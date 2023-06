Fit werden mit Smartwatch: Diese Vorteile hat der digitale Wegbegleiter

Im Familienleben kommt eine Sache häufig zu kurz: Zeit, die sich Eltern ganz bewusst nehmen, um ihren Körper fit und gesund zu halten. Glücklicherweise gibt es ein kleines Gadget, das hier Abhilfe schaffen kann. Mit einer Smartwatch lässt sich bequem mehr Fitness in den Alltag integrieren und nebenbei der Erfolg tracken, um die Motivation zu steigern. Dieser Artikel zeigt, weshalb eine Smartwatch auf dem Weg zum gesunden und sportlichen Körper werden nicht fehlen sollte.

Erfolge tracken

Smartwatches und Fitnessuhren erfassen den ganzen Tag über die körperliche Aktivität ihres Trägers und präsentieren sie übersichtlich in Form eines Diagramms. Dadurch können nicht nur Sporteinheiten dokumentiert, sondern auch jederzeit die Fortschritte abgelesen und so die Motivation gesteigert werden. Viele Smartwatches bieten die Möglichkeit, über ihre Anwendung Sportaktivitäten und Erfolge mit anderen Sportbegeisterten oder Freunden und Familie zu teilen – das bereitet Freude und motiviert zusätzlich. Denn was gibt es für einen besseren Ansporn, als einen lockeren Wettbewerb, um das Beste zu geben und den Ehrgeiz zu wecken?

Tipp: Smartwatches müssen nicht immer nach nützlichem Fitness-Equipment aussehen. Diese modernen Smartwatches für Damen bieten nicht nur hilfreiche Funktionen, sondern sind gleichzeitig auch ein schickes Mode-Accessoire.

Regelmäßige Trainings-Erinnerungen

Im arbeitsreichen Alltag müssen zahlreiche Aufgaben und Verpflichtungen erledigt werden – Tag für Tag. Die Smartwatch unterstützt dabei, sich regelmäßig Zeit für Bewegung zu nehmen, indem sie zu festgelegten Zeitpunkten daran erinnert. Beispielsweise eignet sich ein stündlicher Fitness-Reminder, der daran erinnert, sich ein wenig zu bewegen. Alternativ können auch die geplanten Sporteinheiten in die Uhr eingetragen werden, um den Kopf für andere Dinge frei zu kriegen. Oder wie wäre es mit einer täglichen Erinnerung für das geplante Schritte-Ziel?

Gesunde Ernährung leicht gemacht

Mit der passenden Fitness-App haben Smartwatch-Besitzer die Möglichkeit, ihre Ernährung zu dokumentieren und zu überwachen. Dadurch erhält man nicht nur Einblicke in die Kalorienaufnahme, sondern auch wertvolle Informationen darüber, ob ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und Proteine zu sich genommen werden. So kann die Ernährung ideal an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, um persönliche Fitness-Ziele im Handumdrehen zu erreichen.

Jederzeit erreichbar mit der Smartwatch

Ein Anruf oder eine Nachricht von den Kindern? Als Elternteil ist es besonders wichtig, stets erreichbar zu sein. Das kann jedoch auch von wichtigen Dingen, wie beispielsweise einer intensiven Trainingseinheit, ablenken – schließlich möchte man nicht während eines Trainings das Handy herausholen müssen. Mit einer Smartwatch ist das kein Problem: Nachrichten und Anrufe werden auf dem gut lesbaren Bildschirm angezeigt und können dort direkt beantwortet werden.

Musik wechseln für die maximale Sportmotivation

Jeder Sportbegeisterte weiß: Die richtige Musik kann während des Trainings oder Joggens Wunder bewirken. Ein ungeeigneter Song kann jedoch auch störend sein und die Motivation unterbrechen. Mit der Smartwatch genügt eine einfache Berührung, um einen besonders guten Song erneut abzuspielen oder zum nächsten Lied zu springen. So muss die Joggingrunde nicht unterbrochen werden.

Gesundheitscheck für unterwegs

Die Herzfrequenz ist ein Indikator dafür, wie intensiv eine Sporteinheit für den Körper ist. Insbesondere beim Ausdauertraining ist es entscheidend, den Puls im Auge zu behalten, um eine herausfordernde, aber ausgewogene Trainingseinheit zu absolvieren. Smartwatches ermöglichen dabei eine direkte Messung der Herzfrequenz am Handgelenk und zeigen somit in Echtzeit die Intensität des Trainings an.

Schlafverhalten tracken

Ausreichender und gesunder Schlaf ist von großer Bedeutung für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Dank einer Smartwatch und der begleitenden App kann der Schlaf überwacht und analysiert werden, um herauszufinden, wie gut die Schlafqualität wirklich ist. Werden daraufhin Anpassungen vorgenommen, um die Schlafqualität zu verbessern, können entsprechende Veränderungen direkt in der App verfolgt werden.

Fazit: Fit werden mit digitalem Helfer

Eine Smartwatch ist ein kleiner, aber effektiver Helfer auf dem Weg zu einem gesunden, ausgeglichenen Alltag. Aber aufgepasst: Nicht jede Smartwatch bietet alle Funktionen, die für Fitness-Liebhaber nützlich sind. Bei der Auswahl einer Smartwatch sollte deshalb darauf geachtet werden, dass die Uhr die gewünschten Features besitzt. So werden Smartwatch-Besitzer effektiv bei der Erreichung ihrer Fitnessziele unterstützt und können sich schon bald über erste Erfolge freuen.

© Foto von mr lee auf Unsplash