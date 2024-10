Cake-Pops: Rezept für Kuchen am Stiel

Der Backtrend der Cake-Pops: Egal ob ein Cake-Pop-Maker zur Verfügung steht oder die Kuchenlollis ohne weiteres Zubehör selbst zubereitet werden – der Kuchen am Stiel macht richtig viel her. Die Cake-Pops-Rezepte sind einfach und wir zeigen euch, wie sie schnell zubereitet werden.

Cake-Pops: leckere Kuchenlollis

Cake-Pops sind Kuchenlollis, also kleine Kuchen am Stiel. Dabei werden Kuchenbrösel mit Schokolade oder Zuckerguss gemischt und zu Kugeln geformt, die an Lutscherstielen angebracht werden. Die Cake-Pops werden dann mit einer Zuckerguss- oder Schokoladen-Beschichtung überzogen und dekoriert. Das Cake-Pops Rezept ist ziemlich einfach dafür, dass die kleinen Kuchen am Stiel richtig viel her machen. Die kleinen Kuchenbällchen können mit Hilfe eines Cake-Pop-Makers hergestellt werden oder auch ohne ein solches Hilfsmittel aus verschiedenen Teigen einfach zubereitet werden. Fast jeder Kuchen lässt sich zu Cake-Pops-Masse verarbeiten.

Die Rezepte für Cake-Pops sind nicht schwierig, aber etwas aufwändig. Deshalb sollte ausreichend Zeit für das Backen der kleinen Kunstwerke eingeplant werden. So macht die Zubereitung der Kuchenlollis am meisten Spaß. Der Form der Kuchen am Stiel sind genau so wenig Grenzen gesetzt, wie der Dekoration. Die Kuchen können rund, eckig oder zum Beispiel in Form von Herzen oder anderen Figuren sein. Sie werden als Dessert oder Vorspeise serviert und es gibt sie in den verschiedensten Geschmacksrichtungen.

Cake-Pops Rezepte

Lebkuchen Cake-Pops

Cake-Pops aus dem Cake-Pop-Maker

Noch einfacher ist die Zubereitung im Cake-Pop-Maker. Inzwischen gibt es mehrere Hersteller der Geräte. Die Masse wird in den Popcake-Maker gefüllt, welcher direkt runde Kuchen innerhalb von wenigen Minuten bäckt.

Cake-Pops lassen sich in einem Cake-Pop-Maker beziehungsweise Popcake-Maker besonders komfortabel zubereiten und eignen sich ideal als Giveaway für Kindergeburtstage und auch als Gastgeschenke für Familienfeiern, wie Hochzeiten und Geburtstage.

Cake-Pops ohne Maker

Cake-Pops lassen sich ganz einfach ohne speziellen Cake-Pop-Maker herstellen. Dazu wird gebackener Rührkuchen fein zerkrümelt und mit Frischkäse oder einer anderen cremigen Masse vermengt, sodass eine formbare Masse entsteht. Die Kugeln werden von Hand gerollt, auf Stiele gesteckt und anschließend mit Schokolade überzogen und dekoriert.

Cake-Pops Grundrezept zum Selbermachen

Cake-Pops sind eine beliebte Nascherei, die durch ihre handliche Größe und dekorative Optik überzeugt. Sie bestehen aus Kuchen, der zu kleinen Kugeln geformt und anschließend auf einem Stiel serviert wird. Mit einer Schicht aus Schokolade oder Zuckerguss überzogen und kreativ dekoriert, sind sie der Hingucker auf jeder Party. Hier ist ein einfaches Grundrezept für Cake-Pops, das sich nach Belieben anpassen und variieren lässt.

Zutaten für ca. 20 Cake-Pops

400 g Rührkuchen (zum Beispiel Vanille- oder Schokoladenkuchen)

100 g Frischkäse

100 g Puderzucker

200 g Kuvertüre oder Candy Melts

Stiele (zum Beispiel Holzstäbchen oder spezielle Cake-Pop-Stiele)

Streusel, Zuckerperlen oder andere Deko

Zubereitung

Kuchen zerbröseln: Den Rührkuchen in eine große Schüssel geben und mit den Händen oder einem Mixer fein zerkrümeln, bis eine gleichmäßige, krümelige Masse entsteht. Frischkäsemasse herstellen: Den Frischkäse in die Kuchenbrösel geben und alles gut vermengen. Je nach Geschmack kann zusätzlich Puderzucker hinzugefügt werden, um die Masse etwas süßer zu machen. Die Konsistenz sollte fest genug sein, um kleine Kugeln zu formen, aber noch feucht und geschmeidig. Kugeln formen: Aus der Masse etwa walnussgroße Kugeln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank kaltstellen, damit die Kugeln fest werden und beim späteren Eintauchen in die Schokolade nicht zerfallen. Stiele vorbereiten: Die Kuvertüre oder Candy Melts im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen. Jeweils einen Stiel etwa 1 cm tief in die geschmolzene Kuvertüre tauchen und dann in eine gekühlte Kuchen-Kugel stecken. Dies sorgt dafür, dass die Kugeln später besser am Stiel haften. Die Cake-Pops erneut für ca. 15 Minuten kühlen, bis die Schokolade fest ist. Cake-Pops überziehen: Die restliche Kuvertüre oder Candy Melts erneut erwärmen, falls sie während der Kühlzeit fest geworden ist. Die Cake-Pops vorsichtig in die flüssige Schokolade tauchen, dabei leicht drehen, um die Kugel gleichmäßig zu überziehen. Überflüssige Schokolade durch sanftes Klopfen am Schüsselrand abtropfen lassen. Dekorieren: Noch bevor die Schokolade vollständig fest wird, die Küchlein nach Belieben mit Streuseln, Zuckerperlen oder anderen Dekorationen bestreuen. Die fertig dekorierten Cake-Pops in ein Styroporblock oder spezielle Cake-Pop-Halter stellen, damit sie senkrecht trocknen können. Trocknen lassen: Die Kuchen vollständig auskühlen und die Schokolade fest werden lassen. Danach sind sie servierbereit und können sowohl gekühlt als auch bei Raumtemperatur genossen werden.

Tipps und Variationsmöglichkeiten

Kuchenreste verwenden: Cake-Pops eignen sich hervorragend zur Resteverwertung von übrig gebliebenem Kuchen oder Tortenboden.

Verschiedene Füllungen: Anstelle von Frischkäse kann auch Marmelade oder Schokoladencreme verwendet werden, um den Cake-Pops eine besondere Note zu verleihen.

Dekoration: Für besondere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder Feiertage können die Cake-Pops thematisch dekoriert werden. Lebensmittelfarbe in der Kuvertüre sorgt für bunte Effekte.

Cake-Pops bieten unzählige Möglichkeiten zur Variation und Anpassung an individuelle Geschmäcker und Gelegenheiten. Mit diesem Grundrezept gelingt die Basis und kann nach Belieben verfeinert und dekoriert werden.