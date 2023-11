Reisen sind eine wunderbare Gelegenheit, um unvergessliche Momente mit der Familie zu erleben. Ob ein Wochenendausflug oder ein langer Urlaub – die Vorfreude auf gemeinsame Erlebnisse ist unvergleichlich. Doch manchmal können unerwartete Ereignisse die Reisepläne durchkreuzen. In solchen Fällen kann eine Reiserücktrittsversicherung für Familien von unschätzbarem Wert sein. Sie bietet nicht nur finanzielle Absicherung, sondern auch Ruhe und Sicherheit, wenn unvorhergesehene Umstände die Reisepläne beeinflussen.

Was ist eine Reiserücktrittsversicherung für Familien?

Eine Reiserücktrittsversicherung für Familien ist eine spezielle Art der Versicherung, die Familien gegen finanzielle Verluste absichert, wenn sie eine gebuchte Reise aufgrund unvorhergesehener Ereignisse absagen müssen. Diese Versicherung tritt in Kraft, wenn ein berechtigter Grund vorliegt, der dazu führt, dass die Reise storniert oder abgebrochen werden muss. Sie deckt in der Regel Stornokosten, die aufgrund von Krankheit, Unfall, Verlust des Arbeitsplatzes, Naturkatastrophen oder anderen unvorhergesehenen Zwischenfällen entstehen.

Je nach Anbieter und gewähltem Versicherungspaket kann eine Reiserücktrittsversicherung unterschiedliche Leistungen umfassen. Sie bietet somit in der Regel nicht nur Schutz vor Stornokosten, sondern kann auch weitere Vorteile wie Reiseabbruchversicherung, Gepäckversicherung oder medizinische Notfallversorgung im Ausland beinhalten. Darüber hinaus gibt es auch eine Kreditkarte mit Reiserücktrittsversicherung, die optimal für Reisen im Ausland genutzt werden kann.

Welche Familienmitglieder können mit der Reiserücktrittsversicherung abgesichert werden?

Die Definition von „Familie“ kann je nach Versicherungsunternehmen variieren. In der Regel sind in einer Familien-Reiserücktrittsversicherung jedoch folgende Personen abgesichert, selbst wenn diese getrennt voneinander verreisen:

Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner

nichtehelicher Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft

Kinder des Versicherungsnehmers bis zum 23. Geburtstag

Kinder des Ehe- oder Lebenspartners bis zum 23. Geburtstag

Kinder des nichtehelichen Lebenspartners in häuslicher Gemeinschaft bis zum 23. Geburtstag

Unter bestimmten Bedingungen können somit auch unverheiratete Paare mit Kindern oder gar Großeltern mit Enkeln inbegriffen sein. Um sicherzustellen, dass die gewählte Reiserücktrittsversicherung die individuellen Lebensumstände abdeckt, sollte die jeweilige Definition von “Familie” bei der Auswahl der Versicherungspolice berücksichtigt werden.

Diese Leistungen werden von einer Familien-Reiserücktrittsversicherung abgedeckt

Eine Familien-Reiserücktrittsversicherung bietet eine Reihe von Leistungen, die je nach Versicherungsanbieter und gewähltem Tarif unterschiedlich ausfallen können. Im Allgemeinen besteht eine Reiserücktrittsversicherung jedoch aus zwei Komponenten: der Reiserücktrittsversicherung und der Reiseabbruchversicherung. Somit werden Familien nicht nur vor den Kosten eines Reiserücktritts geschützt, sondern auch für den Fall, wenn sie die bereits angetretene Reise abbrechen müssen.

Die Reiserücktrittsversicherung deckt dabei verschiedene Leistungen ab. Hierzu gehören unter anderem folgende:

Erstattung von Stornierungsgebühren

Kostenerstattung nicht genutzter Reiseleistungen

Mehrkosten der Hinreise aufgrund von verspäteter Anreise

Die Reiseabbruchversicherung hingegen kommt für Leistungen auf, die aufgrund des Abbruchs nicht genutzt werden konnten:

Erstattung nicht genutzter Reiseleistungen

zusätzliche Rückreisekosten

Weiterhin können auch Zusatzleistungen wie eine Gepäckversicherung, medizinische Notfallversorgung im Ausland und Unterstützung bei Reiseunfällen mitversichert sein. Eine zusätzliche medizinische Notfallversorgung kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn man als Schwangere im Urlaub ist. Daher sollte man die genauen Leistungen und Bedingungen im Vertrag der Familien-Reiserücktrittsversicherung überprüfen, um die individuellen Bedürfnisse abzudecken und ein umfassendes Sicherheitsnetz für die Familie zu gewährleisten.

Was kostet eine Reiserücktrittsversicherung für Familien?

Wie viel eine Reiserücktrittsversicherung für die gesamte Familie kostet, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. So gibt es unter anderem Jahrespolicen oder Einzelversicherungen. Die Jahrespolice deckt in der Regel Familienreisen bis zu 45 Tagen pro Jahr ab, während eine Einzelversicherung nur eine spezifische Reise abdeckt. So kann eine Jahrespolice bei häufigen Reisen unter Umständen kosteneffektiver sein, als eine Einzelversicherung.

Darüber hinaus hängt der Preis einer Familien-Reiserücktrittsversicherung auch von der Höhe der Selbstbeteiligung sowie der Anzahl und dem Alter der versicherten Personen ab. Hier gibt es unterschiedliche Tarife und Optionen – von preisgünstigen bis hin zu umfassenden Versicherungspaketen.

Fazit

Eine Reiserücktrittsversicherung für Familien bietet flexiblen Schutz, finanzielle Sicherheit und beruhigende Gewissheit, dass unerwartete Ereignisse, die Reisepläne durchkreuzen könnten, nicht zu finanziellen Verlusten führen. Daher kann der Abschluss einer solchen Versicherung eine sinnvolle Investition sein, um unbeschwert und mit einem Gefühl der Sicherheit gemeinsame Urlaube zu planen.

© Foto von Vidar Nordli-Mathisen auf Unsplash