Kinderbowle: 7 tolle Rezepte für alkoholfreie Bowle

Rezept: Kinderbowle mit Melone

Dieses Rezept für eine Kinderbowle mit Melone wird mit Honigmelone hergestellt. Die Melonenkinderbowle kann jedoch auch abgewandelt mit Wassermelone hergestellt werden. Die restlichen Zutaten bleiben dabei gleich.

Zutaten:

1 Honigmelone

2 Limetten

1,5 Liter Bitter Lemon

50 ml Grenadinesirup

Zubereitung:

Die Melone wird von der Schale befreit und in mundgerechte Stücke geschnitten. Die Kerne sollten weitestgehend abgelesen werden, vor allem bei Wassermelone. Als nächstes werden die Limetten ausgepresst und zugegeben. Nun gibt man den Grenadinesirup in die Bowle und füllt mit Bitter Lemon auf. Die alkoholfreie Kinderbowle mit Melone lässt sich auch gut mit Zitronenscheiben garnieren. Diese nach gründlichem Waschen einfach mit in das Gefäß geben. Am besten nimmt man dafür BIO-Zitronen, damit keine Pestizide in den Drink gelangen. Nachgesüßt werden kann das Getränk z.B. mit Agavensirup.