlich zum Allgemeinwissen auch die Rechtschreibung trainiert – ein sinnvoller Rätselspaß.

Verschiedene Rätsel, Ratespiele online und offline

Viele Kinderrätsel, die heutzutage via App oder online angeboten werden, wurden vormals mit einem Stift und einem Stück Papier gespielt. Hierunter finden sich Spiele wie beispielsweise Stadt-Land-Fluss, Käsekästchen, Schiffeversenken, Misthaufen fahren, Bingo oder Vier gewinnt. Wer nicht auf Papier spielen möchte, kann die Spiele auch über kostenlose Apps auf einem mobilen Endgerät spielen. Weiterhin werden online zahlreiche Spiele, Rätsel und Knobelaufgaben kostenlos zum Download angeboten. Die Rätselfragen lassen sich auch häufig mit einer passenden Lösung ausdrucken oder sind direkt im Browser lösbar. Die Quizfragen stammen aus allen Wissensbereichen von Anatomie, über Geschichte, bis hin zu Sport: Online-Quiz.

Der Klassiker: Kreuzworträtsel – ab welchem Alter sinnvoll?

Kreuzworträtsel werden für unterschiedliche Altersstufen angeboten. Hierbei können bereits Rätsel ab einem Alter von acht Jahren gelöst werden. Die Kinderrätsel haben oftmals ein buntes Design und sind mit Fragen versehen, welche die Kinder in dieser Altersstufe perfekt meistern können. Ihr bisheriges Wissen aus dem Umfeld und der Schule reicht für die Lösung der Rätsel aus. Gleichzeitig werden durch die besondere Spielart der Denksportaufgaben die Wörter und einzelnen Buchstaben trainiert und umfassendes Wissen aus vielen Bereichen abgefragt. Zumeist findet sich zum Rätsel auch eine Lösung, damit die Ergebnisse überprüft werden können. Die Denksportaufgaben werden mittlerweile für viele Altersstufen angeboten, damit sie auch immer fordern und nicht langweilig werden. Bei klassischen Kreuzworträtseln macht das gemeinsame Raten mit der Familie am meisten Spaß – häufig sind diese von Kindern nicht alleine zu lösen.

Warum sind Rätsel und Co eine schöne gemeinsame Beschäftigung für Kinder und Eltern?

Gerade an trüben Nachmittagen fördern schöne Gesellschaftsspiele, wie beispielsweise Rätsel oder Knobelaufgaben die Gemeinschaft der Familie oder mit Freunden. Dabei können Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gewählt werden, damit auch für jede Altersstufe das Passende dabei ist.

Viele Rätselvorlagen wurden speziell für kleine Kinder, Teenies und Erwachsene erstellt. Sie bieten für jedes Alter ein spannendes und interessantes Spiel, um lustige Spielenachmittage verbringen zu können. Aber auch im Kindergarten oder in der Schule werden die Rätselvorlagen als sogenanntes Gehirnjogging zur Beschäftigung genutzt. Immerhin wurde erwiesen, dass Rätsel die Konzentration in jedem Alter fördern. Wichtig ist lediglich, dass die Rätselfragen und Knobelaufgaben immer altersgerecht verwendet werden. Andernfalls bereiten sie nicht so viel Freude, weil sie entweder unlösbar schwer sind oder viel zu einfach zu lösen sind.

Aber nicht nur die Konzentrationsfähigkeit wird durch regelmäßiges Rätseln und Knobeln gefördert. Spezielle Logikrätsel helfen dabei, das logische Denkvermögen zu fördern. Diese Förderung kommt Kindern beispielsweise auch für den Schulalltag zugute.

Kreuzworträtsel fragen Wissen ab und trainieren die Rechtschreibung. Auch andere Quizrätsel erbringen diese Leistung. Bei Knobelaufgaben wird die Konzentration erheblich gefördert. Hierbei wird solange an einer Aufgabe festgehalten, bis die Lösung gefunden ist. Dies bereitet ein schönes Erfolgserlebnis, wenn die Lösung korrekt ist. So lernen Kinder auch bei Schulaufgaben entsprechend solange konzentriert zu arbeiten, bis die Lösung gefunden worden ist. Aber auch Erwachsene fördern mit den Aufgaben ihre Konzentrationsfähigkeit, die sie im Beruf oder auch im Alltag haben müssen.

Kleine Geschicklichkeitsspiele fördern die Konzentration und auch die motorischen Fähigkeiten bei Kindern. Dabei bieten Rätsel auch immer die Möglichkeit kreativ zu denken. Insgesamt tragen Knobelaufgaben, Geschicklichkeitsspiele und anderer Rätselspaß dazu bei, die Entwicklung von Kindern zu fördern. Gleichzeitig trainieren sie Erwachsene, welche geistig fit bleiben.

Typische Rätselfragen und Knobeleien

Frage:

Ich bin einmal in der Nacht da, zweimal am Nachmittag und nie am Morgen. Was bin ich?

Lösung:

Das T oder das A.

Frage:

Du lebst in einem Haus, dessen Wände alle nach Süden ausgerichtet sind. Ein Bär läuft am Haus vorbei. Welche Farbe hat der Bär?

Lösung:

Der Bär ist weiß. Wenn alle Wände nach Süden ausgerichtet sind, dann muss das Haus am Nordpol stehen, wo alle Bären weiß sind.

Frage:

Im Korb befinden sich fünf Äpfel. Es gibt auch fünf Kinder. Ist es möglich, dass jedes Kind einen Apfel bekommt und doch einer im Korb bleibt?

Lösung:

Jedes der vier Kinder bekommt einen Apfel und das letzte Kind bekommt den Korb mit dem letzten Apfel.

Frage:

Kannst du die Torte mit nur drei Schnitten in acht Stücke aufteilen?

Lösung:

Mit zwei senkrechten Schnitten teilst du die Torte in vier Stücke. Dann teilst du die Torte mit einem waagerechten Schnitt in acht Stücke (im oberen und unteren Teil der Torte je vier Stücke).

Und nun eine echte Denksportaufgabe…

Frage:

Ein Mann kam in die Anstalt und sagte: „Ich bin kein Verrückter, aber ich bin mein eigener Großvater!“ Ist das möglich?

Lösung:

Der Mann war sehr jung, als seine Mutter starb. Dann heiratete er eine junge Witwe, die eine Tochter hatte. Sein Vater heiratete die Tochter seiner Frau, also wurde er der Stiefvater seiner Stiefmutter. Er bekam einen Sohn. Der Sohn war also der Enkel seiner Stieftochter, und sein Vater war der Großvater des Bruders seiner Frau. Sein Vater wurde auch Vater eines Sohnes, der der Bruder des Mannes und der Enkel seiner Frau war, so wurde er auch der Großvater des Sohnes seines Vaters. Er selbst war aber auch der Sohn seines Vaters, also wurde er auch sein eigener Großvater.