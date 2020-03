Früh übt sich – Kinder besitzen von Geburt an das Potential mehrere Sprachen zu erlernen. Sich im Erwachsenenalter mehrsprachig, problemlos verständigen zu können, eröffnet völlig neue Wege im Beruf- und Privatleben. Deshalb sollten Eltern dem Kind die Möglichkeit geben mehrere Sprachen zu erlernen. Dieser Ratgeber nennt Gründe weshalb Italienisch lernen eine Option ist.

Italienisch lernen bringt viele Vorteile

Sie fragen sich, ob Ihr Kind neben der Weltsprache Englisch auch Italienisch lernen sollte? In diesem Artikel nennen wir Ihnen einige gute Gründe, die dafür sprechen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Italienisch nicht nur in Italien, sondern in 34 Ländern auf der Welt gesprochen wird?

Daneben zeigen wir Ihnen auch geeignete Wege, wie Sie Italienisch Nachhilfe für Ihr Kind finden und worauf Sie dabei achten sollten.

Gute Gründe, Italienisch zu lernen

Nachfolgend sind Gründe und Anreize aufgezeigt, welche bereits im Kindesalter für das Erlernen der italienischen Sprache sprechen.

Es ist einfach, Italienischunterricht für Ihr Kind zu finden

Es gibt verschiedene Wege, wie Sie die perfekte Italienisch Nachhilfe für Ihr Kind finden können. Sie können eine lokale Sprachschule suchen – was aber recht teuer sein kann – oder sie sehen sich in Ihrem Bekanntenkreis nach einem geeigneten Nachhilfelehrer um.

Noch einfach und flexibler ist das Suchen von Italienisch Privatunterricht über Online Lernplattformen wie Preply. Dort finden Sie Online Italienisch-Nachhilfe auf Kopfdruck und haben viel mehr Möglichkeiten, den Unterricht individuell auf Ihr Kind zuzuschneiden.

Online Lernplattformen machen das Italienisch Lernen einfach und flexibel und geben Ihnen die volle Kontrolle über den Unterricht Ihres Kindes:

● Sie können aus einem Angebot von hunderten von qualifizierten und verifizierten Italienischlehrern wählen.

● Dank modernster Videokonferenz-Technologie kann Ihr Kind bequem von zu Hause aus lernen, wodurch Sie den Lektionen jederzeit beiwohnen können.

● Ihr Kind kann mit Muttersprachlern direkt aus Italien lernen, was nicht nur den Lerneffekt erhöht, sondern auch viele kulturelle Einblicke ins “echte Italien” ermöglicht.

● Auf Lernplattformen wie Preply können Sie nach der passenden Nachhilfe suchen, indem Sie verschiedene Filter auswählen. Dazu zählen unter anderem Geschlecht, Aufenthaltsort und natürlich auch der Preis eines Lehrers.

Hat sich Ihr Kind durch das Online Lernen dann einmal grundlegende Italienischkenntnisse angeeignet, dann kann das Absolvieren des Abiturs auf Italienisch ein tolle Möglichkeit sein, dessen Sprachkenntnisse zu festigen.

Italienisch wird von über 120 Millionen Menschen in 34 Ländern gesprochen

Fahren Sie viel nach Italien in den Urlaub und lieben dessen Kultur und Lebensfreude? Dann ist das vielleicht bereits ein Grund, weshalb Sie Ihrem Kind mit einem Online Sprachkurs die italienischen Sprache näher bringen wollen.

Italienisch wird aber noch in 33 weiteren Ländern gesprochen, darunter bei unserem Nachbarn der Schweiz, dem Vatikan, San Marino, in Teilen Brasiliens und Argentiniens sowie in weiteren ehemaligen Kolonien auf verschiedenen Kontinenten.

Sie sehen also: Es lohnt sich Italienisch zu lernen und für Ihr Kind die geeignete Nachhilfe in Italienisch zu suchen.

Italienischkenntnisse erleichtern das Lernen weiterer Sprachen

Wird Ihr Kind in der Schule voraussichtlich Latein lernen müssen? Dann wird es mit grundlegenden Italienischkenntnissen große Vorteile im Lateinunterricht haben – denn keine Sprache ist näher mit Latein verwandt als Italienisch.

Daneben ist Italienisch auch das perfekte Sprungbrett, um weitere romanische Sprachen wie Französisch, Spanisch oder Portugiesisch zu lernen. Wer einmal Italienisch spricht, kann zum Beispiel Spanisch bereits innert weniger Monate beherrschen.

Italienisch ist die Sprache der Kultur

Das wird Ihr Kind vielleicht zu Beginn nicht so stark wertschätzen wie Sie, doch Italienisch ist neben Französisch “die” Kultursprache schlechthin. Egal ob Literatur, Oper oder Theater – Italien ist die Wiege der Kreativität und der schöpferischen Höchstleistungen.

Bringen Sie Ihrem Kind frühzeitig grundlegende Italienischkenntnisse bei und es wird Ihnen später danken, denn der kulturelle Reichtum und die Vielfalt der italienischen Sprache sind einzigartig.

Über eine halbe Million Italiener leben in Deutschland

Sie müssen nicht nach Italien reisen, um mit Italienern in Kontakt zu treten: Über 596.127 Menschen mit italienischer Staatsbürgerschaft leben in Deutschland, wobei sich mit über 28.000 am meisten Italiener in der bayerischen Landeshauptstadt München befinden.

Das ist vielleicht nicht der wichtigste Grund, warum Italienischunterricht für Ihr Kind sinnvoll ist, aber dennoch nicht ganz unwichtig. Denn nicht nur im Alltag zum Beispiel beim Bestellen in der Pizzeria, sondern auch in der Geschäftswelt kann es einem Vorteile verschaffen, wenn man die Sprache seines Gegenüber beherrscht – das gilt auch für den Kontakt mit Italienern in Deutschland.

Italienisch ist ein Plus für die Karriere

Wussten Sie, dass Deutschland Italiens mit Abstand wichtigster Handelspartner ist? 16 Prozent aller italienischen Importe stammen auf Deutschland und 13 Prozent der italienischen Exporte landen in Deutschland.

Wer also in Deutschland die italienische Sprache beherrscht, der wird gerade in exportorientierten Branchen große Vorteile und entsprechend gute Karriereaussichten haben.

Fazit: Es gibt viele Gründe, um Italienisch zu lernen

Dass Italienisch Nachhilfe sich lohnt, haben wir in diesem Artikel gezeigt. Daneben entscheiden aber natürlich auch immer die persönlichen Vorlieben und Interessen Ihres Kindes. Zwingen Sie Ihrem Kind deshalb keine Sprache auf, die es nicht möchte, denn anhaltende Motivation ist entscheidend für den Lernerfolg.

Natürlich gibt es neben Italienisch noch weitere Sprachen – wie Englisch, Französisch oder Spanisch, die es sich lohnen kann, frühzeitig zu lernen. Wählen Sie deshalb die Sprache, die Ihr Kind lernen soll, mit Ihrem Kind zusammen.

Foto-Urheberrecht: © stylephotographs/123RF