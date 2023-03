Second Hand Basics für den Kleiderschrank

Es gibt viele gute Gründe dafür, Kleidung gebraucht zu kaufen. Da wäre zum einen das Finanzielle: Kinder kosten nun einmal Geld und daher sind viele Familien froh, an der einen oder anderen Stelle etwas zu sparen. Zum anderen ist die Entscheidung für Second Hand Mode oft eine, die aus Gründen der Nachhaltigkeit getroffen wird. Für die Herstellung neuer Kleidungsstücke werden wertvolle Ressourcen benötigt. Dies gilt ganz besonders, wenn die Anziehsachen in jeder Modesaison ausgetauscht werden sollen, um weiterhin im Trend zu liegen. Warum also nicht die Kleidung wiederverwenden, die bereits existiert? Gebrauchte Kleidung zu kaufen, ist insgesamt eine gute Möglichkeit, um klimafreundlicher zu konsumieren und dabei zu sparen. Doch wo fängt man dabei am besten an? Im folgenden Artikel gehen wir auf ein paar Basic-Teile ein, die jeder im Kleiderschrank gebrauchen kann.

Jeans

Eine gutsitzende Jeans ist aus der Garderobe der meisten Menschen nicht wegzudenken. Sie lässt sich vielfältig kombinieren und passt in jeder Jahreszeit. Neue Jeans von hochwertigen Marken sind allerdings oft nicht günstig. Bisweilen kann man hier mehrere hundert Euro ausgeben. Da gute Jeans äußerst robust und langlebig sind, spricht nichts dagegen, sie gebraucht zu kaufen. Inzwischen wird das Shoppen über Onlineshops oder per App meistens präferiert, da viel Zeit gespart werden kann und die Jeans trotzdem problemlos Zuhause anprobiert werden kann. Der Kauf und die Rückgabe läuft über Fashion-Apps, beispielsweise von momox fashion, problemlos ab. Ideal ist es dabei, sich auf Shops zu verlassen, die eine Rückgabegarantie haben, da Jeans am besten vor dem Kauf anprobiert werden sollten, um sicherzugehen, dass die Passform sich an den Körper anschmiegt. Falls sie doch nicht passen oder gefallen, kann man sie unkompliziert zurücksenden oder austauschen. Beim Kauf in stationären Second Hand Läden oder auf dem Flohmarkt lassen die Hosen sich direkt vor Ort anprobieren. Allerdings ist die Auswahl oft begrenzt und man sollte gut auf Flecken oder Löcher achten, da eine Rückgabe nicht immer möglich ist.

T-Shirts

Egal ob für Kinder oder Erwachsene: Klassische, simple T-Shirts kann man eigentlich immer gebrauchen. Sie dienen im Winter als Unterhemden, in der Nacht als Schlafanzugoberteil oder im Sommer als Teil eines lässigen Outfits. Da T-Shirts oft auch etwas weiter geschnitten sind, hat man meist keine Probleme, gebraucht etwas zu finden, was zu der eigenen Figur passt. Vielleicht findet man mit etwas Glück sogar ein Vintage-Band-Shirt oder ein Exemplar von einer Marke, die gar nicht mehr produziert wird.

Blusen

Blusen und Blusenkleider sind im Arbeitsalltag ideal, um Bürooutfits zu stylen. Auch für schickere Anlässe lassen sie sich gut kombinieren. Blusen haben den Vorteil, dass sie äußerst vielseitig sind. Mit Turnschuhen und Jeans entsteht ein eher lockerer Look, mit hohen Schuhen und Stoffhosen ein edles Abendoutfit. In Second Hand Läden finden sich oft auch Blusen aus Seide oder anderen zeitlosen, edlen Materialien zu erstaunlich günstigen Preisen.

Pullover

Im Winter und in der Übergangszeit sind warme Kuschelpullover unverzichtbar. Viele Materialien – vor allem günstigere – bilden mit der Zeit sogenanntes „Pilling“. So nennt man es, wenn die Stoffoberfläche angeraut und leicht fusselig ist. Es gibt glücklicherweise einige Möglichkeiten, um Pilling zu entfernen – beispielsweise mit Hilfe eines Rasierers mit frischer Klinge. Kleinere Schäden wie aufgegangene Nähte oder abgefallene Knöpfe lassen sich mit ein bisschen Geschick meist selbst ausbessern.

Jacken und Mäntel

Bei Winterjacken und Mänteln handelt es sich um jene Kleidungsstücke, die meist am teuersten sind. Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, sind sie jedoch nicht wegzudenken. Vor allem für Kinder ist es wichtig, schön warm angezogen zu sein, wenn sie draußen spielen und toben. Niemand möchte gern den Winterurlaub krank auf dem Sofa verbringen. Vor allem bei hochwertigen Lederjacken oder anderen teuren Materialien kann man gebraucht echte Schnäppchen machen und das eine oder andere Vintage-Teil finden.

Kinderkleidung

Grundsätzlich ist es äußerst sinnvoll, Kinderkleidung gebraucht zu kaufen. Kaum hat man etwas Neues angeschafft, sind die Kleinen nämlich oft schon wieder herausgewachsen. Second Hand Mode für Kinder ist daher eine der besten Möglichkeiten, um Geld bei der Kinderkleidung zu sparen. Manchmal macht es auch Sinn, vorab einmal im eigenen Umfeld nachzufragen. Viele Familien mit Kindern sind tatsächlich froh darüber, wenn sie ihre gebrauchten Kleidungsstücke abgeben können. Alternativ zum Kauf im Laden kann man dann auch Kleidertauschpartys für Kinder veranstalten. Jeder bringt das mit, was er nicht mehr benötigt. Die Kleidungsstücke werden alle auf einen großen Haufen gelegt. Eltern und Kinder machen sich einen schönen Nachmittag und am Ende geht jeder mit ein paar neuen gebrauchten Anziehsachen nach Hause. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten also!

© Foto von Brooke Cagle auf Unsplash