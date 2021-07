Eine Truhe im Wohnbereich ist schick und funktional zugleich. Sie ist ein beliebtes Dekoelement, in den meisten Fällen auch Sitzfläche und hat jede Menge Stauraum. Es gibt sie in vielen verschiedenen Materialien; in der Regel sind sie kastenförmig. Das hübsche Wohnelement ist durch den Stauraum ideal für Textilien, Kinderspielzeug, Schuhe etc. Ob im Eingangsbereich, dem Kinderzimmer oder sogar im Bad – eine Truhe ist ein echter Hingucker.

Im folgenden Artikel haben wir verschiedene Materialien und Stile bezüglich Truhen im Wohnbereich für euch zusammengefasst. Truhen sind nicht nur im Kinderzimmer äußerst beliebt. Sie sehen toll aus und haben viel Stauraum.

Das Märchen von der Truhe

Truhen sind im Normalfall immer ein wenig altertümlich. Das mag nicht zuletzt daran liegen, dass sie häufig Nebendarsteller in Märchen und Piratenfilmen sind und meist große, goldene Schätze beinhalten. Hier sieht man sie mit schweren Eisenbeschlägen und einem komplizierten Öffnungsmechanismus. Die verzierten Kisten wurden im römischen Reich z. B. für die Lagerung von Kleidungsstücken verwendet; später dienten sie ebenso als Sitzmöglichkeiten. Damals waren sie allerdings noch mit einer Rückenlehne ausgestattet. Den Höhepunkt der prachtvoll dekorierten Truhenkunst finden wir im 16. Jahrhundert. Heutzutage kann man sie in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien erwerben.

Verschiedene Funktionen einer Truhe

Die Couchtischtruhe – Ein Truhentisch im Wohnzimmer ist besonders praktisch, da er unauffällig viel Stauraum bietet. Außerdem sorgt er für ein gemütliches und uriges Ambiente.

Die Koffertruhe – Diese Art von Truhe wirkt oft sehr nostalgisch. Sie versprüht durch ihre Form ein leichtes Urlaubsfeeling. Häufig ist sie mit hübschen schnallen verziert, die als Verschluss fungieren.

Die Ledertruhe – Durch das hochwertige Material wirkt diese Truhe meist sehr elegant. Sie verleiht dem Zuhause ein edles und gediegenes Ambiente.

Die Runddeckeltruhe – Diese Truhe hat einen gewölbten Deckel, der die ideale Optik für eine Schatztruhe bietet. In der Regel ist sie aus Holz und verfügt über eine aufwändig verzierte Schließmöglichkeit oder ein Schloss.

Die maritime Truhe – Sie ist ein absoluter Blickfang. Durch den Used-Look der Truhe und die sanften Farben ist sie ein toller Aufbewahrungsort; vielleicht für die letzten Urlaubserinnerungen am Meer.

Die verzierte Truhe – Diese Truhe ist ein ganz besonderes Überbleibsel aus dem 16. Jahrhundert. Es gibt sie in ganz buntem, auffälligem oder auch relativ schlichtem Design. Spezielle Formen der Holzbearbeitung verzieren das Äußere der Truhe.

Die Sitzbanktruhe – Sie ist eine der praktischsten Truhen überhaupt. Perfekt für Wohn- oder Kinderzimmer oder auch die Wohnküche; einfach überall, wo Menschen Platz nehmen wollen. Sie bietet nämlich nicht nur massig Stauraum, sondern ebenso Sitzmöglichkeiten. Auch im Flur sehr beliebt zum Schuhe an- oder auszuziehen.

Die Wäschetruhe – Die Wäschetruhe ist sehr robust. Sie verstaut und lagert getragene Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Verschiedene Truhenstile

Nun wissen wir, dass Truhen jede Menge Funktionen haben. Wir können einiges hineinpacken, darauf sitzen oder auch diverse Utensilien darauf legen. Allerdings gibt es nicht nur verschiedene Truhen mit verschiedenen Funktionen, sondern auch unterschiedliche Truhenstile, die in den Wohnraum eingebaut werden können:

Truhen im Kolonialstil sind sehr klassisch und erinnern an historische Überseefahrten und Abenteuer auf fernen Pirateninseln. Truhen aus dunklem Holz oder Rattan mit Metallbeschlägen kommen hierbei besonders zur Geltung.

Truhen im Vintage-Stil sind ebenso beliebt. Besondere Details wie kassettierte Flächen und verspielte Elemente versprühen einen antiken Charme.

Ein moderner Truhenstil ist schnörkellos und zeigt keinerlei Verzierungen. Dieser eignet sich besonders für zeitloses Interieur.

Eine Truhe im Landhausstil sorgt für eine harmonische und freundliche Atmosphäre. Helles Holz und helle Farben passen hier hervorragend.

Die Truhe dekorieren

Truhen können hervorragend mit weiteren Wohnaccessoires kombiniert werden. Hier bieten sich unter anderem Laternen aus schimmerndem Metall, Vasen mit frischen Blumen oder weitere Dekoelemente an. Um nicht alle Elemente wegräumen zu müssen, wenn man die Truhe öffnet, empfehlen wir das Platzieren auf einem passenden Tablett.

