Für eine gesunde Familie: Gesundheit mit Wirkstoffen aus der Natur

Stress, schlechte Ernährung und Krankheiten wirken sich auf die Stimmung und die Gesundheit der ganzen Familie aus. Das Immunsystem ist geschwächt und Viren und Bakterien haben deshalb gerade im Sommer leichtes Spiel. Einige Eltern und Kinder haben deshalb mit Warzen und mit Fuß- und Nagelpilz zu kämpfen. Warzen und Hautpilze sind zwar nicht lebensgefährlich, aber sehr unschön und schwächen das Selbstbewusstsein. Hier können natürliche Mittel wirksam helfen: Zu den Geheimwaffen der Natur zählen beispielsweise Teebaumöl, Eukalyptus und Lavendel, um nur einige wenige zu nennen. Zu den Unternehmen, die sich auf Produkte mit der Kraft der Natur spezialisiert haben, gehört Health Routine. Zu den Bestsellern im Sortiment von Health Routine gehören ein Warzenstift und ein Fußpflegespray. Das Motto des Unternehmens: Gesundheitliche Probleme der ganzen Familie an der Wurzel packen, mit Wirkstoffen aus der Natur. Geboten werden Produkte aus ganz unterschiedlichen Kategorien: Füße & Nägel, Fruchtbarkeit, Schönheit und Nervensystem und Bewegung.

Warzen bei Kindern

Warzen sind, das wissen wir alle aus den Märchen, das Kennzeichen von bösen Hexen. Um so schlimmer, wenn eine Warze an den eigenen Fingern und Füßen erscheint. Dabei sind die Knubbel völlig harmlos und viele Kinder sind von dem Phänomen betroffen. Darunter gibt es besonders viele Schulkinder betroffen. Das liegt daran, dass Warzen sich durch Viren verbreiten. Beim Barfußlaufen oder Planschen im Wasser dringen die Viren dann in den Körper ein. Warzen kann man sehr gut selbst behandeln sie können einen bei Health Routine einen Warzenstift online kaufen. Mit einer Kombination von Salicylsäure und Teebaumöl, Wacholderholzöl und Thujaöl wirkt der Warzenstift sehr stark antiseptisch. Teebaumöl wirkt antiseptisch und entzündungshemmend. Wacholderholzöl lindert Hautreizungen und stärkt die Hautbarriere. Thujaöl hat ebenfalls antiseptische Wirkungen auf die Haut. Außerdem pflegt der Stift die Haut auch kosmetisch. Das Ergebnis kann sich bei einer Anwendung von dreimal täglich schon nach kurzer Zeit sehen lassen.

Fuß- und Nagelpilz loswerden

Leiden auch Sie oder Ihre Kinder unter verfärbten und rissigen Nägeln? Dann sind Sie nicht allein. In Deutschland sind zahlreiche Menschen von Nagel- oder Fußpilz betroffen. Dabei gibt es mittlerweile viele Wege, um auf natürlichem Wege Herr der Lage zu werden. Besonders bewährt hat sich das Fußspray bei Health Routine. Es eignet sich gut für die Hygiene und Pflege der Füße. Das qualitativ hochwertige Spray enthält Aloe Vera und Teebaum-, Eukalyptus, Lavendel- und Pfefferminzöl. Lavendelöl wirkt sehr stark gegen Viren, Bakterien und selbst Pilze. Es stärkt außerdem das Immunsystem und wirkt desinfizierend. Teebaumöl wirkt antiseptisch und wirkt kosmetisch bei Nagelpilz. Hier kommt die Pflege direkt aus der Natur und Sie sind geschützt vor unschönen Nebenwirkungen. Außerdem hilft das Fußspray effektiv bei Schweißgeruch. Nach dem Schwimmen, der Sauna oder dem Sport in der Schule, ist ein hygienisches Fußpflegespray sehr zu empfehlen. Tipp: Man kann das Spray auch einfach in den Schuh sprühen und dort einwirken lassen.

Fazit: Gesunde Wirkstoffe aus der Natur

Unsere Haut hat unseren großen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein und Wohlbefinden. Sie ist der Spiegel der Seele. Deshalb ist die Pflege kleiner Makel, von Füßen und Nägeln besonders wichtig. Nicht nur Viren und Bakterien, sondern auch andere Umwelteinflüsse wie Heizungsluft, UV-Strahlen oder falsche Pflegeprodukte.

© Foto von Thomas Despeyroux auf Unsplash