Dresden bildet die Landeshauptstadt von Sachsen und ist sowohl für seine geschichtlichen als auch für seine kulturell wertvollen Sehenswürdigkeiten und Denkmäler bekannt und eines der beliebtesten Reiseziele von Städtereisenden. Dresden hat jedoch nicht nur kulturell oder geschichtlich Interessierten eine Menge zu bieten, denn auch Familien mit Kindern kommen bei einem Familienurlaub in Dresden voll auf ihre Kosten.

Familienfreundliche Unterkünfte in Dresden

Dies fängt bereits bei der Vielzahl von familienfreundlich geführten Hotels und Unterkünften an, sodass man selbst als ganze Familie in einem Hotel nicht von Platznot gedrängt wird. Einige Hotels bieten neben familienfreundlichen und vor allem geräumigen Zimmern jedoch auch Zusatzdienstleistungen an. Dazu gehört zum Beispiel die Kinderbetreuung. So bekommen die Eltern selbst mit Kindern im Urlaub die Chance auf etwas Zweisamkeit. Vorteile ergeben sich bei einem Familienurlaub in Dresden nicht nur durch die Hotels, sondern auch die Sehenswürdigkeiten und Unternehmungsmöglichkeiten.

Spiel, Spaß, Spannung und Sightseeing für die ganze Familie in der sächsischen Hauptstadt

Mit dem Nachwuchs die sächsische Landeshauptstadt erkunden? Kinder können gerade von Sightseeingtouren sehr schnell gelangweilt sein. In Dresden muss das jedoch nicht sein, denn die Stadt bietet mit Ihrer zentralen Lage und der Lage zur Elbe gleich mehrere gute Alternativen, um Sightseeingtouren beispielsweise mit einer Kutschfahrt, zu Wasser mit der Elbfähre, im Powerboot oder im „Hop-On Hop-Off“ Bus zum aufregenden Abenteuererlebnis werden zu lassen. So müssen die Sehenswürdigkeiten nicht zu Fuß abgelaufen werden.

Perfekte Ausflugsziele für Familien mit Kindern in Dresden

Neben kinderfreundlichen Hotels und verschiedenen Arten der Fortbewegung bietet Dresden gerade für Kinder viele Freizeit- und Unternehmungsmöglichkeiten, welche es zu entdecken, bestaunen und zu erleben gilt. So bietet beispielsweise der Globetrotter an der Prager Straße verschiedene Kletterwege und Erlebnisräume, welche die Geschicklichkeit und Empfindungen der Kleinen herausfordern. Schön ist jedoch auch der Abenteuerspielplatz Panama, welcher mit verschiedensten Klettergerüsten, Spielemöglichkeiten und einem Streichelzoo ausgestattet ist. Weitere Ausflugsziele speziell für Kinder bilden bei einem Familienurlaub in Dresden das Erlebnisland Mathematik, der Playport am Dresdener Flughafen, die Standseilbahn, das Eselnest Pieschen und viele mehr!

Besonderer Tipp: Das ehemalige Bauerngut „Hungerburg“ in Kauscha bei Nickern, welches seit 1994 als Jugendfarm geführt wird (Öffnungszeiten: Di-So 14-18, Sa/So 10-18 Uhr; Adresse: Am Stausee 3, 01239 Dresden ).

Zu Weihnachten besuchen Familien mit Kindern in Dresden gern den Dresdner Weihnachtsmarkt. Er gilt als ältester und einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Nicht nur der bekannte Dresdner Stollen lädt hier zum gemeinsamen Familienausflug ein.

Außerdem ist in jedem Fall das Dresdner Umland für Familien interessant. Ein Familienausflug oder Familienurlaub in der Sächsischen Schweiz bietet Kindern und Eltern ganz besondere Eindrücke – die Landschaft besitzt ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter.