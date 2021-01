Familienurlaub Berlin

Berlin – die Landeshauptstadt Deutschlands: Action- und Erholungsurlaub mit vielen Sehenswürdigkeiten und Kultur zu gleich. Neben einer Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten, Attraktionen und Aktivitäten bietet die Stadt bei einem Familienurlaub mit Kindern auch viel Grün und Wasser, was für eine Metropole nicht immer selbstverständlich ist. Deshalb haben wir die besten Tipps und Informationen für euch in einem Reiseführer gesammelt.

Der Facettenreichtum Berlins macht den Urlaub auch für Kinder spannend und abwechslungsreich, es gibt viel zu entdecken. Berlin als größte deutsche Stadt präsentiert sich gerne kinderfreundlich. Es gibt spezielle Theater und Museen für den Nachwuchs und die ganze Familie, Kinderstadtführungen, tolle Spielplätze und Zoos. Aber auch die Vielzahl an möglichen Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und kulturellen Highlights sowie die Bäder und Seen bieten die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub oder ein schönes Städtewochenende.

Das Wetter in Berlin ist wechselhaft – wie es für unser deutsches Klima bekannt ist. Es gibt innerhalb eines Jahres große Temperaturschwankungen und der Niederschlag verteilt sich gleichmäßig auf die 12 Monate, deshalb empfiehlt es sich für den Familienurlaub in Berlin auch immer mit Regenkleidung gerüstet zu sein. Jede Jahreszeit in der Hauptstadt hat ihre Besonderheit, im Frühjahr erstrahlen die Parks und Grünanlagen in vollem Glanz, im Sommer tobt das Leben auf den Straßen, im Herbst wird beim Festival of Lights alles bunt angestrahlt und im Winter gibt es Hunderte von Weihnachtsmärkte zu erkunden. Da ist garantiert für Jeden etwas bei der Familienreise dabei – Wetter beim Kurzurlaub hin oder her.

Bei der riesigen Auswahl an Unterkünften in Berlin, steht Jedem die passende Option offen. Neben Hotel, Hostel und Motel sowie den klassischen Ferienwohnungen oder dem Ferienhaus werden Jugendherberge wieder zunehmend beliebter.

Hotel/Hostel

Visit Berlin bietet für den Familienurlaub ein besonderes Angebot an. In bestimmten Hotels können Eltern mit ihrem Kind für einen Preis ab 283 Euro zwei Nächte mit Frühstück verbringen. Der Transport von A nach B wird mit der Berlin WelcomeCard abgesichert, zu dieser gehört ein Berlin-Reiseführer zur ersten Orientierung. Die Berlin WelcomeCard ist mehr als ein Fahrschein für die Öffentlichen Verkehrsmittel, sie beinhaltet eine Rabattierung bei circa 200 Berliner Sehenswürdigkeiten. Neben zahlreichen Hotels gibt es in der Stadt auch eine Vielzahl an Hostels. Viele Hotels bieten neben den klassischen Mehrbettzimmern auch Vierbettzimmer an. Bei Unsicherheiten, ob das gewählte Hostel die richtige Wahl für einen Familienurlaub in Berlin ist, sollte sich vorab auf der Website oder via Telefon informiert werden. Die Hotels und Hostels haben den Vorteil, dass sie meist sehr zentral liegen und sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden sind.

Ferienwohnung/Ferienhaus

Eine Alternative zur Unterbringung in Hotel/Hostel und Jugendherberge ist die Ferienwohnung. Sie gibt es als Unterkunft überall, außerhalb als auch sehr zentral. Ferienhäuser liegen hingegen meist, auf Grund der Bebauungsdichte, außerhalb am Stadtrand von Berlin. Sie garantieren im Vergleich zu den anderen Unterbringungsmöglichkeiten das Maximum an Privatsphäre. Sowohl Ferienwohnungen als auch Ferienhäuser werden oftmals auch privat vermietet, wenn der Eigentümer gerade längere Zeit abwesend ist. Hierzu kann sich auf diversen Portalen im Internet informiert werden.

Jugendherbergen für Familien

Familienurlaub in Jugendherbergen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es gibt oft eigens für den Familienurlaub eingerichtete Familienzimmer mit einem hohen Ausstattungsgrad der Unterkunft. Meist gehört zum Areal ein großes Sport- und Spielgelände dazu. Die Kinder finden so schnell Anschluss an Spielkameraden. Die Eltern können sich so auch einfacher von Alltagstrubel erholen, da die Kinder mit Spiel- und Freizeitangeboten gut unterhalten werden, auch um das leibliche Wohl muss sich keiner in den Jugendherbergen Sorgen, meist wird eine Verpflegung mit kindgerechten Speisen und Getränken angeboten.