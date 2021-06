Die Ferien stehen vor der Tür. Viele Kinder freuen sich darauf, ein paar schöne Tage bei ihren Großeltern zu verbringen oder mit ihnen in den Urlaub zu fahren. Großeltern, die sich gerne mit ihren Enkeln an der frischen Luft bewegen, aber auch Familien können mit dem Fahrrad die Gegend in und um München erkunden. Die interaktive Fahrradmap München zeigt die schönsten Fahrradtouren um München, die sich für Senioren, aber auch für die ganze Familie eignen.

TOP 3 Stecken in München für die Radtour mit der ganzen Familie

Auf der interaktiven Karte von Wellsana findet wirklich jeder die richtige Fahrradtour. Die Karte zeigt Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und unterschiedlichen Längen. Viele lange Strecken müssen nicht im Ganzen bewältigt werden, da sich die Radrouten auch bequem in kürzere Strecken teilen lassen. Hier sind die TOP 3 Routen für die ganze Familie.

Durch das Würmtal nach Starnberg

Diese idyllische Tour ist ungefähr 30 Kilometer lang. Sie beginnt am Hirschgarten und führt in Richtung Starnberger See (auch als Fürstensee bekannt) entlang der Würm. Auf der Strecke liegen einige schöne Ziele, die zu einer kurzen Pause einladen. Das Jagdschloss Blutenburg, der Pasinger Stadtpark, das Würmtal und die Starnberger Uferpromenade sind wichtige Etappenziele. Wer die Strecke nicht zurück zum Ausgangspunkt mit dem Fahrrad fahren möchte, kann in die S-Bahn steigen und entspannt zurückfahren.

Tour zum Schleißheimer Schloss

Diese beliebte Tour ist 13 Kilometer lang und kann mit dem konventionellen Fahrrad in ungefähr 45 Minuten bewältigt werden. Mit dem E-Bike geht es etwas schneller. Das Schleißheimer Schloss ist eine imposante Garten- und Schlossanlage, die für eine Pause geradezu ideal ist. Die Tour startet am Hofgartentor am Odeonsplatz. Zu einem kurzen Stopp laden entlang der Strecke auch das Siegestor, die Münchner Freiheit, das Schwabinger Tor und der Euro-Industriepark ein.

Großer Überblick von München

Familien, die München mit dem Rad erkunden möchten, können sich für diese 19 Kilometer lange Tour entscheiden. Sie nimmt ungefähr 90 Minuten Zeit in Anspruch und startet am Marienplatz. Die Tour führt vorbei an den bekanntesten und beliebtestenn Sehenswürdigkeiten von München. Alle diese Sehenswürdigkeiten sind perfekt geeignet für eine Pause. Kunstliebhaber kommen in der Alten Pinakothek, der Neuen Pinakothek und der Pinakothek der Moderne auf ihre Kosten. Weiter geht es zum Löwenbräukeller, zum Schloss Nymphenburg und zum Olympiapark. Die Tour führt dann wieder zurück zum Marienplatz.

Noch mehr Inspirationen mit der interaktiven Karte

Die interaktive Fahrradkarte bietet noch viele weitere Inspirationen für Fahrradtouren mit der ganzen Familie. Wer die Strecke mit dem E-Bike fahren möchte, findet auf der Karte Aufladestationen. Auf der Karte finden sich verschiedene Icons, die Ausgangspunkte für die Fahrradtouren markieren. Per Klick auf ein Icon werden Informationen über die jeweilige Strecke wie Länge, Dauer und Schwierigkeitsgrad angezeigt. Darüber hinaus ist eine Beschreibung der Tour mit interessanten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, aber auch Restaurants und Cafés vorhanden.

Wer nach einem Radweg in oder um München sucht, kann die Filterfunktion der Karte nutzen. Mit der Filterfunktion können Strecken in der Stadt, entlang der Isar, im Umland, ohne Nahverkehr und für Familien gewählt werden. Die interaktive Karte ist auch hervorragend für das Smartphone geeignet. Sie kann zur Navigation verwendet werden, um die ganze Region beim Fahrradfahren zu erkunden.

Foto-Urheberrecht: © Andrew Mayovskyy jojjik/123RF