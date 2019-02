Es gibt keine schönere und aufregendere Zeit im Leben einer Frau als eine Schwangerschaft, die Geburt dieses kleinen, perfekten Wesens und die nachfolgende Stillzeit. Gerade die Zeit des Stillens verstärkt noch einmal das schon innige und vertraute Band zwischen Mutter und Kind. Die Stillzeit ist für beide nicht nur eine wunderschöne und ganz besondere Erfahrung, sondern sie ist sehr wichtig für die Gesundheit des Kindes.

Leider geht auch die schönste Zeit eines Tages vorbei. Der Mutter bleiben nur die Erinnerungen an die liebevollen, ruhigen und innigen Momente. Doch wie kann man diese innige Zeit festhalten?

Schmuck aus Muttermilch

Eine wunderschöne Erinnerung an die Stillzeit ist Schmuck aus Muttermilch. Ein Anbieter dieser herrlichen Schmuckstücke hier in Deutschland ist milchfee.de.

Die Idee zu diesem Schmuck entstand vor 12 Jahren aus dem Wunsch heraus, etwas Dauerhaftes zu schaffen, welches die Momente der Liebe und Geborgenheit für immer einfangen konnte.

Im Jahr 2007 hatte Alicia Mogavero aus Rhode Island, USA, die Idee, aus Muttermilch Erinnerungsschmuckstücke herzustellen. Anfangs verkaufte die Mutter dreier Kinder, ihren selbst hergestellten Muttermilchschmuck nur an Freunde und Bekannte.

Ab 2012 startete sie mit ihrem eigenen Geschäft „MommyMilk Creations“ auf Etsy durch und präsentierte ihre Kreationen einem breiten Publikum. Der Erfolg für diese wunderschöne Idee ließ nicht lange auf sich warten. Schnell konnte sich Mogavero vor Aufträgen nicht mehr retten, die Lieferzeiten verzögerten sich mehr und mehr. Als im Jahr darauf Medien ausführlich über den neuen Erinnerungsschmuck berichteten, war ein neuer Trend geboren: der Schmuck aus Muttermilch.

Kreationen fürs Leben

Langsam fasst die Idee des Schmucks aus Muttermilch auch hier bei uns in Deutschland Fuß. Fanden anfangs viele Frauen den Gedanken, ein Schmuckstück hergestellt aus ihrer Muttermilch zu tragen, doch recht seltsam, begeistern sich mittlerweile immer mehr für die sehr persönlichen Erinnerungsstücke an Geburt und Stillzeit.

Heute gibt es zahlreiche Anbieter für Schmuck aus Muttermilch, die wunderschöne, bleibende Erinnerungen schaffen. Doch nicht nur die Muttermilch kann in ein Schmuckstück verwandelt werden, sondern auch Haare, Teile der Nabelschnur und der Plazenta finden Platz in den Kreationen.

Die Muttermilch kann nicht nur zu zarten, weißen Perlen verarbeitet werden, sondern in viele verschiedene, herrliche Formen, wie zum Beispiel Herzen, Tauben oder Schmetterlinge. Danach werden die Muttermilchperlen je nach Wunsch weiterverarbeitet und in Ringe, Medaillons, Anhänger für Ketten, Ohrringe oder Armbänder gefasst.

Die Herstellungsverfahren

Jeder Anbieter von Muttermilch Schmuck hat im Laufe der Zeit sein eigenes, individuelles Verfahren ausgetestet, wie man aus Muttermilch ein haltbares, schönes Erinnerungsstück herstellen kann. Die Muttermilch darf im Schmuckstück nicht verderben, sich nicht zersetzen und wenn möglich die natürliche, milchweiße Farbe behalten.

Nachdem die Milch beim jeweiligen Anbieter angekommen ist, wird sie nach dessen Verfahren haltbar gemacht. Hier reichen die Verfahren über Trocknen der Muttermilch bis zur Zugabe von geheimen Zutaten, um die Muttermilch sogar pur zu einer Perle zu verarbeiten, ohne sie mit Harzen zu mischen.

In der Regel wird die Muttermilch aber in spezielle Harze gegossen, um sie halt- und formbar zu machen. Bei diesem Verfahren können auch Haare des Kindes, Teile der Plazenta und der Nabelschnur oder Asche in das Schmuckstück eingearbeitet werden.

Schmuck aus Muttermilch selbst herstellen

Wer die stellenweise sehr langen – je nach unterschiedlichen Herstellungsverfahren der Anbieter – Lieferungszeiten nicht in Kauf nehmen oder eine bestimmte Idee selbst umsetzen möchte, der kann seinen Schmuck aus Muttermilch auch selbst herstellen.

Milchfee.de bietet kreativen Müttern die Möglichkeit, mit Starter-Sets, die dort zu erhalten sind, aus ihrer Muttermilch schöne Erinnerungsstücke zu zaubern. Sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse in der Schmuckherstellung. Etwas Kreativität, ein wenig Zeit und Milchfee begleitet die Mütter in einer detailgenauen Schrittanleitung durch den Herstellungsprozess von Muttermilchschmuck.

Foto-Urheberrecht: © Сергей Сергеев shinobi34/123RF