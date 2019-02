Die norditalienische Küche unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den Speisen im Rest der Halbinsel, von der Art des Fetts über die Pasta bis hin zu den in den Gerichten vorkommenden Proteinen.

Die Küche in Norditalien

Die Küche reicht vom Kochen und Braten bis hin zum langsamen Schmoren und Garen. Die meisten traditionellen norditalienischen Rezepte erfordern ungesalzene Butter statt Olivenöl und die nordischen Köche verwenden viel weniger Tomaten in den Rezepten. Stattdessen verwenden sie Wein oder Brühe als Flüssigkeit und gehackte Kräuter für den Geschmack. Die Ergebnisse können außerordentlich elegant sein. Und obwohl es viele Arten von gefüllten Nudeln gibt, sind in den meisten nördlichen Regionen – mit Ausnahme der Emilia-Romagna und Liguriens – die flachen Formen von Nudeln (die weiter südlich so wichtig sind) weniger verbreitet. Bevor Sie nun das Ossobuco Rezept zum Nachmachen studieren, wollen wir Ihnen einige weitere Spezialitäten vorstellen.

Die Küche der Region Piemont

Unter den verschiedenen italienischen Regionalküchen ist die Region Piemont eine der vielfältigsten. Auf der einen Seite wurde die Region von den zukünftigen Königen Italiens regiert, die am Hof äußerst raffinierte Gerichte genossen. Eine Mahlzeit in einem guten piemontesischen Restaurant beginnt heute mit einer langen Reihe von Antipasti, die unter anderem gehacktes rohes Rindfleisch mit weißen Trüffeln (je nach Saison), cremige Käsekuchen, einen Gemüsekuchen und einen zarten Salat beinhalten können. Es folgen Agnolotti, gefüllte Nudeln, die mit den Tropfen eines Bratens gewürzt sind, oder Risotto (Aborio-Reis ist Piemontesisch), oder Tajarin-Ei-Nudeln, die mit Fleischsauce oder Butter gewürzt sind – gefolgt von einem reichen Hauptgericht nach dem Vorbild von Brasato al Barolo, Rindfleisch in Barolo-Wein geschmort.

Die Desserts in Norditalien sind ebenso elegant, wie Panna Cotta oder Haselnusskuchen. Zu Ihrem Kaffee können Sie Gianduiotti genießen, cremige Süßigkeiten aus einer Schokoladen-Haselnusspaste, einer Spezialität der Toriner Chocolatiers.

Am anderen Ende des Spektrums gibt es eine reiche bäuerliche Tradition mit viel erdigeren Gerichten, darunter die außergewöhnliche Bagna Cauda, Ravioli im Barbera-Wein (in der Provinz Alessandria) und Bollito Misto, eine Auswahl an gekochtem Fleisch und Gemüse. Und um das Ganze zu verbinden, bietet das norditalienische Piemonte einige der besten Weine der Welt, darunter Gavi, Dolcetto, Barbera, Barbaresco und Barolo.

Die Küche der Region Emilia-Romagna

Wenn die süditalienische Region Kampanien die Quelle vieler der Gerichte ist, die wir als typisch italienische betrachten, wie Pizza, Calzone und Pasta (hier gibt es schöne Beispiele), dann ist zum Beispiel die Emilia-Romagna die Quelle vieler der wichtigsten italienischen Zutaten, darunter Parmigiano-Reggiano-Käse, Prosciutto, Bologna (in Italien bekannt als Mortadella), Lambrusco, Balsamico-Essig und sogar flache Pasta. Obwohl die Südländer für ihre getrockneten Nudeln bekannt sind, betrachten die Italiener Emiliani als Meister in der Herstellung von frischen Nudeln, dem Schneiden der Blätter in Streifen zur Herstellung von Tagliatelle, dem Verlassen des Ganzen zur Herstellung von Lasagne oder der Herstellung einiger der klassischsten gefüllten Nudeln, einschließlich Tortellini und Cappelletti.

Aber die Belohnung hört hier nicht auf: Neben dem Prosciutto liefern die Schweine der Region das Fleisch für eine wertvolle Salami aus der Stadt Felino, Zampone und Cotechino (Winterwürste aus Modena) und Culatello. Und das Rindfleisch ist unübertroffen.

Wenn Sie sich von Emilia nach Osten in die Romagna begeben, werden die Landschaften flacher und die Feuchtgebiete größer. Ferrara ist bekannt für Geflügel- und Süßwasserfische sowie Reisgerichte, während die Städte an der Adria für ihre Meeresfrüchte bekannt sind.

In der Romagna gibt es auch Piadine, flache Bauernbrote, die Straßenverkäufer mit allen möglichen herzhaften Kombinationen füllen werden.

Die Küche der Region Lombardei

Die Lombardei und ihre Hauptstadt Mailand sind kulinarisch weniger zusammenhängend als einige andere italienische Regionen, obwohl es einige Gemeinsamkeiten gibt. Es ist ein Land voller Butter und Schmalz und viele der traditionellen Rezepte erfordern ein langsames Schmoren.

In der norditalienischen Küche der Lombardei gibt es jedoch sowohl alpine (Wild, Schmorbraten, Alpkäse) als auch flache (Risotti, Grana Padano und andere Käse, Seefisch, Rindfleisch und Schweinefleisch) Gerichte. Und eine Reihe von hervorragenden Spezialitäten wie Ossobuco und Risotto alla Milana kommen einem sofort in den Sinn. Von hier kommen auch Mostarda di Cremona und Risotto alla Pitocca.

Foto-Urheberrecht: © nyul/123RF