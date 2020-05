Die Balearen gehören zu den beliebtesten Reisezielen von Familien mit Kindern. Die Balearen Inseln im westlichen Mittelmeer bieten traumhafte Sandstrände, angenehm warme Temperaturen und durch ihre Gastfreundlichkeit die besten Voraussetzungen für einen Familienurlaub. Viel Sonne, ein kurzer Flug und optimale Bedingungen für Eltern und Kinder machen einen Familienurlaub auf den Balearen – egal ob Mallorca, Menorca, Ibiza oder Formentera – interessant.

Familienurlaub: Balearen Inseln

Bei einem Spanienurlaub mit Kindern sind die Balearen für einen Familienurlaub sehr beliebt. Die Inseln bieten beste Voraussetzungen für Ausflüge, Touren und Entspannung sowie Erholung am Strand. Die Balearischen Inseln sind touristisch gut erschlossen, jedoch nicht überall auf Partyurlaub und Ballermann ausgerichtet. Hier trifft Partytourismus auf tolle Natur und Ruhe. So gibt es viele ruhige Orte, wo die Ruhe und die Natur genossen werden kann. Auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gibt es kleine Inselstädtchen, wunderschöne Strände und gutes Essen. (Foto: Strand Platja de Palma, der sich von Palma de Mallorca bis S’Arenal erstreckt)

Die Balearen

Auf der Landkarte im westlichen Mittelmeer zu finden liegt das gerade bei den Deutschen beliebte Urlaubsziel vor der Küste von Spanien. Die Balearen sind eine autonome Gemeinschaft Spaniens. Die Balearischen Inseln heißen auf spanisch Islas Baleares und werden in die Gymnesischen Inseln (Mallorca und Menorca) sowie die Pityusen (Ibiza und Formentera) eingeteilt. Die kleine Insel Cabrera ist touristisch nicht erschlossen und kann nur bei einem Tagesausflug bestaunt werden. Insgesamt bestehen die Balearen aus rund 150 Inseln, wobei die meisten unbewohnt sind. Günstige Familienhotels, preiswerte Ferienwohnungen und kinderfreundliche Campingplätze laden jedes Jahr viele Familien mit Kindern zu einem Urlaub auf den Balearen ein.

Erholung ohne Langeweile

Familienurlauber, Taucher, Radfahrer, Wanderer – der Familienurlaub auf den Balearen wird vor allem durch Pauschalreisen bequem. Zahlreiche Touristen nutzen die Angebote der Hotels und Pensionen für einen Pauschalurlaub auf den Balearen. Pauschalreisen, Cluburlaub, aber auch Individualurlaub ist möglich. Die zahlreichen Freizeitparks, Wasserparks, aber auch Naturrefugien bieten den Urlaubern der Balearen Inseln genügend Möglichkeiten, die Familienreise ohne Langeweile zu genießen. Bei Bootsausflügen, Tagesausflügen und unterhaltsamen Events stehen für die Eltern und die Kinder verschiedene Freizeitmöglichkeiten bereit, um die Inseln zu erkunden. Sehr beliebt ist Wassersport, wie Tretboot mieten, aber auch die tolle Natur bietet sich für Entdeckungen beim Wandern und Erkundungen auf eigene Faust oder durch Führungen an. Fahrradtouren sind auf den Baleareninseln ebenfalls sehr beliebt.

Kurze Anreise

Die kurze Anreisezeit von circa 2,5 Stunden ermöglicht Familien mit Kindern einen bequemen und preiswerten Urlaub zu buchen, da der Flug günstig ist und Kinder nicht lang im Flugzeug ausharren müssen. Somit bieten die Balearen bei der Anreise eine schnelle und entspannte Flugreise mit Kindern, aber auch die Option auf einen Wochenendtrip oder ein verlängertes Wochenende. Familien schätzen dann häufig die Möglichkeiten der Pauschalreisen. Die Balearen bieten neben Cluburlaub jedoch auch beste Voraussetzungen für Individualreisen durch das vielfältige Angebot an Unterkünften. Ein Ferienhaus mieten oder eine Pension kann eine echte Alternative zum Hotel beim Balearen Urlaub darstellen. Gerade bei einem Kurzurlaub oder einem Wochenendurlaub auf den Balearischen Inseln ist die Gastfreundlichkeit und der Vorteil beim Preis kleinerer Unterkünfte nicht zu unterschätzen.

Ambiente und Vielfalt

Die einzelnen Inseln der Balearen bieten alle ein unterschiedliches Ambiente. So ist Mallorca bekannt für Ballermann und Partytourismus – bietet fernab davon jedoch wesentlich mehr! Die exzellente Infrastruktur, die Deutschkenntnisse der Einheimischen und die Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten locken jedes Jahr Touristen für einen Familienurlaub auf den Balearen an. Die Balearische Insel Menorca liegt direkt neben Mallorca und ist etwas kleiner. Für Familien ist sie mit ihren unzähligen kleinen Buchten ein traumhaftes Reiseziel – nicht nur für einen Strandurlaub. Wandern ist dort sehr beliebt und die kleinen Städte laden zu Spaziergängen ein. Ibiza hat neben seinen Partymeilen und dem Nachtleben auch für Eltern und Kinder mehr zu bieten. Die sauberen Strände und Familienfreundlichkeit machen die Balearen Insel zu einer erholsamen Reisedestination. Tauchen ist dort genauso beliebt, wie ein Ausflug auf die Nachbarinsel. Formentera ist die kleinste Baleareninsel und touristisch weniger erschlossen. Erholung und Ruhe an den feinen Sandstränden genießen oder Fahrradtouren machen – diese kleine Insel ist der richtige Platz für Familien, die sich erholen und entspannen möchten. Die Balearen Inseln sind vielfältig und bei Weitem nicht nur Feier- und Partystandort Nummer 1 im Mittelmeer. Die kleinen Inseln vor Spanien bieten Familien vom Erholungsurlaub bis hin zum Erlebnisurlaub eine große Bandbreite an Optionen. Die feinen Sandstrände, die netten Menschen, das gute Essen machen die Region bereisenswert und weil die Preise fair sind, ist ein toller und preiswerter Urlaub mit der Familie auf den Balearen Inseln möglich. Reisetipp: Wem der teilweise Trubel auf Mallorca und Ibiza zu viel ist, der fühlt sich auf Menorca und Formentera wohl.