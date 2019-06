Parken am Flughafen: Diese Möglichkeiten gibt es

Die meisten bevorzugen für die Anreise zum Flughafen das eigene Auto. Ein einfacherer Transport des Gepäcks, Unabhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln und höherer Komfort sind nur einige Gründe hierfür. Doch welche Parkmöglichkeiten gibt es am Flughafen? Wer sich vor der Ankunft am Flughafen informiert, kann nämlich einiges sparen!

Allgemeine Infos zum Parken am Flughafen

Die meisten Flughäfen haben verschiedene Parkzonen, die sich im Preis erheblich unterscheiden. Dazu zählen zum Beispiel auch Langzeitparkplätze für längere Urlaubsreisen. Außerdem gibt es in der Umgebung der jeweiligen Flughäfen meist mehrere günstigere Parkplätze, die in der Regel zusätzlich einen Shuttleservice für den Transport zum Flughafen anbieten. Oftmals kann durch eine Online-Buchung zusätzlich Geld sowie Zeit bei der Abreise gespart werden.

Parken am Flughafen Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf bietet über 20.000 Parkplätze für Reisende an, am Flughafen in Düsseldorf zu parken ist deshalb für Reisende recht entspannt. Um die Übersicht zu vereinfachen, sind die jeweiligen Parkplätze mit verschiedenen Farben markiert: Orange steht für die Terminal-Parkzone, also alle Parkplätze, die besonders nah am Terminal sind, während Gelb für die besonders günstige Langzeit-Tarifzone steht. Die Langzeit-Spar-Zone ist Rot gekennzeichnet.

Businessreisende können in optimaler Lage zum Terminal in den Parkhäuser T7 und T8 parken und somit Zeit sparen. Auch wird das Premium-Parken im Parkhaus P3 angeboten, das eine gesonderte Zufahrt und einen kurzen überdachten Fußweg direkt ins Terminal bietet.

Außerdem werden Parkspecials angeboten, die nur vorab online gebucht werden können. Hierzu zählen zum Beispiel:

Weekend Specials ab 39,00 EUR: Parken von Freitag bis Sonntag mit nur zwei Minuten Fußweg zum Terminal

Terminal Specials ab 84,00 EUR: Parken für acht Tage mit nur zwei Minuten Fußweg zum Terminal

Langzeit-Spar-Special ab 39,00 EUR pro Woche: Parken an der Messe Düsseldorf mit einem Bus-Shuttle zum Flughafen, der in der Regel alle 15 Minuten fährt, Verlängerung der Parkdauer ab 19,00 EUR pro Woche

Parken am Flughafen München

Für das Parken am Flughafen München gilt: Frühzeitig reservieren! Das ist jedoch auch online unkompliziert möglich. Das Passagieraufkommen am oberbayerischen Flughafen ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Natürlich sind auch in München verschiedene Parkmöglichkeiten und Specials zu finden, wie zum Beispiel:

Terminal-Parken: Parken direkt und zentral am jeweiligen Terminal, zu Fuß sind es nur wenige Minuten bis zum Abflugbereich: Parkhäuser P1, P3, P7 und P8 für Abflug von Terminal 1 / Parkhäuser P26 und P20 für Abflug von Terminal 2

Premium-Parken: Im Parkhaus P20 gibt es einen besonders geschützten Parkbereich mit zahlreichen Extras wie Tanken, Fahrzeugwäsche, Innenreinigung und vieles mehr

Budget-Parken: Parken an den Außenflächen des Flughafens mit kostenlosen Bustransfer bzw. S-Bahn Transfer von den Parkhäusern P81 und P51.

Außerdem bietet der Flughafen München viele verschiedene Specials, wie zum Beispiels das Städtetrip-Special, mit dem von Freitag bis Montag ab 29,00 EUR geparkt werden kann. Beim dem Ferien-Special ist Parken für eine Woche bereits am 99,00 EUR möglich – natürlich in einem terminalnahen Parkhaus.

Parken am Flughafen Frankfurt

Auch für das Parken am Flughafen Frankfurt gilt: Frühzeitig planen hilft sparen! Die Betreiber haben dafür eigens eine Webpräsenz errichtet. Es wird zum Beispiel der Frühbucher-Online-Tarif angeboten, mit dem 7 Tage lang bereits ab 55,00 EUR geparkt werden kann. Mit dem günstigen Wochenend-Tarif gibt es bereits ab 29,00 EUR einen Parkplatz für zwei Tage.

Außerdem sind die folgenden Parkoptionen in Frankfurt verfügbar:

Park, Sleep & Fly: Übernachtung im 4-Sterne-Hotel am Flughafen und bis zu 15 Tage kostenfrei parken ab 138,00 EUR

Terminal-Parken: für alle, die es ganz besonders eilig haben

Sonderparkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Tipps für das Parken am Flughafen

Ganz egal, um welchen Flughafen es sich handelt, es lohnt sich auf jeden Fall, die Anreise im Voraus zu planen und frühzeitig einen Parkplatz zu buchen. Außerdem kann es von Vorteil sein, etwas mehr Zeit für die Fahrt zum Flughafen einzuplanen und das Fahrzeug in einem der Budget-Parkhäuser abzustellen – dort gibt es die günstigsten Preise, was sich besonders für längere Urlaubsreisen lohnt. Rund um jeden deutschen Flughafen gibt es auch Anbieter, die sich auf das Parken für Reisende spezialisiert haben und besonders günstige Parkplätze, wie bereits am 2,50 EUR pro Tag, anbieten. Dabei ist meist ein kostenloser Shuttle zum Flughafen sowie die Abholung bei der Ankunft inbegriffen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, verschiedene Angebote und Optionen miteinander zu vergleichen!

Foto-Urheberrecht: © Olena Yakobchuk iakovenko/123RF