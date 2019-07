Essay & Buchrezension über das Taschenbuch: Mama- & Baby-Yoga: Zeit für dich und dein Kind von Maria Eschstruth.

Haben Sie schon einmal etwas über Yoga für Babys gehört? Für mich war es sehr überraschend, und ich finde es richtig toll, dass Mama und Kind gemeinsam beim Yoga Spaß und Entspannung haben können.

Der Autor dieses liebevoll geschriebenen Buches „Mama- & Baby-Yoga: Zeit für dich und dein Kind“ ist Maria Eschstruth. Die examinierte Hebamme und selbst Mutter von drei Kindern begann nach der Geburt ihres ersten Kindes, sich intensiv mit dem Thema Yoga zu beschäftigen. Inzwischen ist sie eine international anerkannte Yogalehrerin und lehrt verschiedene Yogastile.

Erschienen ist es im Jahr 2018 beim Verlag Meyer & Meyer, Aachen.

Schon rein optisch ist das Buch sehr ansprechend. Gehalten in zartem Pastell passt es einfach wunderbar zum Thema.

Am Anfang wird erst einmal erklärt, was Yoga eigentlich ist und, dass es helfen kann, die Beziehung zwischen Mutter und Kind zu festigen. Gerade das erste Jahr mit dem neuen Erdenbürger bringt neue Herausforderungen mit sich. Im Buch wird gezeigt, wie sich mit geringem Aufwand Stress und Hektik aus dem Alltag verbannen lassen.

Nachdem erste Übungen für die Mutter ausführlich vorgestellt werden, geht es zum Thema: Zeit für dein Kind. Zunächst geht die Autorin auf die gemeinsame Körperwahrnehmung von Mama und Kind ein. Liebevoller Körperkontakt trägt zum Wohlbefinden des Babys bei, und nicht nur das: Körperkontakt ist genauso lebensnotwendig, wie Nahrungsaufnahme und Schlafen.

Nun folgt eine Anleitung für die Yoga-Übungen. Anhand von hinreisenden Fotos kann man alles wunderbar nachmachen.

Im vierten Teil wird speziell auf das Thema Beckenboden eingegangen, was gerade so kurz nach einer Geburt sehr wichtig ist. Auch hier werden viele sinnvolle Übungen vorgestellt. Im Anschluss widmet sich die Autorin wieder dem Kind, mit dem Schwerpunkt: Intensive Massage.

Nachdem es nun um Übungen für die Rumpfmuskulatur der Mutter geht, mit wohltuenden Übungen für Rücken, Flanken und Bauch, kommt als nächstes wieder ein Teil, der sich auf das Kleine konzentriert: jetzt geht es ganz speziell um „Yoga für dein Baby“. Alle Übungen sind sehr gut erklärt und die Bilder von dem kleinen Wonneproppen beim Yoga erfreuen uns schon von ganz allein.

Es gibt so wunderbare Übungen und Haltungen, die Mama und Baby gemeinsam durchführen können. Auf den schönen Bildern sieht man, wie viel Spaß und Freude beide dabei empfinden.

Im neunten Teil geht es dann um Entspannung. Verschiedene Haltungen (Asanas) für die Entspannung werden beschrieben. Es wird auf die Formen der Entspannung eingegangen, wie z. B. die Progressive Muskelentspannung. Danach kommt die Autorin zum Thema Meditation. Was bedeutet eigentlich Meditation? Verschiedene Anregungen für Meditationen werden vorgestellt. Bei den unterschiedlichen Übungen ist sicher für jeden etwas Passendes dabei. Alles in allem ein sehr gelungenes Buch. Der Leser wird auf liebevolle Art an das Thema herangeführt und bekommt schon wenn er das Buch aufschlägt Lust, es selbst einmal auszuprobieren.

Yoga für Babys? Frau Eschstruth wartet hier mit einem richtig interessanten Werk auf. Mütter werden abgeholt und ihnen wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich durch diese gemeinsame Leidenschaft mit dem Baby oder Kleinkind aufzeigen können.

Interessant für dich:

Ob 10-Minuten-Kurzeinheit oder kräftiger 60-Minuten-Workout – da jeder Tag mit dem Nachwuchs anders sein kann, gibt es eine Vielzahl an Übungsanleitungen, welche Kinder in ihren Entwicklungsschritten unterstützten.

Die Vitalität durch Yoga steigern? Dazu kommen auf den Seiten verschiedene Massageanleitungen für das Kind.

Auch, wenn es in diesem Buch um Baby-Mama-Yoga geht, werden sich Väter für eine Papa-Baby-Yoga-Stunde wiederfinden. Probiert es aus!

