Gemüse-Brokkolisalat: Frisch, lecker, gesund und einfach

Der Brokkolisalat schmeckt natürlich im Sommer am besten, wenn das Gemüse – vor allem die Tomaten – frisch und in der Sonne gereift sind. Ein Gemüse-Brokkolisalat bietet sich als perfekter Snack oder Vorspeise zu den verschiedensten Gerichten an. Der Salat ist schnell und einfach zubereitet. Mit Feta verfeinert bekommt dieses leckere Rezept einen mediterranen Charakter, ist gesund und schmeckt sicher der ganzen Familie!