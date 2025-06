Familienurlaub Kreta: Urlaub mit Kindern auf Kreta

Kreta ist ein ideales Reiseziel für Familien. Die Insel bietet kinderfreundliche Strände mit flachem Wasser, gut ausgestattete Urlaubsorte, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Wasserparks und kulturelle Sehenswürdigkeiten, die auch für Kinder interessant sind. Zudem sind die Griechen bekannt für ihre Gastfreundschaft gegenüber Familien mit Kindern.

Kreta mit Kindern: Die Wahl der Unterkunft

Die Auswahl der richtigen Unterkunft ist entscheidend für einen gelungenen Familienurlaub in Griechenland. Auf Kreta gibt es zahlreiche Hotels, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind. Hier eine Auswahl der besten Familienhotels auf Kreta:

Grecotel Marine Palace & Aqua Park: Dieses Hotel in Panormos bietet einen umfangreichen Wasserpark mit verschiedenen Rutschen und Pools sowie einen Kinderclub mit betreuten Aktivitäten.

Creta Maris Resort: In Hersonissos gelegen, verfügt dieses Luxus-All-Inclusive-Resort über 17 Pools, einen Wasserpark, einen Kinderclub, Babysitter-Service und zahlreiche Restaurants mit kinderfreundlichen Menüs.

Fodele Beach & Water Park Holiday Resort: Dieses Resort in Fodele bietet einen eigenen Wasserpark, einen Kidsclub und verschiedene Freizeitaktivitäten für Kinder.

Euphoria Resort: In Kolymvari gelegen, bietet dieses 5-Sterne-Resort einen Wasserpark, einen Kinderclub und geräumige Familienzimmer.

Nana Golden Beach: Dieses Hotel in Hersonissos verfügt über einen Splash-Park für Kinder, eine Kinderwelt und verschiedene Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.

All-Inclusive-Angebote sind besonders vorteilhaft für Familien, da sie eine stressfreie Planung ermöglichen. Mahlzeiten, Snacks und Getränke sind in der Regel im Preis inbegriffen, was die Kosten kalkulierbar macht. Zudem bieten viele All-Inclusive-Hotels spezielle Kinderbuffets, betreute Clubs und Freizeitprogramme, die auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zugeschnitten sind.

⛱️ Wer mehr darüber erfahren möchte findet für seinen Kreta Urlaub mit Kindern beim Griechenland Guru alle Informationen – das intuitive Portal Griechenland Guru ist auf Griechenland-Reisen spezialisiert, arbeitet nur mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen, ermöglicht eine reibungslose Buchung für jedes Budget und ist unsere erste Wahl für maßgeschneiderte Urlaubsreisen nach Griechenland.

Bei der Auswahl eines Hotels sollten Familien unserer Erfahrung nach auf folgende Angebote achten:

Wasserparks und Pools mit Rutschen: Viele Familienhotels verfügen über eigene Aquaparks oder Pools mit Rutschen, die für Kinder jeden Alters geeignet sind.

Kinderclubs und Animation: Betreute Programme bieten Kindern die Möglichkeit, neue Freunde zu finden und an kreativen Aktivitäten teilzunehmen.

Familienfreundliche Zimmer: Geräumige Zimmer oder Suiten mit separaten Schlafbereichen für Kinder sorgen für Komfort und Privatsphäre.

Kinderfreundliche Gastronomie: Spezielle Kindermenüs und flexible Essenszeiten erleichtern den Familienalltag im Urlaub.

Die Wahl der richtigen Unterkunft trägt maßgeblich dazu bei, dass der Familienurlaub auf Kreta zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Die schönsten Strände für Familien mit Kindern auf Kreta

Kreta bietet zahlreiche Strände und Urlaubsorte, die sich besonders für Familien mit Kindern eignen. Diese Traumstrände und Badebuchten zeichnen sich durch flaches Wasser, ruhige See und eine gute Infrastruktur aus, die Sicherheit und Komfort gewährleisten.

Strände mit flachem Wasser und ruhiger See

Für Familien mit kleinen Kindern sind Strände mit seichtem Wasser und geringer Wellenbildung ideal. Solche Bedingungen ermöglichen sicheres Planschen und Schwimmen:

Elafonisi Beach (Chania): Bekannt für seinen rosa Sand und das türkisfarbene Wasser. Die Lagune ist flach und geschützt, was sie besonders kinderfreundlich macht. Neben dem flachen Wasser bietet der Strand sanitäre Einrichtungen und ist für seine natürliche Schönheit bekannt.

Georgioupolis (Nordwestküste): Georgioupoli zeichnet sich durch einen langen, flach abfallenden Sandstrand aus, der ideal für Kinder ist. Der Ort bietet eine gute Infrastruktur mit Liegen, Sonnenschirmen und gastronomischen Einrichtungen. Allerdings sollte auf die Strömungen geachtet werden, insbesondere bei starkem Wind.

Anissaras (Nordküste bei Hersonissos): Anissaras ist bekannt für seine familienfreundlichen Hotels direkt am Strand. Der Strand bietet feinen Sand und klares Wasser, ideal für Kinder. Die Nähe zu Hersonissos ermöglicht zusätzliche Freizeitmöglichkeiten.

Agia Pelagia (Heraklion): Eine geschützte Bucht mit ruhigem Wasser, ideal für Kinder und weniger geübte Schwimmer. Die geschützte Bucht bietet ruhiges Wasser und ist gut ausgestattet mit Restaurants und Cafés in der Nähe.

Almyrida Beach (Chania): Ein kleiner Strand mit seichtem Wasser, perfekt für Familien mit kleinen Kindern. Der Strand ist klein, übersichtlich und bietet seichtes Wasser sowie nahegelegene Tavernen.

Balos-Lagune (Nordwestküste): Die Lagune von Balos besticht durch ihr türkisfarbenes Wasser und den weißen Sand. Sie ist über eine Bootsfahrt von Kissamos aus erreichbar und bietet ein einzigartiges Naturerlebnis für Familien.

Chrissi Island (Südostküste): Auch bekannt als die „griechische Karibik“, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Die Insel bietet weiße Sandstrände und kristallklares Wasser. Bootsausflüge starten in der Regel von Ierapetra. Wer möchte kann hier Schnorcheln, auch wenn es im Mittelmeer leider nicht so viel zu sehen gibt.

Matala (Südküste): Der Hauptstrand von Matala erstreckt sich über etwa 300 Meter und zeichnet sich durch seinen feinen Sand und das klare, ruhige Wasser aus. Die Bucht wird von imposanten Felsformationen eingerahmt, in die historische Höhlen eingelassen sind, die einst von Hippies bewohnt wurden und heute besichtigt werden können. Für Abenteuerlustige und Aktivurlauber bietet sich ein Ausflug zum nahegelegenen Red Beach an, der über einen etwa 30- bis 40-minütigen Wanderweg erreichbar ist.

Malia und der benachbarte kleinere Ort Stalis sind Klassiker für die Familienreise – Snack- und Strandbars, unzählige Cafés, Souvenirläden sowie Tavernen befinden sich dort – auch der alte Ortskern ist schön anzusehen. Die feinsandigen Strandabschnitte sind besten für das Bauen von Sandburgen geeignet.

Palmenstrände gibt es in Preveli (Süden) und Vai (Osten).

Ausstattung und Sicherheitsmerkmale

Familienfreundliche Strände auf Kreta bieten oft folgende Annehmlichkeiten:

Schattenplätze: Natürlicher Schatten durch Bäume oder Sonnenschirme schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung.

Sanitäre Einrichtungen: Vorhandensein von Toiletten und Duschen erhöht den Komfort für Familien.

Rettungsschwimmer: An einigen Stränden sorgen Rettungsschwimmer für zusätzliche Sicherheit.

Spielplätze: Einige Strände verfügen über Spielbereiche, die Kindern zusätzliche Unterhaltung bieten.

Aktivitäten und Ausflüge für Kinder

Die griechische Insel bietet viele Attraktionen für Familien, die zur Unterhaltung beitragen. Es gibt auch geführte Touren.

Besuch von Wasserparks und Freizeitparks

Kreta beherbergt mehrere Wasser- und Freizeitparks, die abwechslungsreiche Unterhaltung für Kinder jeden Alters bieten. Der Acqua Plus Water Park bei Hersonissos zählt zu den größten Wasserparks der Insel und bietet zahlreiche Rutschen sowie spezielle Bereiche für kleinere Kinder. Ebenfalls beliebt ist der Watercity Waterpark in Anopolis, der mit einer Vielzahl von Attraktionen und Pools ausgestattet ist.

Für kulturell interessierte Reisende bietet der Labyrinth Park bei Hersonissos interaktive Erlebnisse rund um die griechische Mythologie, darunter ein begehbares Labyrinth, Minigolf und eine Töpferwerkstatt. Der Dinosauria Park in Gournes fasziniert mit lebensgroßen Dinosauriermodellen und informativen Ausstellungen über prähistorisches Leben.

Kulturelle Sehenswürdigkeiten kindgerecht erleben

Der Palast von Knossos nahe Heraklion ermöglicht einen kindgerechten Einblick in die minoische Kultur. Mit seinen farbenfrohen Fresken und der Verbindung zur Legende des Minotaurus bietet er einen spannenden Zugang zur Geschichte. Es gibt auch Ausgrabungsstätten in Phaistos sowie Malia oder Zakros.

Das Minoan’s World 9D Cinema in Chania kombiniert Bildung mit Unterhaltung, indem es die Geschichte der Minoer durch multisensorische Filme und interaktive Ausstellungen erlebbar macht.

Naturerlebnisse wie Wanderungen und Tierbeobachtungen

Kreta bietet zahlreiche familienfreundliche Wanderwege und imposante, kilometerlange Schluchten. Die Deliana-Schlucht eignet sich mit ihrer kurzen Strecke und der Möglichkeit, Ziegen und Raubvögel zu beobachten, besonders für Familien mit Kindern. Die Imbros-Schlucht ist eine weitere empfehlenswerte Route, die mit gut ausgebauten Pfaden und moderater Länge auch für Kinder geeignet ist. Wer es anspruchsvoller mag wandert durch die Samaria-Schlucht, die etwa 16 Kilometer lang ist (Eingang bis zum Ausgang ca. 13 km – also 5 bis 8 Stunden).

Für Tierliebhaber bietet Kreta vielfältige Möglichkeiten zur Beobachtung von Tieren in freier Wildbahn. In ländlichen Gebieten können freilaufende Ziegen, Esel und Schafe gesichtet werden. Zudem gibt es zahlreiche freilebende Katzen und Eidechsen, die besonders bei Kindern beliebt sind. Auch der Besuch einer Olivenfarm kann ein tolles Erlebnis sein.

Das Panorama der Berge im Hintergrund macht die Urlaubsinsel einzigartig – vom Meer aus schaut man auf drei über 2000 Meter hohe Gebirgsmassive mit dem 2456 Metern hohen Psiloritis im Idagebirge oder dem 2453 m hohen Pachnes in den Lefka Ori („Weißen Berge“).

Eine Tour mit einer „Bimmelbahn“ führt häufig in das Hinterland, etwa in Bergdörfer. Es gibt auch Mountainbiketouren.

Geheimtipp: Eselwanderung im Dorf Kournas Eine Eselwanderung im Dorf Kournas auf Kreta bietet die Möglichkeit, die Umgebung auf entschleunigte Weise zu erkunden. Organisiert von Arno und Barbara, führen die Touren durch das traditionelle Bergdorf und die umliegende Landschaft. Begleitet von den sanftmütigen Eseln, können Teilnehmende die Vielfalt der lokalen Flora entdecken und mehr über die heimischen Kräuter erfahren. Die Wanderungen dauern etwa zwei Stunden und sind für verschiedene Altersgruppen geeignet. Treffpunkt ist der Dorfplatz, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich (0030-6951337205 anrufen oder via WhatsApp).

Sehenswürdigkeiten für Kinder auf Kreta

Diese Sehenswürdigkeiten bieten eine Mischung aus Bildung und Unterhaltung und sind ideal, um Kindern die Natur, Geschichte und Kultur Kretas näherzubringen.

Naturhistorisches Museum Kreta (Heraklion)

Das Naturhistorische Museum in Heraklion bietet interaktive Ausstellungen, die Kindern die Flora und Fauna Kretas näherbringen. Ein Highlight ist der „Forschungsplatz“, ein 250 m² großer Bereich, in dem Kinder spielerisch verschiedene Ökosysteme der Insel erkunden können.

Aquaworld Aquarium & Reptile Rescue Centre (Hersonissos)

In Hersonissos gelegen, kombiniert dieses Zentrum ein Aquarium mit einer Reptilienauffangstation. Kinder können hier Meerestiere und Reptilien aus nächster Nähe beobachten und mehr über deren Lebensräume erfahren.

CretAquarium (Heraklion)

Das CretAquarium in Gournes, etwa 15 km östlich von Heraklion, ist eines der größten und modernsten Aquarien Europas und präsentiert über 2.500 Meeresbewohner aus dem Mittelmeerraum in 61 Becken mit insgesamt 1,8 Millionen Litern Wasser. Die Ausstellung legt besonderen Wert auf Bildung und Naturschutz und bietet Besuchern jeden Alters einen faszinierenden Einblick in die Unterwasserwelt der Region.

Reptisland (Melidoni)

Reptisland ist ein Reptilienzoo in Melidoni, der eine Vielzahl von Schlangen, Echsen und anderen Reptilien beherbergt. Besucher haben die Möglichkeit, einige Tiere unter Anleitung zu berühren und mehr über sie zu lernen.

Kournas-See

Der Kournas-See, Kretas einziger Süßwassersee, liegt in der Nähe von Georgioupolis und ist ein echter Geheimtipp. Er ist von einer beeindruckenden Berglandschaft umgeben und eignet sich hervorragend für Tretbootfahrten und Beobachtungen von Wasservögeln. Auch Schildkröten gibt es hier. Ein echtes Top-Ziel für einen Tagesausflug.

Melidoni-Höhle

Die Melidoni-Höhle bietet einen faszinierenden Einblick in die geologische Geschichte Kretas. Mit ihren beeindruckenden Stalaktiten und Stalagmiten ist sie ein spannendes Ziel für Familien.

Semi-Submarine Kreuzfahrt (Agios Nikolaos oder Chania)

Diese halbtägigen Kreuzfahrten ermöglichen es, die Unterwasserwelt Kretas durch große Fenster im Rumpf des Bootes zu beobachten, ohne nass zu werden. Ein besonderes Erlebnis für Kinder, die das Meer lieben. Die Tour startet direkt am venezianischen Hafen in der Altstadt von Chania oder am Hafen von Agios Nikolaos nahe dem Voulismeni-See (die Bootstour bietet sich auch für Leute an, die in Elounda untergekommen sind).

Kulinarische Erlebnisse auf der Insel für die ganze Familie

Kreta bietet Familien eine Vielzahl an kulinarischen Erlebnissen, die wahre Entdeckungstouren werden können. Mit ein paar praktischen Tipps für einen gelungenen Urlaub, wird jeder fündig nach dem, was er sucht.

Traditionelle kretische Küche und kinderfreundliche Gerichte

Die kretische Küche zeichnet sich durch frische Zutaten und einfache Zubereitungen aus. Gerichte wie Moussaka, Souvlaki, Gyros oder Pastitsio sind bei Kindern beliebt. Zudem bieten viele Restaurants spezielle Kindermenüs (Nuggets, Schnitzel, etc.) oder passen Gerichte auf Wunsch an.

Restaurants mit Spielbereichen oder speziellen Kinderangeboten

In Städten wie Heraklion und Chania gibt es zahlreiche familienfreundliche Restaurants. Einige Lokale verfügen über Spielbereiche oder bieten spezielle Kindergerichte an. Beispielsweise bietet das Tavernaki Restaurant im Grecotel LUXME White Palace frisches Gemüse, Obst und Babynahrung nach Wunsch an, wobei Kinder in allen Restaurants kostenlos speisen können. In Chania gibt es das Frosinis Garten mit Spielplatz. Etwas außerhalb der Stadt befindet sich das To Antikristo in Perivolia mit Spielmöglichkeiten. Prinzipiell sind alle Tavernen sehr kinderfreundlich.

Praktische Tipps für den Familienurlaub auf Kreta

Reisetipps können helfen, den Aufenthalt noch schöner zu machen und unterstützen bei der Planung.

Beste Reisezeit für Familien

Die ideale Reisezeit mit Kindern liegt zwischen Mai und Oktober. In diesen Monaten herrschen angenehme Temperaturen zwischen 24 °C und 29 °C, und das Wetter ist meist sonnig. Für Aktivitäten wie Wandern oder Sightseeing eignen sich besonders der Frühling und der Herbst, da es dann nicht zu heiß ist. Der Klassische Badeurlaub ist im Juli, August oder September am schönsten – allerdings ist es dann über 30 Grad, dafür gibt es fast eine Schönwettergarantie.

Verkehrsmittel und Mobilität auf der Insel

Kreta verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. Die KTEL-Busse verbinden Städte und Dörfer regelmäßig und sind eine kostengünstige Möglichkeit, das Eiland zu erkunden. Für mehr Flexibilität, insbesondere mit kleinen Kindern, kann die Anmietung eines Autos sinnvoll sein. Dabei ist zu beachten, dass die Straßen in ländlichen Gebieten kurvig und schmal sein können. Es gibt viele Anbieter für Mietwagen – am besten vorher Erfahrungsberichte im Internet lesen.

Anreise

Die Anreise findet entweder über den Flughafen Iraklio oder den Flughafen Chania statt. Es gibt auch in Sitia noch einen kleinen Flughafen. Alternativ kann mit der Fähre beispielsweise von Piräus angereist werden.

Gesundheit und Sicherheit für Kinder

Kreta gilt als sicheres Reiseziel mit niedriger Kriminalitätsrate. Dennoch sollten übliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wie das Abschließen von Unterkünften und das sichere Aufbewahren von Wertsachen. In Notfällen stehen die folgenden Nummern zur Verfügung:

Polizei (100) – allgemeiner Notruf,

Feuerwehr (199),

Krankenwagen (166),

Küstenwache (108),

europaweite Notrufnummer (112).

Medizinische Versorgung ist in den größeren Städten wie Heraklion, Rethymnon und Chania gewährleistet. Zudem gibt es in vielen Orten Apotheken und Gesundheitszentren. Es wird empfohlen, vor der Reise sicherzustellen, dass die Standardimpfungen bei Kindern auf dem aktuellen Stand sind. Spezielle Impfungen sind in der Regel nicht notwendig.

Kreta-Urlaub mit Kindern pauschal oder individual?

Pauschalreise – Komfort und Sicherheit: Pauschalreisen bieten Familien eine bequeme und oft kosteneffiziente Möglichkeit, Urlaub zu machen. Typischerweise sind Flug, Unterkunft, Verpflegung und Transfers im Paket enthalten, was die Planung erheblich erleichtert. Viele Pauschalangebote beinhalten kinderfreundliche Hotels mit speziellen Einrichtungen wie Kinderclubs, Pools und Animationen. Ein weiterer Vorteil ist die rechtliche Absicherung durch den Reisesicherungsschein, der im Falle einer Insolvenz des Veranstalters greift.

Individualreise – Flexibilität und authentische Erlebnisse: Eine individuell geplante Reise ermöglicht es Familien, ihren Urlaub nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Wahl von Unterkünften wie Ferienhäusern oder Apartments bietet mehr Privatsphäre und Flexibilität, insbesondere bei der Verpflegung. Zudem können Urlauber abseits der touristischen Pfade authentische Erfahrungen sammeln und die lokale Kultur intensiver erleben. Allerdings erfordert eine Individualreise mehr Eigeninitiative bei der Planung und Organisation.

Fazit: Die Entscheidung zwischen Individual- und Pauschalreise hängt von den individuellen Bedürfnissen und Prioritäten der Familie ab. Für Eltern, die Wert auf Komfort und eine unkomplizierte Planung legen, ist eine Pauschalreise empfehlenswert. Wer hingegen Flexibilität schätzt und bereit ist, mehr Zeit in die Organisation zu investieren, findet in einer Individualreise die passende Option – etwa für Rucksacktouristen.

Fazit: Kreta mit Kindern entdecken

Kreta zählt zu den beliebtesten Reisezielen für Familien in Europa. Die Insel bietet eine Kombination aus kinderfreundlichen Stränden, vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und einer gastfreundlichen Atmosphäre.

Die Insel bietet eine Vielzahl an kinderfreundlichen Stränden mit flachem Wasser und ruhiger See, die sich hervorragend für entspannte Badetage eignen. Das Spielen in den Sanddünen und auf Sandbänken sorgt für Spaß und Abwechslung. Von Elafonissi, über Falassarna bis hin zu Balos gibt es wahre Bilderbuchstrände. Sandstrände wechseln sich mit Kiesstränden ab.

Zahlreiche Hotels und Resorts sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet und bieten All-Inclusive-Angebote sowie Einrichtungen wie Wasserrutschen, Wasserparks, Kinderclubs und Animationen. Spezielle Kinderhotels sind besten ausgestattet.

Für aktive Reisende gibt es eine breite Palette an Ausflugsmöglichkeiten: von Themen- und Freizeitparks über kulturelle Sehenswürdigkeiten wie den Palast von Knossos bis hin zu Naturerlebnissen wie Wanderungen durch Schluchten oder Tierbeobachtungen.

Die kretische Küche hält sowohl für Erwachsene als auch für Kinder schmackhafte Gerichte bereit, und viele Restaurants bieten spezielle Kinderangebote oder Spielbereiche. Zudem gilt die Mittelmeerküche als eine der gesündesten der Welt.

Mit einer sorgfältigen Planung und Berücksichtigung der besten Reisezeiten steht einem unvergesslichen Familienurlaub auf Kreta mit Kleinkindern und Jugendlichen nichts im Wege. Wer sich noch nicht sicher ist, sollte vor dem Buchen vielleicht einen Reiseführer kaufen, der weitere Einblicke bietet.

(C) Fotos von Eleni Afiontzi, Liza Rusalskaya, Vladimir Carrer, Jametlene Reskp, Leonhard Niederwimmer auf Unsplash