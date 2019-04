In Themenhotels, Freizeitparks und Streichelzoos gibt es Familienurlaub der besonderen Art zu erleben. Oder wie wäre es mit Urlaub auf dem Bauernhof? Hier findet ihr tolle Ideen und Inspirationen für den nächsten Ausflug mit Kindern.

Ausflüge mit Kindern: wo soll es hingehen?

Die Auswahl an Ausflügen mit Kindern ist groß, doch was sind die besonderen Highlights? Wir haben für euch die besten Tipps zusammengetragen.

Feriendorf Auenland

Ein Themenhotel der besonderen Art: Ihr solltet unbedingt einmal das Feriendorf Auenland besuchen, denn die dortigen acht Erdhäuser gehören zu den außergewöhnlichsten Unterkünften weltweit. Das Auenland befindet sich im Thüringer Wald in unmittelbarer Rennsteignähe. Urig und komfortabel geht es in den kleinen Hobbit-Häuschen zu. Die Übernachtung verspricht ein einzigartiges Naturerlebnis.

Nach einer erholsamen Nacht können sich Familien mit ihren Kindern auf der Sommerrodelbahn so richtig austoben. Diese ist von Mai bis Oktober zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Und manchmal auch noch in der ersten Novemberwoche. In den Thüringer Sommerferien und an Sonn- und Feiertagen hat man von 10 bis 18 Uhr das Vergnügen. Langes Treppensteigen ist nicht nötig. Ein Aufzug bringt die Ausflügler bequem nach oben. Die etwa 420 Meter lange Strecke kann von einem Podest aus komplett eingesehen werden.

Eine weitere Attraktion im Auenland-Feriendorf ist der 1,5 Hektar große Abenteuerspielplatz Mystica mit dem grünen Klassenzimmer im Mittelpunkt. Für das kulinarische Wohl wird im Restaurant Bergbaude gesorgt.

Freizeitparks für Kinder

Um Freizeitparks auch für kleine Kinder interessant zu gestalten, haben sich die Anbieter schon längst viele verschiedene Varianten ausgedacht. Inzwischen gibt es neben dem Legoland auch viele Dinosaurier- und Märchenparks. Dort warten fantasievolle Erlebnispfade mit Kutsch- und Traktorfahrten, Showprogrammen und Ritterturnieren. Zu den familienfreundlichsten und größten Parks Deutschlands gehören das Legoland in Günzburg/Bayern, das Phantasialand bei Köln, Tripsdrill in Cleebronn/Baden-Württemberg und der Hansa-Park in Sierksdorf/Schleswig-Holstein.

Außerdem ist der Erlebnispark Ziegenhagen, der Freizeitpark Plohn, das Ravensburger Spieleland, der Märchenpark Ruhpolding sowie der Playmobil FunPark Zirndorf für Kinder besonders empfehlenswert. Wir haben die besten Vergnügungsparks und Freizeitparks für Kleinkinder getestet.

Tierpark mit Streichelzoo

Ein Tierpark mit Streichelzoo ist gerade für kleine Besucher ein großes Erlebnis. Dort können sie den Umgang mit zahmen Tieren lernen, sie füttern und bürsten, was viele Kleinkinder begeistern wird. Außerdem bieten Tierparks auch zahlreiche andere Attraktionen, gerade für Kinder. Zum Beispiel kindgerechte Beschreibungen über den Lebensraum, das Verhalten und die Nahrung vieler Tiere sowie interessante Tast- und Rätselspiele, welche die manchmal langen Wege in Zoos und Tierparks auflockern.

Urlaub auf dem Bauernhof

Ein bunter Urlaub auf dem Bauernhof ist für Kinder oft ein aufregendes Erlebnis, wenn sie hautnah mit den zahlreichen Tieren in Kontakt kommen und begeistert Schafe streicheln, frisch gelegte Eier sammeln oder beim Melken einer Kuh zusehen.

Viele weitere Reisetipps haben wir für euch auch in unserem Dossier „Städtereisen mit Kindern“.