Leipzig mit Kindern: Tretboot fahren auf dem Cospudener See, ein Besuch im Leipziger Zoo oder einfach ein Stadtbummel – die Großstadt hat seinen Besuchern bei einem Familienurlaub eine Menge zu bieten.

Warum ist ein Familienurlaub in Leipzig etwas ganz besonderes?

Zu DDR-Zeiten vor allem durch seine umliegenden Tagebaugebiete bekannt, bietet Leipzig heute vor allem für Touristen in Stadt und Umland Sehenswürdigkeiten, die es zu erkunden gibt. Heute erinnert nur noch sehr wenig an einstige Zeiten und wenn, dann nur um Touristen die Geschichte der Stadt näher zu bringen. Ansonsten hat sich das Blatt in der Großstadt gewandelt und wird mittlerweile von seinem neu erschaffenen Umland geprägt, welches gerade für einen Familienurlaub in Leipzig die idealen Voraussetzungen bietet.

Die Naherholungsgebiete unweit von Leipzigs Innenstadt

Knapp 10 Kilometer vom Stadtkern entfernt – dort, wo einst tiefe Tagebaugebiete die Umgebung von Leipzig schändeten – erstreckt sich heute eine völlig neu strukturierte Landschaft, welche neben der Natur vor allem Kindern einen schönen Ort zum Verweilen bietet. Die Rede ist von dem Vergnügungspark Belantis, dem Cospudener See, dem Aussichtsturm am See und den vielen Freizeitangeboten, die es Rund um den Cospudener See zu erleben gibt. Zu Wasser lässt sich, beispielsweise während einer Tretboot- oder Segelfahrt, einiges entdecken – denn durch das kristallklare Wasser lassen sich bei geringem Wellengang ganze Fischschwärme beobachten, die gerade bei den Kleinen eine Faszination für sich auslösen! Zu Land geht es jedoch auch mit dem Familienrad durchaus munter zu, welche beim ansässigen Verleih gemietet werden können.

Familienfreundliche Ausflugsziele im Herzen von Leipzig

Wer einen Familienurlaub in Leipzig plant, für den darf ein Besuch des Leipziger Zoos auf keinen Fall fehlen! Der Leipziger Zoo ist einer der größten Zoos in Deutschland und besticht durch seine naturgetreue Gestaltung, welche seit einiger Zeit durch das Gondwanaland, ergänzt wird. Die überdachte Fläche bietet einen Einblick in den tropischen Regenwald von Afrika, Südamerika und Asien. Neben Tieren gibt es jedoch auch noch viele andere Attraktionen im Zoo, die das Interesse von Kindern auf sich ziehen. So bieten beispielsweise der Spielplatz im Zoo oder eine Bootsfahrt durch das Gondwanaland eine willkommene Abwechslung vom vielen Laufen.

Ein Highlight (nicht nur für Eisenbahn-Fans) ist eine Fahrt mit der Leipziger Parkeisenbahn. Die Strecke führt auf knapp 2 Kilometern entlang des idyllischen Auensees. Die Kinder können selbst die Funktion des Schaffners übernehmen (Leipziger Parkeisenbahn: Gustav-Esche-Straße 8, 04159 Leipzig).

Bei Familien mit Kindern beliebte Museen in Leipzig