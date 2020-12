Geschenkideen: Geschenke für die Eltern

Die Eltern jedes Einzelnen spielen im Leben des Betroffenen immer eine wichtige Rolle. Das ist eigentlich Grund genug, um ihnen auch bei Geschenken eine besondere Freude zu machen. Anlässe dazu gibt es genügend, doch die Wahl ist oft alles andere als einfach. Deshalb möchten wir euch einmal ein paar besondere Geschenkideen für eure Eltern vorstellen.

Tolle Geschenke für Mama und Papa finden

Was soll ich meinen Eltern bloß schenken? Diese Frage stellt sich allzu oft. Wenn es um passende Geschenke für die Eltern geht, sind Kinder häufig ideen- und ratlos. Doch ist die Suche nach einer tollen Geschenkidee für die Eltern gar nicht so schwierig! Egal, ob der Anlass Hochzeitstag, Weihnachten, Ostern, Geburtstag oder ein einfaches Dankeschön ist; für Mama und Papa eignen sich insbesondere individuelle und persönliche Geschenke. Köstlichkeiten kommen immer gut an! Für die Mama gelten Blumen als Klassiker, während Papa sich über Grillzubehör freut. Eine besonders schöne Idee: Gemeinsame Zeit als Geschenk verpackt. Erlebnisgeschenkanbieter wie mydays, Jochen Schweizer und Co bieten ein umfangreiches Portfolio an Möglichkeiten, gemeinsam mit Mama und Papa an einem schönen Ort Zeit zu verbringen. Im Folgenden stellen wir euch ein paar besondere Geschenktipps für die Eltern vor.

Städtetrip für Zwei

Der Job der Eltern gilt 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr. Mit einem Wort: rund um die Uhr. Wie sehr kann da die Idee, einfach die sieben Sachen zu packen und ins Flugzeug zu steigen, ab und zu begeistern? Fremde Länder bringen Abwechslung in den Alltag und geben Eltern die Möglichkeit, sich eine wohlverdiente Auszeit zu nehmen. Vor allem aber zeigen sie, dass es im Leben noch mehr gibt, als den schnöden Alltag und die tägliche Arbeit. Manchmal bieten solche Reisen zu zweit auch die Option, das Glück wieder neu zu entdecken und mehr über sich selbst zu erfahren. Zudem ist gerade dann gemeinsame Zeit als Paar wichtig, wenn die Kinder und der Haushalt hohe Ansprüche stellen. Dann macht das Geschenk der Reise zu zweit in herrliche europäische Metropolen wie Rom, Paris, Budapest, Prag, Dresden, München, Hamburg oder Wien sehr viel Freude und kommt mit Sicherheit gut an. Die Auswahl an Zielen für den Städtetrip sind vielfältig.

Dinner mal anders

Essen ist in der heutigen Zeit längst mehr als simple Nahrungsaufnahme. Dank der Globalisierung der letzten Jahre gibt es immer mehr unterschiedliche Gerichte und Lebensmittel aus fremden Ländern. Um den Geschmackshorizont zu erweitern und eine außergewöhnliche kulinarische Freude zu bereiten, kann für Eltern eine Essenseinladung der besonderen Art ein tolles Geschenk sein. Dabei können diese nicht nur neue Zutaten und leckere Rezepte versuchen, sondern auch Essen auf eine ganz spezielle Art und Weise erleben. Eine besondere Idee ist der Besuch eines Restaurantschiffes, wie dem PATIO in Berlin.

Fotos halten besondere Momente fest

Egal ob der Schreibtisch im Büro oder ein gemütliches Zimmer im Zuhause, Fotos schaffen eine sehr individuelle Atmosphäre und geben die Möglichkeit, sich an besondere Momente zu erinnern. Damit sind sie auch ein hervorragendes Geschenk an die Eltern, die so an tollen Augenblicken im Leben der Kinder teilhaben können. Wer es besonders persönlich gestalten möchte, kann Fotos auf Acrylglas drucken lassen, denn dank dieses exklusiven Verfahrens werden die Fotografien in Hochglanz dargestellt. So wird aus jedem Schnappschuss ein eindrucksvolles Unikat für besondere Momente, das Eltern besondere Freude macht.

Fotoshooting für alle

Dass Fotos für das gemeinsame Familienleben eine echte Bereicherung sind, war bereits weiter oben zu lesen. Doch wie wäre es mit einem Gutschein für ein Familienshooting selbst? Denn so können gemeinsame Erinnerungen direkt festgehalten werden und das gemeinsame Erlebnis beim Shooting verbindet zusätzlich. Eine Alternative zu diesem Geschenk ist ein Gutschein für einen Fotokurs, immerhin erhalten dann die Eltern selbst die Möglichkeit, Familienmomente festzuhalten und Situationen für die Ewigkeit auf Papier zu bannen. Durch einfache Anleitung erhalten Papa und Mama Einblicke in die Familien- und Portraitfotografie.

Auch Kaffeeliebhaber kommen auf ihre Kosten

Für viele gehört eine Tasse Kaffee morgens einfach dazu. Gleichzeitig bescheren gemütliche Familienzusammenkünfte beim nachmittäglichen Sonntagskaffee herrliche gemeinsame Momente. Dazu kommt, dass gerade morgens viele Menschen im Stress sind und nicht wirklich Zeit und Gelassenheit finden, sich eine Tasse des köstlichen Koffeingetränks zuzubereiten. Da kommt eine Espressomaschine, die klein, kompakt und überall dabei sein kann, genau richtig. Natürlich weiß jeder um die Problematik, der Mutter ein Küchenutensil oder ein Haushaltsgerät zu schenken. Doch eine kleine Espressomaschine, die einfach mit Kaffee befüllt und mit heißem Wasser aufgegossen wird, bevor durch Entsperrung des Kolbens leckerer Espresso in die Tasse rinnt, begeistert mit Sicherheit. Anbieter wie Godshot aus Berlin bieten ihren Besuchern Kurse rund um den Kaffee an. Ist das nicht ein tolles Geschenk für Eltern, welche Kaffee lieben?

